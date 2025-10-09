Sabalenková slaví ve Wuhanu další výhru. Gauffová deklasovala německou veteránku

WTA WUHAN - Aryna Sabalenková (27) postoupila na turnaji ve Wuhanu do semifinále. Ve čtvrtfinálovém souboji si hladce poradila s Jelenou Rybakinovou (26) dvakrát 6:3 a v boji o finále změří síly s přemožitelkou Kateřiny Siniakové (29) Jessicou Pegulaovou (31). Hladký postup slaví i Coco Gauffová (21), která smetla německou veteránku Lauru Siegemundovou (37) jasně 6:3, 6:0. V posledním čtvrtfinálovém duelu se utká Jasmine Paoliniová s Igou Šwiatekovou.
Aryna Sabalenková si připsala další výhru (@ ADEK BERRY / AFP / AFP / Profimedia)

Sabalenková – Rybakinová 6:3, 6:3

Čekal se vyrovnanější duel, zápas mezi Sabalenkovou a Rybakinovou však měl jednoznačnou vládkyni. Světová jednička, která dovedla k turnajovému triumfu všechny tři předchozí starty ve Wuhanu, prorazila své soupeřce v úvodním dějství za stavu 4:3 poprvé podání a to jí stačilo k vítězství 6:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu už čtyřnásobná grandslamová šampionka vládla od prvních míčů. Rybakinové vzala hned její úvodní servis, což si zopakovala i v páté hře a vedla už 4:1. Rodačka z Moskvy sice poté poprvé uspěla na returnu, na víc než konečnou porážku dvakrát 3:6 nedosáhla.

Sabalenková tak vyhrála ve Wuhanu již svůj 20. zápas, vzájemnou bilanci s Rybakinovou pak vylepšila na 8:5. Rodačka z Minsku si připsala svou 59. výhru v sezoně, pokud zvítězí ještě jednou, poprvé v kariéře pokoří metu 60 vyhraných duelů v jednom roce.

Siegemundová – Gauffová 3:6, 0:6

Žádné diskuse o vítězce nepřipustila v duelu se Siegemundovou světová trojka Gauffová. Němka s favoritkou držela v prvním setu krok jen do stavu 2:2, v dalším průběhu úvodního dějství již získala jen jediný game a sadu za 48 minut ztratila 3:6.

Ve druhém setu se už na kurtu odehrávalo jednoznačné představení dvojnásobné grandslamové šampionky. Gauffová se do lehkých problémů dostala jen ve čtvrté hře, kdy musela odvracet dva brejkboly.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Němce však nakonec nepovolila ani čestnou hru a po hodině a 26 minutách mohla slavit jednoznačnou výhru 6:3, 6:0.

O finále si hvězdná Američanka zahraje s vítězkou posledního dnešního čtvrtfinále mezi Polkou Igou Šwiatekovou a Italkou Jasmine Paoliniovou.

Výsledky turnaje WTA ve Wuhanu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
