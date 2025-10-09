Sabalenková slaví ve Wuhanu další výhru. Gauffová deklasovala německou veteránku
Sabalenková – Rybakinová 6:3, 6:3
Čekal se vyrovnanější duel, zápas mezi Sabalenkovou a Rybakinovou však měl jednoznačnou vládkyni. Světová jednička, která dovedla k turnajovému triumfu všechny tři předchozí starty ve Wuhanu, prorazila své soupeřce v úvodním dějství za stavu 4:3 poprvé podání a to jí stačilo k vítězství 6:3.
Ve druhém setu už čtyřnásobná grandslamová šampionka vládla od prvních míčů. Rybakinové vzala hned její úvodní servis, což si zopakovala i v páté hře a vedla už 4:1. Rodačka z Moskvy sice poté poprvé uspěla na returnu, na víc než konečnou porážku dvakrát 3:6 nedosáhla.
Sabalenková tak vyhrála ve Wuhanu již svůj 20. zápas, vzájemnou bilanci s Rybakinovou pak vylepšila na 8:5. Rodačka z Minsku si připsala svou 59. výhru v sezoně, pokud zvítězí ještě jednou, poprvé v kariéře pokoří metu 60 vyhraných duelů v jednom roce.
Siegemundová – Gauffová 3:6, 0:6
Žádné diskuse o vítězce nepřipustila v duelu se Siegemundovou světová trojka Gauffová. Němka s favoritkou držela v prvním setu krok jen do stavu 2:2, v dalším průběhu úvodního dějství již získala jen jediný game a sadu za 48 minut ztratila 3:6.
Ve druhém setu se už na kurtu odehrávalo jednoznačné představení dvojnásobné grandslamové šampionky. Gauffová se do lehkých problémů dostala jen ve čtvrté hře, kdy musela odvracet dva brejkboly.
Němce však nakonec nepovolila ani čestnou hru a po hodině a 26 minutách mohla slavit jednoznačnou výhru 6:3, 6:0.
O finále si hvězdná Američanka zahraje s vítězkou posledního dnešního čtvrtfinále mezi Polkou Igou Šwiatekovou a Italkou Jasmine Paoliniovou.
