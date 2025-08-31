Sabalenková? Tyhle holky se nedají přebít silou, ví Vondroušová
"Myslím, že jsme všichni tady z mých výsledků dost v šoku. Ony i ty zápasy, které jsem předtím prohrávala, byly dobré. Jenže člověk hraje jeden, dva a nemá takovou zápasovou praxi. Přijde mi, že tady první dvě kola vždy pomohou a člověk získá sebevědomí," uvedla Vondroušová. "Porazila jsem teď super holky, což je úplně skvělé. Kdyby mi to řekl někdo před turnajem, tak mu budu děkovat a beru to všema deseti," podotkla.
Šestadvacetiletá Vondroušová zvládla vedle souboje wimbledonských šampionek s Rybakinovou také duely s nasazenou sedmičkou Italkou Jasmine Paoliniovou, turnajovou dvaatřicítkou Američankou McCartney Kesslerovou a Ruskou Oksanou Selechmetěvovou. Ve čtvrtfinále US Open je podruhé v kariéře a po dvou letech.
Rybakinovou zdolala po necelých dvou hodinách. Pětkrát jí vzala servis, zaznamenala 29 vítězných míčů a udělala 15 nevynucených chyb. Rodačku z Moskvy reprezentující Kazachstán porazila podruhé ze tří vzájemných zápasů.
"Přišlo mi, že celý zápas se táhl v duchu servisů. Víceméně se moc nehrálo. Na to, že to byly tři sety, byl zápas dost rychlý. Přijde mi, že ona člověka nutí, aby se snažil podávat rychleji a moc nehrát výměny. Když začne tlačit jako první, je těžké se z toho dostávat," řekla Vondroušová.
"Přijde mi, že takhle hraje každý zápas. Nemá žádný plán B, takhle hraje každou výměnu. Její gamy na servisu byly takové, že jsem si buď vůbec nesáhla na balon, nebo si sáhla na jeden. Když se mi ale podařilo servisy vrátit a dostala jsem se do hry, bylo to lepší. Hra s ní je ale náročná, protože člověk si přijde, že na kurtu to moc neovlivní a občas tam strašně vlaje," líčila.
Pomohl jí servis, který ztratila jen třikrát. Nasbírala také 13 es a měla radost, že ji nelimitovalo dříve zraněné rameno. "Byl to super. Tady s těmi holkami je to těžké. Když dá člověk pomalejší servis, tak ony hned tlačí a je těžké se z toho dostávat. Ohledně ramene je vše dobré. Pořád drží," uvedla Vondroušová.
Právě kvůli operaci ramene vloni na US Open chyběla. Před startem letošního turnaje jí patřilo ve světovém žebříčku 60. místo, nyní si v živém pořadí polepšila na 36. pozici. Na kurtech se hrou baví.
"Myslím, že se mi teď daří držet nějaký rozumný odstup od toho nechtít až moc. To strašně svazuje. Pomáhají mi věci, které se staly a byly, abych se nějak uklidnila. Když vím, že před půl rokem jsem ještě nedržela raketu a teď jsem na Ashovi (dvorci Arthura Ashe), vedu 5:2 a mám servis ve třetím setu, tak je to úplně super. Člověk se tím snaží uklidňovat a myslím, že ten tenis jde pak mnohem lépe," podotkla.
Paráda na US Open! Ve čtvrtfinále je i Vondroušová, vyzve Sabalenkovou
Do čtvrtfinále prošli také Lehečka a Krejčíková. Dnes zabojuje o postup mezi nejlepších osm také Karolína Muchová. "Pamatuju si, jak jsme v Paříži všichni povypadávali a jak se nás někdo ptal, že je to černý týden pro český tenis. Tak teď jsme to tady trochu vylepšili," uvedla s úsměvem.
V dalším kole ji čeká světová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Aryna Sabalenková, s kterou se Vondroušová utká podesáté. Zatím s ní má bilanci 4:5.
"Bude to asi podobné, jako tenhle zápas (s Rybakinovou). Já jsem ten typ, který musí přežít první rány a potom se snažit něco vymyslet. Tyhle holky se nedají jen tak přebít silou. Nemám hru na to, abych se s nimi přestřelovala. Je to o tom, jestli se mi to povede trochu změnit, nebo ne. A pak jak kdo servíruje," prohlásila Vondroušová.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
