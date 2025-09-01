Paráda na US Open! Ve čtvrtfinále je i Vondroušová, vyzve Sabalenkovou
Rybakinová – Vondroušová 4:6, 7:5, 2:6
Souboj wimbledonských šampionek začala lépe Vondroušová, která prolomila hned úvodní podání Rybakinové a šla do vedení 2:0. Z náskoku se však dlouho radovat nemohla. I ona vzápětí neuspěla na servisu a rodačka z Moskvy ztrátu rychle dohnala.
Klíčový okamžik prvního setu přišel za stavu 4:4, kdy česká hráčka podruhé v utkání uspěla na returnu a nabídnutou příležitost si již ujít nenechala. První dějství získala za 35 minut hry 6:4 a šla do vedení 1:0.
I ve druhé sadě se na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný boj. Tentokrát to byla Rybakinová, kdo měl v úvodu navrch. V šesté hře vzala své soupeřce servis a vedla už 4:2. Ani ona ale náskok neudržela. Aktivně hrající Vondroušová ztrátu smazala a sada mířila do dramatické koncovky.
V ní byla nakonec šťastnější wimbledonská šampionka z roku 2022, set získala 7:5 a po hodině a 22 minutách musela o výsledku utkání rozhodnout závěrečná sada. Obě tenistky tak na turnaji ztratily vůbec svůj první set.
Ve třetím setu působila od prvních míčků aktivnějším a jistějším dojmem Vondroušová. Ve třetí hře vzala své soupeřce podání a sama už nezaváhala. Agresivní celodvorcovou hrou nutila svou soupeřku k chybám a když jí za stavu 4:2 znovu vzala servis, bylo o osudu utkání rozhodnuto.
Česká tenistka sadu získala jasně 6:2 a po necelých dvou hodinách hry se mohla radovat ze svého druhého postupu do čtvrtfinále US Open.
"Byl to úžasný zápas. Proti Jeleně to je vždy těžké, ona skvěle servíruje. Snažila jsem se dnes držet, jak to šlo. Myslím, že i můj servis byl dnes dobrý a to byl ten klíč," řekla novinářům Vondroušová.
Ve čtvrtfinále čeká na Vondroušovou zkouška z nejtěžších v podobě úřadující světové jedničky Aryny Sabalenkové. S hvězdnou Běloruskou má však rodačka ze Sokolova poměrně úspěšnou bilanci vzájemných zápasů, když z devíti duelů uspěla čtyřikrát.
Letos se obě tenistky potkaly dvakrát. V Berlíně se radovala Češka, naposledy v Cincinnati slavila Sabalenková.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
