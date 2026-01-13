Šalková a Viďmanová si vybojovaly vzájemný duel. Kolář v kvalifikaci AO neuspěl ani poosmé

DNES, 08:08
AUSTRALIAN OPEN - Dominika Šalková (21) začala třetí start v kvalifikaci Australian Open vítězně. Češka na úvod zvládla roli favoritky proti Číňance Hanyu Guo, kterou přehrála za hodinu a půl 7:5, 6:1. V prvním kole vyhrála také debutantka Darja Viďmanová (23), která přehrála Britku Mingge Xuovou 6:3, 2:6, 6:2. O postup do třetího kola svedou vzájemný souboj. Jediný český reprezentant v mužské kvalifikaci Zdeněk Kolář (29) naopak skončil hned v prvním kole a ani na osmý pokus se v Melbourne nepodívá do hlavní soutěže. Český tenista neuspěl proti 197. hráči světa Francouzi Arthuru Geovi (21), se kterým prohrál snadno 2:6, 3:6.
Dominika Šalková začala kvalifikaci AO vítězně (@ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Šalková – Guo 7:5, 6:1

Šalková na Australian Open hraje už svou třetí kvalifikaci, do hlavní soutěže se však ještě nikdy dostat nedokázala. Nejblíže tomu měla při své premiéře v roce 2024, kdy skončila až ve třetím kole. Loni padla po bitvě hned na úvod.

Letos jako nasazená svůj první duel zvládla a připsala si premiérovou výhru v nové sezoně. S Číňankou Guou rozhodl především vyrovnaný úvodní set, který Češka začala prohraným podání. Rychle se však dostala zpátky a v sedmé hře znovu prolomila servis soupeřky. V následujících dvou gamech ale nevyužila dva setboly a nedokázala dějství dopodávat. V koncovce byla však opět lepší hráčkou a na druhý pokus už set při podání ukončila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhé dějství už bylo z pohledu Šalkové jednoznačnou záležitostí. Od stavu 1:1 získala pět her v řadě a za hodinu a půl postoupila do druhého kola kvalifikace. V něm se poprvé utká s krajankou Viďmanovou.

Viďmanová – Xuová 6:3, 2:6, 6:2

Viďmanová si v Melbourne připsala vítězný debut, a i svou druhou kvalifikaci na grandslamech začala třísetovou výhrou. V té první na loňském US Open skončila až těsně před branami hlavní soutěže.

Proti Britce Xuové si hned v úvodu vypracovala dva brejkboly, ty však ještě nevyužila. Musela si tak počkat až do sedmé hry, kdy svou celkově až pátou šanci proměnila a zisk sady stvrdila ještě dalším brejkem o dva gamy později.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém dějství od začátku tahala za kratší konec, dvakrát ztratila podání a na příjmu ani jeden ze čtyř brejkbolů nevyužila. Za stavu 1:2 měla dokonce hned tři v řadě. Rozhodla tak třetí sada, ve které byla znovu lepší česká hráčka. Britce nedala žádnou šanci a rychle vedla 5:0. Na první pokus ještě zápas nedopodávala, napodruhé už však uspěla.

Kolář – Gea 2:6, 3:6

Pro Koláře Australian Open rozhodně není oblíbeným grandslamem. Jediný Čech v letošní kvalifikaci mužů totiž ani na osmý pokus nedokázal projít kvalifikačními boji, a dokonce pošesté skončil hned na prvním soupeři.

Letos nedokázal najít recept na jednadvacetiletého Francouze Gea, se kterým uhrála pouhých pět her a po hodině a čtvrt jeho představení v Melbourne skončilo. Hned ve druhé hře zápasu přišel o servis a vyrovnat se mu nepovedlo. Na příjmu si sice za stavu 2:4 vypracoval celkem čtyři brejkboly, využít je však nedokázal a na neproměněné šance doplatil další ztrátou podání.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhé sadě se český tenista držel až do stavu 3:3. V klíčovém osmém gamu však potřetí v zápase zaváhal na podání, a přestože ke konci ještě bojoval a odvrátil tři mečboly, zkomplikovat zápas už se mu nepodařilo a Francouz na čtvrtý pokus duel ukončil.

Výsledky kvalifikace žen | Výsledky kvalifikace mužů

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Mantra
13.01.2026 11:20
sorry, Smítková je marnej - je mi líto, ale to je fakt. Stín nepřekročí.
Serpens
13.01.2026 11:13
Fandím Dominice, Viďmanová brzy zdrhne.
NOLE_unvaccinated_GOAT
13.01.2026 11:22
Já taky. A nejenom kvůli tomu, jak Dominika vypadá.
tommr
13.01.2026 11:11
Škoda že se Dominika s Darjou potkají už ve druhém kole takže jedna z nich předčasně skončí. Výhru budu víc přát Dominice ale když vyhraje Darja tak mi to vadit nebude ...
Tomas_Smid_fan
13.01.2026 10:59
Zdendo?
Reagovat
13.01.2026 11:24
Zdenda se z nějakých 18-i,19-i pokusů jednou podíval do MD , tuším v Paříži, a hned tam zle zatápěl Cipískovi. Ale to bylo vše .
