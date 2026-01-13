Šalková a Viďmanová si vybojovaly vzájemný duel. Kolář v kvalifikaci AO neuspěl ani poosmé
Šalková – Guo 7:5, 6:1
Šalková na Australian Open hraje už svou třetí kvalifikaci, do hlavní soutěže se však ještě nikdy dostat nedokázala. Nejblíže tomu měla při své premiéře v roce 2024, kdy skončila až ve třetím kole. Loni padla po bitvě hned na úvod.
Letos jako nasazená svůj první duel zvládla a připsala si premiérovou výhru v nové sezoně. S Číňankou Guou rozhodl především vyrovnaný úvodní set, který Češka začala prohraným podání. Rychle se však dostala zpátky a v sedmé hře znovu prolomila servis soupeřky. V následujících dvou gamech ale nevyužila dva setboly a nedokázala dějství dopodávat. V koncovce byla však opět lepší hráčkou a na druhý pokus už set při podání ukončila.
Druhé dějství už bylo z pohledu Šalkové jednoznačnou záležitostí. Od stavu 1:1 získala pět her v řadě a za hodinu a půl postoupila do druhého kola kvalifikace. V něm se poprvé utká s krajankou Viďmanovou.
Viďmanová – Xuová 6:3, 2:6, 6:2
Viďmanová si v Melbourne připsala vítězný debut, a i svou druhou kvalifikaci na grandslamech začala třísetovou výhrou. V té první na loňském US Open skončila až těsně před branami hlavní soutěže.
Proti Britce Xuové si hned v úvodu vypracovala dva brejkboly, ty však ještě nevyužila. Musela si tak počkat až do sedmé hry, kdy svou celkově až pátou šanci proměnila a zisk sady stvrdila ještě dalším brejkem o dva gamy později.
Ve druhém dějství od začátku tahala za kratší konec, dvakrát ztratila podání a na příjmu ani jeden ze čtyř brejkbolů nevyužila. Za stavu 1:2 měla dokonce hned tři v řadě. Rozhodla tak třetí sada, ve které byla znovu lepší česká hráčka. Britce nedala žádnou šanci a rychle vedla 5:0. Na první pokus ještě zápas nedopodávala, napodruhé už však uspěla.
Kolář – Gea 2:6, 3:6
Pro Koláře Australian Open rozhodně není oblíbeným grandslamem. Jediný Čech v letošní kvalifikaci mužů totiž ani na osmý pokus nedokázal projít kvalifikačními boji, a dokonce pošesté skončil hned na prvním soupeři.
Letos nedokázal najít recept na jednadvacetiletého Francouze Gea, se kterým uhrála pouhých pět her a po hodině a čtvrt jeho představení v Melbourne skončilo. Hned ve druhé hře zápasu přišel o servis a vyrovnat se mu nepovedlo. Na příjmu si sice za stavu 2:4 vypracoval celkem čtyři brejkboly, využít je však nedokázal a na neproměněné šance doplatil další ztrátou podání.
Ve druhé sadě se český tenista držel až do stavu 3:3. V klíčovém osmém gamu však potřetí v zápase zaváhal na podání, a přestože ke konci ještě bojoval a odvrátil tři mečboly, zkomplikovat zápas už se mu nepodařilo a Francouz na čtvrtý pokus duel ukončil.
Výsledky kvalifikace žen | Výsledky kvalifikace mužů
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
