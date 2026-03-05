Šance na další český triumf žije! Havlíčková pomstila krajanku a čeká ji obrovská výzva

DNES, 15:10
Aktuality 6
ITF TRNAVA - Lucie Havlíčková (20) jako jediná z našich nadějí přežila úvodní kolo na probíhajícím podniku ITF v Trnavě a stále udržuje šanci na další český triumf v tomto slovenském městě, kde už dvakrát kralovala. Talentovaná pražská rodačka zdolala v osmifinále 6:3, 1:6, 6:1 nasazenou Lolu Radivojevičovou (21) ze Srbska a zapsala další postup do závěrečných kol ve svém oblíbeném dějišti.
Profily hráčů
Havlíčková Lucie
Radivojevic Lola
Lucie Havlíčková se probila do dalšího čtvrtfinále v Trnavě (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Radivojevičová – Havlíčková 3:6, 6:1, 1:6

Havlíčková jako jediná z pěti českých nadějí přežila úvodní kolo tohoto turnaje. Může tak dál pomýšlet na zopakování týden starého finále, v němž podlehla krajance Lauře Samson. Na probíhajícím turnaji splnila roli favoritky proti kvalifikantce Sofiji Lansereové i nasazené pětce Radivojevičové.

V souboji se srbským talentem pomstila krajanku Annu Siskovou, která na rozdíl od Havlíčkové třísetový duel s Radivojevičovou prohrála. Havlíčková potřebovala na postup bezmála dvě hodiny a průběh utkání byl dost divoký.

Pražská rodačka jako první ztratila servis a prohrávala 2:3. Čtyřmi gamy v řadě však vývoj úvodního setu otočila. Ve druhé sadě naopak Havlíčková vůbec nestačila a na poslední chvíli odvrátila potupného kanára. V rozhodujícím dějství se ovšem momentum opět překlopilo na její stranu a Radivojevičové povolila jen jeden game.

Pro Havlíčkovou představuje slovenská Trnava nejúspěšnější místo na světě, co se jejích profesionálních úspěchů týče. Bývalá šampionka juniorského French Open totiž právě v tomto městě získala dva ze svých tří titulů mezi dospělými.

Důkazem je i její čtvrtfinálová bilance napříč různými turnaji ITF v této destinaci. Ta je stoprocentní 7:0 a neporazitelnost v této fázi může uhájit v pátečním souboji s nasazenou dvojkou Darjou Snigurovou.

Ukrajinka, která má letos bilanci 17:3 a na kontě sedm výher v řadě, zatím v tomto týdnu neskutečně válí. Další mladé české naději Vendule Valdmannové nadělila dva kanáry a její následující soupeřka Valentina Ryserová ze Švýcarska uhrála pouze jeden game.

Výsledky turnaje ITF W75 v Trnavě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
asgard33
05.03.2026 16:26
Mia sice zahrála výborně ve 2.setu,ale od začátku 3.setu jenom marně dotahovala.Tam už neměla šanci.To se spíš dala urvat ta koncovka 1.setu.
Reagovat
PTP
05.03.2026 15:55
Lucka používá tejpy tak široký, že jsem to ještě neviděl.
Reagovat
tommr
05.03.2026 15:48
Lucce se v Trnavě opravdu daří. Už tam byla celkem pětkrát ve finále a z toho dvakrát získala titul ...
Šanci na další finále má i tento týden ale bude to mít strašně těžké protože turnaj je opravdu nadupanej. Velmi těžká soupeřka jí čeká už ve čtvrtfinále protože Snigur se zdá být ve skvělé formě. Doufejme že Lucka nedopadne jako Vendula Valdmannová která v prvním kole od Snigur schytala dva kanáry ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
05.03.2026 15:49
Bojim bojim Snigur, ta je fakt neskutečně rozjetá. Evidentně to nebyla náhoda s tou Vendulou, Ryser je taky kvalitní hráčka.
Reagovat
The_Punisher
05.03.2026 16:02
Rozhodne jednoduché to mít nebude, ale Snigur umi z top hráček porazit jen Halep, i proto je pořád mimo top 100. Pokud Lucie chce do top 100, jakoze urcite chce, Snigur je takový litmusovy papirek. Lucko, dáš to!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
05.03.2026 16:05
Pamatuju na tu bitvu Snigur s Brendou Fruhvirtovou na Australian Open, jak tam Brenda zázračně ještě vyhrála
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist