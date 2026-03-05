Šance na další český triumf žije! Havlíčková pomstila krajanku a čeká ji obrovská výzva
Radivojevičová – Havlíčková 3:6, 6:1, 1:6
Havlíčková jako jediná z pěti českých nadějí přežila úvodní kolo tohoto turnaje. Může tak dál pomýšlet na zopakování týden starého finále, v němž podlehla krajance Lauře Samson. Na probíhajícím turnaji splnila roli favoritky proti kvalifikantce Sofiji Lansereové i nasazené pětce Radivojevičové.
V souboji se srbským talentem pomstila krajanku Annu Siskovou, která na rozdíl od Havlíčkové třísetový duel s Radivojevičovou prohrála. Havlíčková potřebovala na postup bezmála dvě hodiny a průběh utkání byl dost divoký.
Pražská rodačka jako první ztratila servis a prohrávala 2:3. Čtyřmi gamy v řadě však vývoj úvodního setu otočila. Ve druhé sadě naopak Havlíčková vůbec nestačila a na poslední chvíli odvrátila potupného kanára. V rozhodujícím dějství se ovšem momentum opět překlopilo na její stranu a Radivojevičové povolila jen jeden game.
Pro Havlíčkovou představuje slovenská Trnava nejúspěšnější místo na světě, co se jejích profesionálních úspěchů týče. Bývalá šampionka juniorského French Open totiž právě v tomto městě získala dva ze svých tří titulů mezi dospělými.
Důkazem je i její čtvrtfinálová bilance napříč různými turnaji ITF v této destinaci. Ta je stoprocentní 7:0 a neporazitelnost v této fázi může uhájit v pátečním souboji s nasazenou dvojkou Darjou Snigurovou.
Ukrajinka, která má letos bilanci 17:3 a na kontě sedm výher v řadě, zatím v tomto týdnu neskutečně válí. Další mladé české naději Vendule Valdmannové nadělila dva kanáry a její následující soupeřka Valentina Ryserová ze Švýcarska uhrála pouze jeden game.
Šanci na další finále má i tento týden ale bude to mít strašně těžké protože turnaj je opravdu nadupanej. Velmi těžká soupeřka jí čeká už ve čtvrtfinále protože Snigur se zdá být ve skvělé formě. Doufejme že Lucka nedopadne jako Vendula Valdmannová která v prvním kole od Snigur schytala dva kanáry ...