Senzace v Cincinnati! Kvalifikant Atmane vyřadil Fritze a slaví životní úspěch
Fritz - Atmane 6:3, 5:7, 3:6
Začátek duelu přitom naznačoval hladký postup favorita. Fritz si v prvním setu vypracoval brejk, ten si pohlídal a úvodní dějství ovládl 6:3. Druhá sada ale přinesla zvrat – Američan přišel dvakrát o servis, na returnu uspěl jen jednou a Atmane po výsledku 7:5 vyrovnal stav zápasu.
Rozhodnutí padlo v třetím setu. Klíčový moment přišel v šesté hře, kdy Francouz opět prolomil soupeřovo podání. Sám už při svém servisu nezaváhal a po dvou hodinách mohl slavit překvapivý triumf.
"Abych byl upřímný, nemohl jsem tomu uvěřit. Viděl jsem, že jsem volej trefil rámem a myslel jsem si, že jde do autu. Naštěstí tam těsně spadl a Taylor už na něj nedosáhl. Když jsem viděl, jak se míček podruhé dotkl země a já vyhrál, bylo to neuvěřitelné. Ten pocit nedokážu znovu popsat, ale jsem nesmírně šťastný," popsal Atmane poslední míček utkání.
Třiadvacetiletý Francouz je prvním kvalifikantem ve čtvrtfinále turnaje Masters 1000 od Maxe Purcella v Cincinnati 2023. Zároveň jde o nejníže postaveného čtvrtfinalistu v historii podniku od roku 2022, kdy zde triumfoval tehdy 152. hráč světa Borna Čorič.
Na cestě mezi osm nejlepších vyřadil Jošihita Nišioku, Flavia Cobolliho, Joaa Fonsecu a nyní i Fritze. V boji o semifinále ho čeká sedmý nasazený Holger Rune.
"To byl týden! Jsem moc rád, že se mi moje práce konečně vyplácí. Ale jak jsem řekl svému trenérovi, je to jen jeden turnaj a já musím tuto úroveň opakovat každý týden, denně, abych se udržel mezi nejlepšími," uvedl Atmane, který se v živém žebříčku posunul na kariérní maximum – 93. místo – a poprvé v kariéře pronikl do elitní stovky.
Proti Fritzovi nastřílel 13 es, vyhrál 82 % výměn po prvním podání a vyrovnal vzájemnou bilanci na 1:1. Loni v Šanghaji podlehl Američanovi ve dvou tie-breacích – tentokrát se role obrátily.
