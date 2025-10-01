Senzace v Pekingu. Kometa Andrejevová končí v osmifinále a s Noskovou si nezahraje

DNES, 13:17
Aktuality 13
WTA PEKING - Linda Nosková (20) si překvapivě ve čtvrtfinále pekingské tisícovky nezahraje s kometou posledních dvou sezon Mirrou Andrejevovou (18). Světová pětka totiž nečekaně nezvládla osmifinálovou bitvu se Sonay Kartalovou (23). Britka si po vítězství 7:5, 2:6, 7:5 připsala svůj premiérový skalp TOP 10 a bude další soupeřkou poslední české naděje.
Profily hráčů
Nosková Linda
Andreeva Mirra
Kartal Sonay
Mirra Andrejevová překvapivě prohrála osmifinále v Pekingu (© GREG BAKER / AFP)

Andrejevová – Kartalová 5:7, 6:2, 5:7

Po postupu Noskové do čtvrtfinále probíhajícího podniku WTA 1000 v Pekingu se očekávalo, že se bude muset v souboji o účast mezi nejlepším kvartetem vypořádat se světovou pětkou Andrejevovou. Kometa posledních dvou sezon ovšem v osmifinále i kvůli 62 nevynuceným chybám nečekaně prohrála dvouapůlhodinovou bitvu s Kartalovou.

V úvodním setu se až do samotného závěru hrálo bez brejku. Na podání zaváhala pouze ruská favoritka, když ve 12. gamu ztratila servis čistou hrou a tie-break si nezajistila. Andrejevová se nenechala ztrátou první sady rozhodit a celkem rychle stav utkání srovnala.

Velmi podobný scénář jako úvodní dějství mělo i to rozhodující. Opět skóre 6:5 pro Kartalovou, znovu bez brejku a další selhání Andrejevové za tohoto stavu. Šampionka letošních tisícovek v Dubaji a Indian Wells měla tentokrát gamebol a byla jeden míček od zkrácené hry, nicméně Britka využila svůj druhý mečbol a slavila senzační postup.

Pro Kartalovou se jedná o čtvrtý kariérní skalp TOP 20. Všechny posbírala v letošní sezoně, ve které porazila také trápící se Beatriz Haddadovou Maiaovou a Darju Kasatkinovou (dvakrát). Na někoho z elitní desítky žebříčku narazila potřetí, loni proti Coco Gauffové ve Wimbledonu ani letos v duelu s Arynou Sabalenkovou v Indian Wells neuspěla.

Britská tenistka, jež se na konci loňského června nacházela až na 298. místě světového hodnocení, prošla do svého teprve druhého čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Jediné předchozí odehrála před rokem na dvěstěpadesátce v Monastiru, kde si z kvalifikace došla až pro titul.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kartalová, která před Andrejevovou suverénně přehrála Alyciu Parksovou, Kasatkinovou a vycházející hvězdu Mayu Jointovou, bude čtvrtfinálovou soupeřkou Noskové. Poslední česká naděje potvrdila roli favoritky proti Anastasiji Potapovové a má jedinečnou šanci si zajistit semifinále a post české žebříčkové jedničky.

Famózní Nosková v Pekingu stále hájí české barvy. Zvládla odvetu a je ve čtvrtfinále

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

13
Pavol
01.10.2025 14:45
Ja vsádzam na Sonay. to je už ale môj problém
Reagovat
Blondie
01.10.2025 14:36
Juch :)
Reagovat
jih
01.10.2025 13:19
Blbý...Ušouna víme, že Linda umí porazit...ale ta Kartal...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.10.2025 13:23
Uvidíme, já to teda vidím opačně. Kartal jasně přehrála letos v Římě. S Mirrou to má 2:3 a třikrát v řadě s ní prohrála, sérii porážek přerušila letos na trávě.
Reagovat
frenkie57
01.10.2025 13:36
Kartal je zcela jasnou šancí dostat se do SF. Utkání bude spíše o Lindě, kolik vyrobí UE a jak půjde servis.
Tutovka to určitě není, ale šanci postoupit má vyšší, než kdyby hrála s Ušopleskem.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.10.2025 13:37
Taky si myslím, Mirra toho mnohem víc vrátí a může Lindu otrávit. Kartal si bude taky chodit pro body, ale je to taková ta míra agresivity akorát pro Lindu.

Já Lindě stejně jako dneska věřím, tak snad to zase klapne. Určitě velmi hratelný na ČF WTA 1000.
Reagovat
The_Punisher
01.10.2025 13:45
Souhlas. S Mirrou by to měla o dost těžší.
Reagovat
Mony
01.10.2025 13:48
Hlavně je Linda ve formě. Spíš, aby to nepodcenila a nastoupila stejně nažhavená a koncentrovaná, jako dneska
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.10.2025 13:53
snad je Linda dost zkušená, aby nikoho nepodcenila :)
Reagovat
jih
01.10.2025 13:54
Je to úplně otevřené, vzpomeňme na AO 2024 s Yastremskou...
Hlavně mějte Lindusmile všichni rádi.
Reagovat
The_Punisher
01.10.2025 13:58
Reagovat
pantera1
01.10.2025 14:02
Kartal je pěkně nebezpečnej kartel . Byl to krásnej zápas a vyhrála zaslouženě. Holky si na ní musí dáva majzla. Ti malý pořízci jsou pěkně záludní .
Reagovat
jih
01.10.2025 13:43
Antuka je jiný sport.
Reagovat

