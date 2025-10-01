Senzace v Pekingu. Kometa Andrejevová končí v osmifinále a s Noskovou si nezahraje
Andrejevová – Kartalová 5:7, 6:2, 5:7
Po postupu Noskové do čtvrtfinále probíhajícího podniku WTA 1000 v Pekingu se očekávalo, že se bude muset v souboji o účast mezi nejlepším kvartetem vypořádat se světovou pětkou Andrejevovou. Kometa posledních dvou sezon ovšem v osmifinále i kvůli 62 nevynuceným chybám nečekaně prohrála dvouapůlhodinovou bitvu s Kartalovou.
V úvodním setu se až do samotného závěru hrálo bez brejku. Na podání zaváhala pouze ruská favoritka, když ve 12. gamu ztratila servis čistou hrou a tie-break si nezajistila. Andrejevová se nenechala ztrátou první sady rozhodit a celkem rychle stav utkání srovnala.
Velmi podobný scénář jako úvodní dějství mělo i to rozhodující. Opět skóre 6:5 pro Kartalovou, znovu bez brejku a další selhání Andrejevové za tohoto stavu. Šampionka letošních tisícovek v Dubaji a Indian Wells měla tentokrát gamebol a byla jeden míček od zkrácené hry, nicméně Britka využila svůj druhý mečbol a slavila senzační postup.
Pro Kartalovou se jedná o čtvrtý kariérní skalp TOP 20. Všechny posbírala v letošní sezoně, ve které porazila také trápící se Beatriz Haddadovou Maiaovou a Darju Kasatkinovou (dvakrát). Na někoho z elitní desítky žebříčku narazila potřetí, loni proti Coco Gauffové ve Wimbledonu ani letos v duelu s Arynou Sabalenkovou v Indian Wells neuspěla.
Britská tenistka, jež se na konci loňského června nacházela až na 298. místě světového hodnocení, prošla do svého teprve druhého čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Jediné předchozí odehrála před rokem na dvěstěpadesátce v Monastiru, kde si z kvalifikace došla až pro titul.
Kartalová, která před Andrejevovou suverénně přehrála Alyciu Parksovou, Kasatkinovou a vycházející hvězdu Mayu Jointovou, bude čtvrtfinálovou soupeřkou Noskové. Poslední česká naděje potvrdila roli favoritky proti Anastasiji Potapovové a má jedinečnou šanci si zajistit semifinále a post české žebříčkové jedničky.
