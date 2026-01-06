Senzační jízda skončila. Muchová s kamarádkou sahaly po cenném skalpu a poprvé prohrály
Hsieh/Ostapenková – Honová/Muchová 6:1, 1:6, 10:6
Muchová s Honovou poprvé spojily síly v závěru loňské sezony na podniku WTA 1000 v Pekingu a byla z toho parádní jízda až do semifinále. Dokonce neztratily jediný set. K souboji o finále ovšem kvůli zranění Australanky nenastoupily.
Další postup do závěrečných kol společně zapsaly v úvodu nového tenisového roku na probíhající akci v Brisbane, kde deklasovaly asijskou dvojici Eri Hozumiová, Fang-Hsien Wu. Celkově páté vítězství však nepřidaly a poprvé prohrály.
Nad jejich síly byly favorizované nasazené jedničky Hsieh s Ostapenkovou. Na jasně prohraný set Muchová s Honovou reagovaly dominancí ve druhé sadě a rozhodnout musel super tie-break. V něm česko-australský tým tahal za kratší konec, ale dokázal dohnat výrazné manko 1:6. Poslední čtyři body však získaly soupeřky.
Pro Muchovou vystoupení v Brisbane ještě nekončí. V úterý zvládla náročný úvodní zápas v singlové soutěži a udolala domácí Ajlu Tomljanovicovou. Ve čtvrtek ji čeká osmifinálový duel s aktuální světovou desítkou Jekatěrinou Alexandrovovou.
Muchová s Honovou by jistě mohly hrát společně i na Australian Open, případně na divokou kartu. Česká tenistka se ovšem chce soustředit na dvouhru a Honová bude ve čtyřhře účinkovat s Američankou Ashlyn Kruegerovou.
