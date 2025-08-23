Sesterské finále se konat nebude, o titul si zahraje jen Jana Kovačková
Mansouriová – J. Kovačková 5:7, 4:6
Jana Kovačková nastupovala do duelu s Francouzkou Mansouriovou v roli žebříčkového outsidera. Zatímco české tenistce patří 643. příčka, její soupeřce 364. pozice. Obě tenistky navíc postoupily do semifinálové bitvy bez ztráty setu.
Na kurtu ale nebyl rozdíl 279 míst v žebříčku znát. Patnáctiletá Češka proti první nasazené tenistce po velkém boji získala první set 7:5, úspěšnější byla i ve druhém v poměru 6:4 a po zásluze postoupila do finále.
Kovačková tak bude mít šanci na zisk svého druhého titulu na okruhu ITF, letos v březnu bez ztráty setu ovládla turnaj v turecké Antalyi.
A. Kovačková – Ansariová 6:7, 0:6
Soupeřkou Jany Kovačkové v boji o titul bude Američanka Carolyn Ansariová, která si v souběžně hraném semifinále poradila se starší sestrou Jany, Alenou Kovačkovou, 7:6, 6:0.
I česko-americký semifinálový duel se odehrával ve znamení tenistek, které do té doby na turnaji neztratily ani set. Dál to však platí jen pro o sedm let starší Ansariovou.
Kovačková schytala od Belgičanky nářez, čekání na titul pokračuje
Ta si v naprosto vyrovnané úvodní sadě poradila s českou soupeřkou 7:3 ve zkrácené hře, ve druhém setu však už druhá nasazená tenistka dominovala a získala jej bez ztráty gamu jednoznačně 6:0.
Alena Kovačková si tak třetí finále v řadě nezahraje. Do boje o titul se jí povedlo dostat na začátku srpna jak ve Slovinsku, tak v minulém týdnu v Monastiru. Oba souboje o titul však nakonec prohrála.
Sestry Kovačkovy se mohly radovat ze společného titulu ve čtyřhře. Ve finále porazily francouzsko-srbský pár Mansouriová, Elena Milovanovičová 7:6, 6:4. Pro Alenu Kovačkovou jde už o šestý deblový titul na okruhu ITF, čtvrtý v této sezoně. Její sestra si připsala třetí titul ze čtyřhry.
Český pár tak drží ve čtyřhře šňůru osmi vyhraných zápasů v řadě, která zahrnuje i týden starý triumf právě z Monastiru, kde se konal i předcházející turnaj okruhu ITF.
