Šílená cesta z nebezpečí do ráje: Jako z hollywoodského filmu, vyprávěl Medveděv
Medveděv v sobotu slavil triumf na pětistovce v Dubaji a poprvé v kariéře dokázal dvakrát kralovat v jednom městě. A asi ani ve snu ho nenapadlo, že by o několik hodin později mohl v metropoli ve Spojených arabských emirátech vypuknout válečný konflikt, který mu znemožní odlet na další turnaj do Indian Wells.
Bývalý lídr žebříčku tak musel v Dubaji se svou rodinou i týmem strávit ještě několik dní, protože byl kvůli nebezpečné situaci uzavřen vzdušný prostor. A jeho cesta do Kalifornie nakonec byla hodně dobrodružná a bohužel i nebezpečná.
Hned při cestě autem do Ománu přišla komplikace. "Někdo měl štěstí a dorazil tam za čtyři a půl hodiny. Jiní museli řídit devět hodin a nám to trvalo sedm. Jenže náš řidič nemohl najít pas. Byli jsme jediní, kdo překročil hranice a musel se otočit a jet zpátky do Spojených arabských emirátů," popisoval Medveděv pro ruský portál Bolshe.
Do ománského Maskatu naštěstí všichni nakonec dorazili v pořádku. "Našel ten pas na parkovišti a jeli jsme zpátky do Ománu. Tam jsme strávili noc a další den odletěli do Istanbulu, kde jsme přespali v hotelu a pak letěli do Los Angeles," pokračoval v popisu dobrodružné cesty.
Tu přirovnal k hollywoodskému filmu. "Pokud popisujete takovou cestu se všemi detaily, tak je to samozřejmě neobvyklé. Cítíte se jako v hollywoodském filmu," vtipkoval po přesunu do bezpečné lokality kalifornského tenisového ráje.
Nebyl jediným tenistou, který musel takovou cestu absolvovat. "Jeli i Andrej Rubljov a Karen Chačanov. Do Ománu jsme dorazili odděleně a pak jsme společně letěli do Istanbulu i Los Angeles," upřesnil Medveděv.
Zatímco ještě před pár dny nebylo jisté, zda se toto ruské trio Masters v Indian Wells zúčastní, teď už je jasné, že všichni tři hrát budou. Konkrétně dvojnásobný finalista Medveděv začne v sobotu utkáním druhého kola s Alejandrem Tabilem, nebo Rafaelem Jódarem.
Komentáře
Nový komentář
ale prachy, jsou prachy a zivot taky kratky......