Šílené drama. Knutsonová proti australské hvězdičce přežila kolaps, využila až šestý mečbol

DNES, 11:00
Gabriela Knutsonová zvládla na podniku W100 v Tokiu obrovskou bitvu, ve které přežila i obrovský kolaps v závěru druhé sady a zakončila ji obratem ve třetím dějství. Česká hráčka nakonec australskou hvězdičku Emerson Jonesovou přehrála 6:4, 6:7, 7:6. V dvouapůlhodinové bitvě využila až celkově šestý mečbol a postoupila mezi osmičku nejlepších.
Gabriela Knutsonová v Tokiu zvládla šílenou bitvu (@ ČTK / imago sportfotodienst / www.photosport.nz)

Knutsonová – Jonesová 6:4, 6:7, 7:6

Knutsonová má za sebou šílené drama. V osmifinále na menším podniku ITF v Tokiu přemohla favorizovanou australskou teenagerku Jonesovou, která byla turnajovou trojkou. V dvouapůlhodinové bitvě plné zvratů nejdříve zahodila obrovskou šanci ve druhé sadě, následně musela otáčet vývoj třetího setu a v rozhodujícím tie-breaku využila až celkově šestý mečbol a postoupila mezi osmičku nejlepších.

První sadu začala česká hráčka brejkem a vedení si udržela až do konce dějství. Sedmnáctileté Australance nenabídla ani jeden brejkbol a po čisté hře v desátém gamu si vytvořila náskok 1:0 na sety.

V pátém gamu druhé sady znovu prolomila podání favorizované soupeřky a přiblížila se postupu. Za stavu 5:4 si vypracovala tři mečboly v řadě při vlastním podání, ale v tu chvíli přišel obrovský kolaps. Zahodila celkem čtyři šance k ukončení zápasu a podání poprvé v zápase ztratila. Následně snadno prohrála zkrácenou hru a musela jít do rozhodujícího dějství.

V něm to s Knutsonovou nevypadalo vůbec dobře. Koncovka předchozího setu ji zlomila a ztratila úvodní dva gamy. Od stavu 2:4 však zahájila obrat. Ztracený servis si vzala zpátky a získala čtyři z pěti her. Ve dvanáctém gamu nevyužila další mečbol a došlo znovu na tie-break. V něm byla nakonec lepší Češka, která zakončila zápas třemi vyhranými body v řadě, šestý mečbol už proměnila a ovládla ho poměrem 7:5.

O semifinále si zahraje s nasazenou osmičkou Polinou Jacenkovou. Mezi nejlepší čtyřku postoupila Knutsonová naposledy loni v září v Portugalsku, kde právě se svojí následující soupeřkou prohrála v boji o titul.

Výsledky turnaje W100 v Tokiu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
TSP
23.04.2026 11:47
To muselo bejt psycho, ještě že jsem to neviděl, nebo bych okousal tužku a používal velmi neslušné výrazivo. Zkrátka konala se tradiční dámská holomajzna s nejasným koncem, kde podání bylo spíše nevýhodou a zvítězila ta, která měla více štěstí, nebo udržela alespoň tři míčky po sobe hlavu a ruku jakž takž klidnou, a v lati.
Tomas_Smid_fan
23.04.2026 11:31
přežila kolaps v závěru druhé sady tak, že ji prohrála?
Diabolique
23.04.2026 11:44
V zaveru druhe sady ten kolaps bohuzel neprezila, RIP.
Ale ve treti prislo zmrtvychvstani, hezke Velikonoce!
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
