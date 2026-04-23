Šílené drama. Knutsonová proti australské hvězdičce přežila kolaps, využila až šestý mečbol
Knutsonová – Jonesová 6:4, 6:7, 7:6
Knutsonová má za sebou šílené drama. V osmifinále na menším podniku ITF v Tokiu přemohla favorizovanou australskou teenagerku Jonesovou, která byla turnajovou trojkou. V dvouapůlhodinové bitvě plné zvratů nejdříve zahodila obrovskou šanci ve druhé sadě, následně musela otáčet vývoj třetího setu a v rozhodujícím tie-breaku využila až celkově šestý mečbol a postoupila mezi osmičku nejlepších.
První sadu začala česká hráčka brejkem a vedení si udržela až do konce dějství. Sedmnáctileté Australance nenabídla ani jeden brejkbol a po čisté hře v desátém gamu si vytvořila náskok 1:0 na sety.
V pátém gamu druhé sady znovu prolomila podání favorizované soupeřky a přiblížila se postupu. Za stavu 5:4 si vypracovala tři mečboly v řadě při vlastním podání, ale v tu chvíli přišel obrovský kolaps. Zahodila celkem čtyři šance k ukončení zápasu a podání poprvé v zápase ztratila. Následně snadno prohrála zkrácenou hru a musela jít do rozhodujícího dějství.
V něm to s Knutsonovou nevypadalo vůbec dobře. Koncovka předchozího setu ji zlomila a ztratila úvodní dva gamy. Od stavu 2:4 však zahájila obrat. Ztracený servis si vzala zpátky a získala čtyři z pěti her. Ve dvanáctém gamu nevyužila další mečbol a došlo znovu na tie-break. V něm byla nakonec lepší Češka, která zakončila zápas třemi vyhranými body v řadě, šestý mečbol už proměnila a ovládla ho poměrem 7:5.
O semifinále si zahraje s nasazenou osmičkou Polinou Jacenkovou. Mezi nejlepší čtyřku postoupila Knutsonová naposledy loni v září v Portugalsku, kde právě se svojí následující soupeřkou prohrála v boji o titul.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale ve treti prislo zmrtvychvstani, hezke Velikonoce!