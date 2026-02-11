Šílenství kolem Federera: Vstup krále mezi legendy se vyprodal za dvě minuty

DNES, 15:00
Téma 0
Během pouhých dvou minut vyprodala tenisová Síň slávy vstupenky na ceremoniál, při kterém bude mezi osobnosti sportu uveden Roger Federer (44). Po lístcích se zaprášilo navzdory tomu, že pořadatelé přidali do prodeje ještě i čtyřnásobné množství pro možnost sledovat srpnovou slavnost ve venkovních prostorách. Představitelé mezinárodní Síně slávy v americkém Newportu to uvedli na sociálních sítích.
Profily hráčů
Federer Roger
Roger Federer bude v létě uveden do Síně slávy (© KELLY DEFINA / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

"Vzhledem k tomu, že jsme malé historické místo, je naše kapacita omezená," uvedli zástupci Síně slávy. S avizovaným přijetím legendárního Federera, který jako první získal 20 grandslamových trofejí, očekávali pořadatelé zvýšený zájem.

K devíti stovkám vstupenek do komplexu tenisového klubu Newport Casino tak nabídli ještě dalších 3600 na místa k sezení ve venkovní části areálu. "Přesto všech 4500 vstupenek bylo pryč během dvou minut," sdělila mluvčí Síně slávy Megan Erbesová.

Ceremonie se uskuteční 29. srpna. Federer se uvedení do Síně slávy dočká hned při první možné příležitosti. Nyní čtyřiačtyřicetiletý Švýcar v kariéře ovládl celkem 103 turnajů. Na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů, z toho rekordních 237 za sebou. Na kontě má také triumf v Davisově poháru a olympijské zlato ve čtyřhře.

Ondřej Jirásek, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist