Šílenství kolem Federera: Vstup krále mezi legendy se vyprodal za dvě minuty
"Vzhledem k tomu, že jsme malé historické místo, je naše kapacita omezená," uvedli zástupci Síně slávy. S avizovaným přijetím legendárního Federera, který jako první získal 20 grandslamových trofejí, očekávali pořadatelé zvýšený zájem.
K devíti stovkám vstupenek do komplexu tenisového klubu Newport Casino tak nabídli ještě dalších 3600 na místa k sezení ve venkovní části areálu. "Přesto všech 4500 vstupenek bylo pryč během dvou minut," sdělila mluvčí Síně slávy Megan Erbesová.
Ceremonie se uskuteční 29. srpna. Federer se uvedení do Síně slávy dočká hned při první možné příležitosti. Nyní čtyřiačtyřicetiletý Švýcar v kariéře ovládl celkem 103 turnajů. Na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů, z toho rekordních 237 za sebou. Na kontě má také triumf v Davisově poháru a olympijské zlato ve čtyřhře.
