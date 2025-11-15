Šílený termín a omezení v pravidlech. Turnaj v Ostravě nemůže očekávat největší hvězdy
Ostrava v letech 2020-22 hostila turnaj kategorie WTA Premier/WTA 500. Každý ze tří ročníků byl vynikající a měl hvězdnou vítězku. Konkrétně Arynu Sabalenkovou, Anett Kontaveitovou a Barboru Krejčíkovou, která ve finále poslední edice v neskutečné bitvě udolala Igu Šwiatekovou.
Akce v Ostravě se do kalendáře WTA vrací v roce 2026. Jenže dost reálně hrozí, že tentokrát nebude v Moravskoslezském kraji startovat ani jedna členka elitní desítky žebříčku.
Šílený termín
Jen těžko se mohl pro Ostravu najít horší termín. Turnaj se uskuteční od 1. do 7. února, tedy okamžitě po skončení australského léta, které vyvrcholí úvodním grandslamem sezony, a v týdnu před startem prestižních tisícovek na Blízkém východě.
Nemůžeme tedy stoprocentně počítat ani s účastí největších českých hvězd. Obzvláště, pokud se jim pobyt v Austrálii protáhne. K tomu tu máme souběžně hranou pětistovku v Abú Zabí, která může být pro mnohé finančně i bodově mnohem lákavější. Navíc je Abú Zabí z Melbourne Parku podstatně blíž než Ostrava. Aby toho nebylo málo, bude se ve stejném týdnu hrát i v rumunské Kluži.
Pořadatelé ostravského podniku jsou ale přesvědčeni, že bude k vidění vynikající tenis. "Jsme nesmírně rádi, že se do Ostravy znovu vrátí špičkový ženský tenis. Jsou tam skvělí fanoušci a perfektní zázemí, takže rozhodnutí uspořádat tam další turnaj WTA bylo pro nás přirozeným krokem," řekl Tomáš Petera, majitel pořádající agentury Perinvest.
Hodně českých tenistek v seznamu přihlášených očekává také Barbora Strýcová, budoucí kapitánka týmu pro Pohár Billie Jean Kingové. "Pro české hráčky je vždy výjimečné hrát doma před vlastními fanoušky. Já sama vždycky milovala hrát v českém prostředí. Publikum vás žene dopředu a cítíte tu podporu z každého místa v hledišti. Věřím, že holky to budou mít podobně a Ostrava připraví fantastickou atmosféru."
Omezení kvůli pravidlům
Termín není jediný problém pro pořadatele ostravského turnaje. Kvůli pravidlům WTA hrozí, že dokonce nepřijede nikdo z TOP 30 žebříčku. Souběžně se hraje pětistovka v Abú Zabí a z nejlepší třicítky mohou dorazit jen ty hráčky, které se nevejdou do hlavní soutěže ve Spojených arabských emirátech.
Jinak je totiž potřeba výjimka. Ta může být jen jedna v každé z následujících tří kategorií: hráčka je úřadující šampionkou posledního ročníku / domácí tenistkou / figuruje od 11. do 30. místa v době uzávěrky přihlášek pro hlavní soutěž.
Z poslední zmíněné kategorie to mohou být dvě hráčky, pokud se nevyužije výjimka pro úřadující šampionku ani domácí tenistku. Měla by existovat i možnost pozvat jednu členku TOP 10, když bude mít některá z nich zájem.
Momentálně najdeme v elitní stovce žebříčku celkem osm českých tenistek. V TOP 30 se nachází Linda Nosková a Karolína Muchová. Kdyby Ostrava znovu získala status WTA 500, výše zmíněná pravidla by se nemusela vůbec řešit.
