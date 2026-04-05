Šílený výprask Fruhvirtové. Česká naděje neměla nárok, schytala i kanára a v Linci končí
Sasnovičová – Fruhvirtová 6:0, 6:1
Pro Fruhvirtovou je antuka jasně nejslabším povrchem a proti favorizované Sasnovičové se jí moc šancí nedávalo. Takový výprask se ale rozhodně nečekal. Starší z talentovaných sester byla celý zápas bez šance a mohla se jen dívat na palebnou sílu běloruské soupeřky, která naopak předvedla výborný výkon.
Kombinace těchto dvou faktorů vyústila v krutý debakl. V úvodním setu Fruhvirtová získala dohromady jen pět bodů a po ztraceném servisu ve druhé sadě už svou frustraci na kurtu netajila. Dva kanáry sice nakonec neschytala, nicméně na dvorci se zdržela jen 53 minut a vyfasovala jednu z nejhorších porážek své kariéry. Minimálně s přihlédnutím ke skóre.
Fruhvirtová tak poprvé v letošní sezoně opouští turnaj bez jediného vítězství. Na druhou stranu může být celkem v klidu, protože během neoblíbeného antukového jara takřka nic neobhajuje. Jedinou výjimkou je loňský postup do druhého kola v rouenské hale.
Do finále kvalifikace naopak postoupila Šalková. Další z mladých českých nadějí byla naprosto suverénní a poradila si dvakrát 6:2 s Madison Brengleovou. O místo v hlavní soutěži se utká s Katie Volynetsovou a může v ní doplnit krajanky Karolínu Plíškovou a Sáru Bejlek.
Komentáře
Od Lindy Fruhvirtové už nic nečekám takže mě ten výprask od Sasnovich nepřekvapil ...