Šílený výprask Fruhvirtové. Česká naděje neměla nárok, schytala i kanára a v Linci končí

VČERA, 17:23
WTA LINEC - Linda Fruhvirtová zahájila neoblíbené antukové jaro naprosto katastrofálně. V úvodním kole kvalifikace na pětistovce v linecké hale byla od začátku do konce utkání bez šance a za pouhých 53 minut schytala výprask 0:6, 1:6 od zkušené Aljaksandry Sasnovičové. V Rakousku naopak uspěla Dominika Šalková.
Linda Fruhvirtová v Linci po výprasku končí (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Sasnovičová – Fruhvirtová 6:0, 6:1

Pro Fruhvirtovou je antuka jasně nejslabším povrchem a proti favorizované Sasnovičové se jí moc šancí nedávalo. Takový výprask se ale rozhodně nečekal. Starší z talentovaných sester byla celý zápas bez šance a mohla se jen dívat na palebnou sílu běloruské soupeřky, která naopak předvedla výborný výkon.

Kombinace těchto dvou faktorů vyústila v krutý debakl. V úvodním setu Fruhvirtová získala dohromady jen pět bodů a po ztraceném servisu ve druhé sadě už svou frustraci na kurtu netajila. Dva kanáry sice nakonec neschytala, nicméně na dvorci se zdržela jen 53 minut a vyfasovala jednu z nejhorších porážek své kariéry. Minimálně s přihlédnutím ke skóre.

Fruhvirtová tak poprvé v letošní sezoně opouští turnaj bez jediného vítězství. Na druhou stranu může být celkem v klidu, protože během neoblíbeného antukového jara takřka nic neobhajuje. Jedinou výjimkou je loňský postup do druhého kola v rouenské hale.

Do finále kvalifikace naopak postoupila Šalková. Další z mladých českých nadějí byla naprosto suverénní a poradila si dvakrát 6:2 s Madison Brengleovou. O místo v hlavní soutěži se utká s Katie Volynetsovou a může v ní doplnit krajanky Karolínu Plíškovou a Sáru Bejlek.

Los pro Plíškovou a Bejlek

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 500 v Linci

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
05.04.2026 21:34
A Nike si asi drbe hlavu. To musela být smlouva...
tommr
05.04.2026 18:16
Dominika Šalková příjemně překvapila smile Brengle je nebezpečná soupeřka. Své o tom ví i Petra Kvitová ...
Od Lindy Fruhvirtové už nic nečekám takže mě ten výprask od Sasnovich nepřekvapil ...
PTP
05.04.2026 19:17
S Volencovou to bude mít mnohem těžší, držím palce.
Mantra
05.04.2026 19:47
jak jsem psal vedle těsně po utkání - Brengle už to má za sebou
misa
05.04.2026 17:58
Varování pro ostatní rodiče. Když budete od raného dětství drilovat své dcery, ještě to neznamená, že z nich vyrostou špičkové tenistky. Mladší se úplně sesypala a starší nemá nic, čím by dlouhodobě konkurovala těm lepším...
jerabekpavel
05.04.2026 22:52
puste nane chlapa,probudi se......
Blondie
05.04.2026 22:53
Blondie
05.04.2026 22:54
Amen.
jerabekpavel
05.04.2026 17:54
obe sestry jsou.....asi jim nekdo chybi.
aligo
05.04.2026 17:49
Tak ona L. Fruhvirtová je celá taková šílená... vůbec téhle hračce nerozumím
Kapitan_Teplak
05.04.2026 17:36
Asi už těch těsných proher měla dost.
Ondřej.Jirásek
05.04.2026 17:25
Sasnovich hrála velmi dobře, ale jako...
