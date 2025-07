Siniaková: Legenda určitě nejsem. Smíšená čtyřhra na US Open? Trochu nefér

Kateřina Siniaková (29) se v pondělí vrátila z Wimbledonu, kde vyhrála po boku Nizozemce Sema Verbeeka smíšenou čtyřhru a získala 11. grandslamový titul v deblu. Z triumfu na londýnské trávě měla radost, litovala ale, že neobhájila ještě prvenství v ženské čtyřhře. Na tiskové konferenci se pozastavila nad novinkou na US Open, kde by mohla v mixu startovat jen díky divoké kartě. Nyní si dá pár dní volna a příští týden bude startovat na domácím turnaji Livesport Prague Open.

"Tento titul byl jiný v tom, že to byl mix. Mám z něj velkou radost. Dlouho jsem v něm nemohla přejít přes druhé kolo a teď se to povedlo vyhrát navíc na prestižním Wimbledonu," řekla Siniaková. Těšilo ji, že k triumfu pomohla i spoluhráči, který uspěl na grandslamu poprvé. "To mi také udělalo radost, že se mi podařilo něco navíc," doplnila.



Devětadvacetiletá Siniaková přidala titul ze smíšené čtyřhry k dosavadním deseti triumfům z ženského deblu. Také v něm byla ve Wimbledonu s Američankou Taylor Townsendovou dlouho ve hře. Nakonec ale při obhajobě vítězství vypadly v semifinále. "To mě rozhodně mrzí. Bylo by super přijet se dvěma trofejemi, ale nebyl to náš den. Nesešlo se nám to, hodně jsme chybovaly a v ten den byly soupeřky lepší. Mrzí mě to ne trochu, ale hodně," přiznala.



Připustila, že jí po náročném programu chyběly síly. "Asi se mi ještě nestalo, že bych hrála od začátku až do konce každý den. Myslím, že to na to semifinále trochu dopadlo. Cítila jsem, že jsem pomalejší a dělám chyby, na které nejsem zvyklá. Když jsem se ale zapisovala do všech tří kategorií, věděla, jsem, že se to může stát, a byla jsem ochotná to obětovat. Nic bych neměnila. Nechala jsem tam vše," uvedla Siniaková.

Sem Verbeek and Katerina Siniakova, the Mixed Doubles Champions #Wimbledon pic.twitter.com/EHN9qBY6w2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2025

Do Česka dorazila v pondělí, v neděli se zúčastnila v Londýně tradičního bálu šampionů. Vzala si modré šaty. "Bál je krásné zakončení těch dvou týdnů. Myslím, že to bylo super jako obvykle. Hrozně moc jsem si to užila. Naštěstí jsem netancovala," řekla. "Hlavní je večeře a užít si vítězství s týmem i s deblovým parťákem, se kterým jsem stihla pokecat. Největší změna je, že se můžeme oháknout. Je to trošku něco jiného, než když jsme pořád ve sportovním," řekla Siniaková.



Pozici úspěšné deblistky si užívá. "Vážím si toho, že to takto lidé vnímají. Někdy je to náročné, nedaří se pořád vyhrávat tituly a kolikrát je i cítit, že singl je přednější. Když to pak ale někde čtu a lidé mi to připomínají, tak je to hrozně příjemné. Trochu se i zastavím a víc si vážím toho, co jsem dokázala. Legenda ale určitě nejsem. Doufám, že ještě nějaké tituly přidám a za dvacet, třicet let to tak opravdu bude," podotkla.

Navzdory semifinálové porážce se udržela na pozici deblové světové jedničky. Pokud by zůstala v čele pořadí do konce sezony, podařilo by se jí to už popáté, čímž by se vyrovnala Martině Navrátilové. "Asi bych neřekla, že je to ten hlavní cíl, protože dost turnajů ve čtyřhře teď hrát nebudu. Další bude až US Open. Na těch turnajích, kde budu hrát, pro to ale udělám maximum. Je to každopádně velká čest. Když už se to vloni zmínilo, tak to pro mě bylo velké překvapení a 'wau'. Bylo by to moc hezké," řekla Siniaková.



S Verbeekem by si ráda znovu zahrála i smíšenou čtyřhru. Na nejbližším grandslamu US Open ale zřejmě možnost nedostane. Organizátoři schválili nový formát pro 16 párů oproti tradičním 32. Polovina z nich dostane volné karty a druhá bude moci startovat na základě kombinovaného singlového žebříčku. Pořadí žebříčku ve čtyřhře nebude pro start určující. Siniaková tuto volbu kritizovala.

"Můj názor se nemění. Je to velká škoda, že to takhle změnili. Obzvlášť je škoda, že to změnili, aniž by to někdo z hráčů věděl, což je trochu nefér, když se tvrdí, že je vše pro hráče. Tak to ale je. Chápu, že to je pro ně z marketingového hlediska prestižnější. Je to ale obrovská škoda," uvedla Siniaková, která by pro start musela získat jedině divokou kartu.



Nyní rodačka z Hradce Králové vyhlíží pár dní volna a příští týden se zúčastní turnaje v pražské Stromovce. Na programu je od 21. do 26. července. "Jsem ráda, že mohu hrát před domácím publikem. Upřímně to mám letos úplně nejjednodušší, protože jsem trochu spadla v žebříčku. Tím pádem nemám povinný Montreal ani Cincinnati. Bylo pro mě jasné rozhodnutí, že budu hrát Prahu, a dokonce jsem se rozhodla, že pojedu na turnaj ve Varšavě," doplnila Siniaková.

