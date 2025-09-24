Siniaková opět hraje s Krejčíkovou a může přezimovat na trůnu. Townsendová čínské akce vynechá
Právě Krejčíková pomohla Siniakové zpátky na tenisový trůn, když v neděli v Soulu získaly 18. společný titul. Hvězdné duo, které vybojovalo sedm grandslamových trofejí a dlouho na ženské deblové scéně dominovalo, spojí síly i na probíhajícím turnaji kategorie WTA 1000 v Pekingu.
Původně měla Siniaková absolvovat čínské akce po boku své momentální parťačky Townsendové, ta se však kvůli zranění kotníku z těchto turnajů omluvila. Někteří fanoušci si spíše myslí, že zdravotní potíže jsou jen výmluvou a Američanka chce Čínu opustit kvůli nedávné kritice čínské kuchyně.
Siniaková by tak mohla na postu deblové světové jedničky přezimovat. Jednoduché to však mít nebude. Townsendová totiž v následujících týdnech neobhajuje žádné body a na českou tenistku ztrácí jen 174 bodů. Navíc se údajně hodlá objevit na japonských turnajích po skončení čínských tisícovek, tedy možná už na menším podniku v Ósace a pak na pětistovce v Tokiu.
Rodačka z Hradce Králové naopak loni uhrála semifinále ve Wuhanu (390 bodů) a kralovala na dvěstěpadesátce v Guangzhou (250 bodů). Společně s Townsendovou pak došly do finále Turnaje mistryň. Ideálně by tedy potřebovala posbírat velkou bodovou porci na obou čínských tisícovkách, na nichž Townsendová chybí.
Parťačka Siniakové pod palbou. Townsendová kritizovala čínskou kuchyni a musela se omluvit
V Pekingu Siniaková nic neobhajuje a může si udělat výrazný bodový polštář. S Krejčíkovou, která deblové soutěže už tolik nehraje, ovšem nejsou mezi nasazenými. Už úvodní kolo proti Šúko Aojamaové a Cristině Bucsaové může být složité a pak jsou v jejich části pavouka turnajové čtyřky Su-Wei Hsieh s Jelenou Ostapenkovou a pětky Mirra Andrejevová s Dianou Šnajderovou.
