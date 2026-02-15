Siniaková opět s jinou parťačkou. Obhajobu titulu na tisícovce v Dubaji začala suverénně

DNES, 14:29
WTA DUBAJ - Kateřina Siniaková (29) hraje letos čtyřhru na čtvrtém turnaji a i tentokrát má po svém boku jinou parťačku. Obhajobu loňského triumfu na prestižní tisícovce v Dubaji zahájila suverénní výhrou společně se Storm Hunterovou. Nasazený česko-australský tým smetl 6:2, 6:3 Andreju Klepačovou a Katarzynu Piterovou.
Storm Hunterová a Kateřina Siniaková začaly v Dubaji suverénně (© WU ZHIZUN / XINHUA / XINHUA VIA AFP)

Klepačová/Piterová – Hunterová/Siniaková 2:6, 3:6

Siniaková absolvuje v Dubaji svůj čtvrtý letošní deblový turnaj. V Adelaide si došla pro titul se Shuai Zhang, na Australian Open uhrála čtvrtfinále s Taylor Townsendovou a v Dauhá vypadla v osmifinále s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Po boku Hunterové ale premiéru rozhodně neabsolvovala. Právě s ní totiž tvořila v úvodu sezony 2024 velmi úspěšný pár, než se Australanka vážně zranila a musela si dát pauzu. Dokonce společně kralovaly právě v Dubaji. A že jejich spolupráce funguje, potvrdily i triumfem před pár měsíci na jiné tisícovce ve Wuhanu.

Proti Klepačové a Piterové se rozjížděly pomaleji a byly jeden míček od manka 0:3 se dvěma brejky. Po srovnání na 2:2 už ale na kurtu dominovaly. Soupeřky sice jejich sérii sedmi vyhraných gamů přerušily a ve druhém dějství srovnaly z 1:3 na 3:3, nicméně poslední tři hry jasně patřily Siniakové a Hunterové.

Poslední dva ročníky Dubai Tennis Championships byly pro Siniakovou velmi úspěšné. Zatímco ve dvouhře ztroskotala v obou případech v prvním kole, ve své královské disciplíně triumfovala. Nejprve předloni právě s Hunterovou a poté loni s Townsendovou.

Osmifinále by mělo být pro Siniakovou a Hunterovou podstatně těžší. Narazí totiž na nebezpečnou nenasazenou dvojici ve složení Ellen Perezová, Demi Schuursová.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Alien
15.02.2026 15:26
To je neuvěřitelné!
Reagovat
tommr
15.02.2026 14:54
Výsledek jasnej, výkon trochu drhnul ale to se dalo v prvním společném zápase po dlouhý době čekat. Příště už to snad bude o něco lepší ...
Soupeřky v další kole jsou nebezpečný ale hratelný ...
Reagovat
Preview.lover
15.02.2026 14:52
Hunter/Siniaková a jejich výsledky na turnajích:
Berlín 2022 - titul
Adelaide 2023 - F
AO 2024 - SF
Dubaj 2024 - titul
San Diego 2024 - SF
Indian Wells 2024 - F
Wuhan 2025 - titul
Reagovat
The_Punisher
15.02.2026 14:35
Upřímně, já už bych na jejím místě hrál jen se Storm ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 14:36
Taky mi přijde jejich spolupráce velice dobrá, předtím vlastně skončila hrozně nešťastně, jinak by určitě pokračovala.
Reagovat
JLi
15.02.2026 14:43
Jak nešťastně? Pro Káťu nejlepší partie.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 14:44
Skončila nešťastně tím ošklivým zraněním Storm.
Reagovat
JLi
15.02.2026 14:46
Aha, tak bude lépe věřím
Reagovat
com
15.02.2026 14:34
Kačenka skvěle
Reagovat

