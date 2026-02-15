Siniaková opět s jinou parťačkou. Obhajobu titulu na tisícovce v Dubaji začala suverénně
Klepačová/Piterová – Hunterová/Siniaková 2:6, 3:6
Siniaková absolvuje v Dubaji svůj čtvrtý letošní deblový turnaj. V Adelaide si došla pro titul se Shuai Zhang, na Australian Open uhrála čtvrtfinále s Taylor Townsendovou a v Dauhá vypadla v osmifinále s krajankou Barborou Krejčíkovou.
Po boku Hunterové ale premiéru rozhodně neabsolvovala. Právě s ní totiž tvořila v úvodu sezony 2024 velmi úspěšný pár, než se Australanka vážně zranila a musela si dát pauzu. Dokonce společně kralovaly právě v Dubaji. A že jejich spolupráce funguje, potvrdily i triumfem před pár měsíci na jiné tisícovce ve Wuhanu.
Proti Klepačové a Piterové se rozjížděly pomaleji a byly jeden míček od manka 0:3 se dvěma brejky. Po srovnání na 2:2 už ale na kurtu dominovaly. Soupeřky sice jejich sérii sedmi vyhraných gamů přerušily a ve druhém dějství srovnaly z 1:3 na 3:3, nicméně poslední tři hry jasně patřily Siniakové a Hunterové.
Poslední dva ročníky Dubai Tennis Championships byly pro Siniakovou velmi úspěšné. Zatímco ve dvouhře ztroskotala v obou případech v prvním kole, ve své královské disciplíně triumfovala. Nejprve předloni právě s Hunterovou a poté loni s Townsendovou.
Osmifinále by mělo být pro Siniakovou a Hunterovou podstatně těžší. Narazí totiž na nebezpečnou nenasazenou dvojici ve složení Ellen Perezová, Demi Schuursová.
Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Dubaji
Soupeřky v další kole jsou nebezpečný ale hratelný ...
Berlín 2022 - titul
Adelaide 2023 - F
AO 2024 - SF
Dubaj 2024 - titul
San Diego 2024 - SF
Indian Wells 2024 - F
Wuhan 2025 - titul