Siniaková se dostává do skvělé antukové formy. Ztratila jen dvě hry a má šanci na titul

WTA 125k VIC - Kateřina Siniaková na turnaji WTA 125k ve španělském městě Vic stále zlepšuje své výkony na antuce. Češka snadno potvrdila roli favoritky a postoupila do čtvrtfinále. Nasazená trojka si poradila bez ztráty setu i s druhou domácí outisderkou, když přehrála 6:1, 6:1 Ruth Rouraovou.

Siniakova – Rouraová 6:1, 6:1

Kateřina Siniaková před tisícovkou v Madridu měsíc nehrála a antukové jaro začala třísetovou prohrou se světovou čtyřicítkou Katie Boulterovou v prvním kole. Aby se na nejpomalejším tenisovém povrchu více rozehrála a získala potřebný zápasový rytmus, rozhodla se odjet do menšího města Vic, kde se koná turnaj WTA 125k.

Na menším podniku se Češce zatím daří náramně a podle předpokladů zvládla oba duely s domácími outsiderkami. Po Andree Lazarové přehrála bez ztráty setu i Ruth Rouraovou. Druhé jmenované Španělce povolila jen dvě hry a potvrdila zlepšení své antukové formy.

V každém setu od stavu 1:1 získala pět her v řadě a v celém utkání jasně dominovala. Na podání to však nebyla žádná sláva. Siniaková více než polovinu prvních podání netrefila do kurtu a spáchala šest dvojchyb. Dařilo se ji naopak proměňování brejkbolů, kde byla v šesti z osmi případů úspěšná.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V boji o druhé letošní semifinále vyzve Švýcarku Rebeku Masarovou, s kterou se na okruhu zatím nepotkala.

Po vypadnutí první nasazené Leylah Fernandezové a turnajové dvojky Lulu Sunové je Češka aktuálně nejvýše žebříčkově postavenou hráčkou v pavouku a má velkou šanci získat po roce singlovou trofej a znovu na španělské antuce. Naposledy takový úspěch slavila loni v květnu, když ovládla turnaj stejné kategorie ve městě Lleida.