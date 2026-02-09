Siniaková si připsala skvělý skalp! V Dauhá skolila členku TOP 20 a napodobila krajanku Bejlek
Siniaková – Tausonová 6:4, 6:1
Zatímco Sára Bejlek musela v semifinále v Abú Zabí bojovat s Tausonovou skoro tři hodiny, Siniaková měla se zřejmě unavenou a často chybující Dánkou podstatně méně práce. V prvním kole tisícovky v Dauhá jí trápila svou pestrou hrou a v úvodní sadě zvládla lépe přehlídku ztracených servisů. Hráčky si pětkrát v řadě prohrály svá podání, tuto sérii ukončila až Češka a dostala se do vedení 5:3. Šanci ukončit první sadu měla už v devátém gamu, setbol však nevyužila.
Česká outsiderka následně set dopodávala, když po skvělé obraně a následné forhendové chybě Dánky využila celkově až čtvrtý setbol. Siniaková v první sadě trefila devět vítězných úderů a 11 nevynucených chyb. Její soupeřka byla jasně aktivnější, ale spáchala o tři minely více.
Zisk první sady byl pro Češku klíčový. Frustrovaná Tausonová totiž ve druhém dějství působila unaveně, odevzdaně a dělala mnoho laciných chyb. Siniaková začala dějství brejkem čistou hrou a od stavu 2:1 vyhrála čtyři hry v řadě. Zápas ukončila hned na první mečbol, když Dánka poslala bekhend daleko za základní čáru.
Siniaková tak snadno postoupila do druhého kola a navázala na českou jedničku Noskovou, která ztratila ještě o game méně. O obhájení loňského osmifinále se utká s Emmou Raducanuovou nebo Camilou Osoriovou.
V Kataru dnes hraje ještě Tereza Valentová, kterou v souboji hvězdiček čelí Alexandře Ealaové. Karolína Plíšková v šlágru druhého kola vyzve světovou čtyřku a obhájkyni titulu Amandu Anisimovovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
