Siniaková si připsala skvělý skalp! V Dauhá skolila členku TOP 20 a napodobila krajanku Bejlek

DNES, 14:00
Aktuality 1
WTA DAUHÁ - Kateřina Siniaková (29) si na tisícovce v Dauhá připsala velmi cennou výhru a postoupila do druhého kola. Češka porazila 14. hráčku světa Clare Tausonovou (23) 6:4, 6:1 a postarala se o překvapení. Navázala tak na krajanku Sáru Bejlek, která Dánku udolala před třemi dny v Abú Zabí a připojila se k Lindě Noskové, která dnes taktéž snadno zvládla první kolo.
Kateřina Siniaková překvapila proti Clare Tausonové (@ REUTERS)

Siniaková – Tausonová 6:4, 6:1

Zatímco Sára Bejlek musela v semifinále v Abú Zabí bojovat s Tausonovou skoro tři hodiny, Siniaková měla se zřejmě unavenou a často chybující Dánkou podstatně méně práce. V prvním kole tisícovky v Dauhá jí trápila svou pestrou hrou a v úvodní sadě zvládla lépe přehlídku ztracených servisů. Hráčky si pětkrát v řadě prohrály svá podání, tuto sérii ukončila až Češka a dostala se do vedení 5:3. Šanci ukončit první sadu měla už v devátém gamu, setbol však nevyužila.

Česká outsiderka následně set dopodávala, když po skvělé obraně a následné forhendové chybě Dánky využila celkově až čtvrtý setbol. Siniaková v první sadě trefila devět vítězných úderů a 11 nevynucených chyb. Její soupeřka byla jasně aktivnější, ale spáchala o tři minely více.

Zisk první sady byl pro Češku klíčový. Frustrovaná Tausonová totiž ve druhém dějství působila unaveně, odevzdaně a dělala mnoho laciných chyb. Siniaková začala dějství brejkem čistou hrou a od stavu 2:1 vyhrála čtyři hry v řadě. Zápas ukončila hned na první mečbol, když Dánka poslala bekhend daleko za základní čáru.

Siniaková tak snadno postoupila do druhého kola a navázala na českou jedničku Noskovou, která ztratila ještě o game méně. O obhájení loňského osmifinále se utká s Emmou Raducanuovou nebo Camilou Osoriovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V Kataru dnes hraje ještě Tereza Valentová, kterou v souboji hvězdiček čelí Alexandře Ealaové. Karolína Plíšková v šlágru druhého kola vyzve světovou čtyřku a obhájkyni titulu Amandu Anisimovovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
tommr
09.02.2026 14:16
Sára Tausonku načala a Katka jí dorazila ...
V příštím kole by mohlo dojít na souboj Katky s Raducanu. Doufám že to Osorio nepřekazí ...
