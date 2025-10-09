Siniaková zabojuje o největší semifinále v kariéře. Dokáže napodobit krajanku Noskovou?
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 10. 10.
Češi v akci
Siniaková (ČR) - Pegulaová (6-USA) | Center (05:00 SELČ)
Další čtvrtfinále
Sabalenková (1-) - Rybakinová (8-Kaz.) | Center (07:00 SELČ)
Gauffová (3-USA) - Siegemundová (Něm.) | Center (09:30 SELČ)
Šwiateková (2-Pol.) - Paoliniová (7-It.) | Center (13:00 SELČ)
Siniaková – Pegulaová | 05:00 SELČ
Kateřina Siniaková pokračuje na tisícovce ve Wuhanu ve vynikající formě a podruhé v kariéře si v tomto dějišti zahraje čtvrtfinále. Devětadvacetiletá česká tenistka vyhrála včetně kvalifikace už pět zápasů, a dokonce žádné ze soupeřek nepovolila set. V hlavní soutěži vyřadila nasazenou Dianu Šnajderovou a vycházející hvězdy Mayu Jointovou a Ivu Jovicovou.
Bývalá světová sedmadvacítka a aktuální lídryně deblového žebříčku v žádném z pěti zápasů neprohrála více než osm gamů. Navíc si v úvodním kole hlavní soutěže připsala po vítězství 6:4, 6:4 nad Šnajderovou svůj čtvrtý letošní skalp TOP 20. Po červencovém návratu na betony prožívá své nejlepší letošní singlové období a zvládla 17 z 22 utkání.
Jediné předchozí čtvrtfinálové duely na úrovni WTA 1000 absolvovala před sedmi lety právě na čínské půdě a také tehdy prošla mezi nejlepší osmičku z kvalifikačních bojů. V pátek bude bojovat o své největší semifinále v kariéře, jelikož v roce 2018 se nedostala do semifinále v Pekingu (Caroline Wozniacká) ani tady ve Wuhanu (Anett Kontaveitová).
Siniaková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Soul, Kluž (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Soul (semifinále)
Bilance: 37:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 24:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 11:33)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:2)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (1. kolo)
Siniaková – Wuhan Open
Kariérní bilance: 9:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Soul (semifinále), Peking (1. kolo)
Cesta turnajem: (15) Šnajderová (6:4, 6:4), Jointová (6:3, 6:1), Jovicová (7:5, 6:3)
Jessica Pegulaová nemá v posledních týdnech na čínské půdě svou nejlepší možnou formu, ale přesto pravidelně sbírá vítězství a postupuje do závěrečných kol. Po zklamání ve finále BJK Cupu proti Itálii se aktuální světová šestka i díky třem třísetovým výhrám probojovala do semifinálové fáze na předchozí tisícovce v Pekingu.
V semifinále v Pekingu ji zastavila po odvrácených mečbolech a v tie-breaku rozhodujícího setu Linda Nosková, která tehdy útočila na své největší finále. Siniaková je tedy nyní v podobné pozici jako její krajanka. Pegulaová se na postup do čtvrtfinále ve Wuhanu pořádně nadřela, když zdolala 6:4, 4:6, 7:6 Hailey Baptisteovou a 7:5, 3:6, 6:3 Jekatěrinu Alexandrovovou.
Jednatřicetiletá Američanka by mohla ve čtvrtfinále postrádat síly, jelikož v posledních 12 dnech odehrála napříč dvěma turnaji celkem šest třísetových bitev. Na druhou stranu má od začátku loňské sezony parádní čtvrtfinálovou bilanci 14:3 a mohla by letos už potřetí projít do semifinále na prestižních tisícovkách.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 49:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 33:11
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 20:2 (kariérní 99:39)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:1 (kariérní 11:8)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)
Pegulaová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 3:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Peking (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (6:4, 4:6, 7:6), (9) Alexandrovová (7:5, 3:6, 6:3)
Vzájemná bilance: Siniaková prohrává 1:4 a v jediném letošním souboji na trávě v Bad Homburgu nestačila na Pegulaovou jasně 2:6, 3:6. Rodačka z Hradce Králové je outsiderka a pokusí se vylepšit svou kariérní bilanci 11:33 v soubojích s hráčkami TOP 10 žebříčku (letos 1:2). Pokud uspěje, zapíše své první kariérní semifinále na velkých turnajích.
Sabalenková – Rybakinová | 07:00 SELČ
Aryna Sabalenková nebyla v úvodním zápase ve Wuhanu příliš přesvědčivá a musela likvidovat manko setu proti outsiderce Rebecce Šramkové. Světová jednička, která v tomto dějišti dotáhla každý z předchozích tří startů až k triumfu, ovšem v osmifinále dominovala 6:3, 6:2 proti Ljudmile Samsonovové. Rusce nenabídla brejkbol a vyhrála i své 19. utkání na tomto podniku.
Sedmadvacetileté běloruské tenistce se na čínské půdě vždy náramně dařilo, ovšem její dominance na tisícovce ve Wuhanu je neskutečná. Ze všech tří zdejších triumfů se nejvíc nadřela loni, kdy musela ve třech z pěti duelů do rozhodujícího setu. I tak si ale opět došla pro titul, přičemž v posledních dvou kolech skolila Coco Gauffovou a Qinwen Zheng.
Nyní ji dělí dva kroky od toho, aby poprvé v kariéře pokořila metu 60 vítězství v rámci jedné sezony. V pátek bude usilovat o své už 11. letošní semifinále (čtvrtfinálová bilance 9:2), osmé na podnicích WTA 1000 či vyšších. Ve Wuhanu absolvuje svůj první turnaj po triumfu na US Open a zisku čtvrtého kariérního grandslamového titulu.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 58:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 34:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 10:3 (kariérní 50:40)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:2 (kariérní 18:11)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále), US Open (triumf)
Sabalenková – Wuhan Open
Kariérní bilance: 19:0
Nejlepší výsledek: triumf (2018-19, 2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 3:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Šramková (4:6, 6:3, 6:1), (16) Samsonovová (6:3, 6:2)
Také Jelena Rybakinová má za sebou pohodové osmifinále, ve kterém přehrála 6:3, 6:4 finalistku předchozí tisícovky v Pekingu Lindu Noskovou. Výraznější potíže neměla ani v úvodním zápase s Jaqueline Cristianovou (6:4, 6:3) a i při svém druhém startu ve Wuhanu postoupila do čtvrtfinále. Navíc si spravila chuť po nečekané prohře s Evou Lysovou ve třetím kole v Pekingu.
Rovněž ve svém druhém kariérním čtvrtfinále ve Wuhanu potkává Sabalenkovou. Šestadvacetiletá Kazachstánka se tady dostala mezi nejlepší osmičku také před šesti lety a se svou rivalkou ve čtvrtfinálové fázi padla ve třech setech. Pokud tentokrát uspěje, udělá další krok ke svému prvnímu triumfu na betonech od loňského února.
Bývalá wimbledonská šampionka neprožívá příliš povedenou sezonu, nicméně i tak se pohybuje v nejlepší desítce světového hodnocení. V aktuálním roce má čtvrtfinálovou bilanci 6:3 a byla už třikrát v semifinále na prestižních tisícovkách (Dubaj, Montreal a Cincinnati). Od loňského května se jen jednou dostala do finále (letošní triumf ve Štrasburku).
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Montreal, Washington, Dubaj, Abú Zabí (semifinále)
Bilance: 48:18
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 31:12
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:5 (kariérní 24:26)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:1 (kariérní 11:4)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Rybakinová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 5:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Peking (3. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Cristianová (6:4, 6:3), Nosková (6:3, 6:4)
Vzájemná bilance: Sabalenková vede 7:5. Rybakinová vyhrála pět z posledních šesti soubojů na tvrdých površích, včetně těch závěrečných dvou loni na Turnaji mistryň a nedávno ve čtvrtfinále na tisícovce v Cincinnati. Dá se očekávat, že mírná favoritka Sabalenková bude mít s Rybakinovou potíže i tentokrát. Dokonce by mohla přijít o svou neporazitelnost ve Wuhanu.
Gauffová – Siegemundová | 09:30 SELČ
Coco Gauffová zatím na poslední letošní tisícovce ve Wuhanu dominuje a bez ztráty setu přehrála kvalifikantku Mojuku Učidžimaovou i domácí divokou kartu Shuai Zhang. Aktuální světová trojka prohrála dohromady jen šest gamů a je kousek od zopakování semifinálové účasti. V tomto dějišti debutovala loni a v souboji o finále podlehla Aryně Sabalenkové.
Jednadvacetiletá Američanka, která je bývalou šampionkou US Open, neprožívá povedenou sezonu, co se výsledků na tvrdých površích týče. První letošní semifinále na betonech zaregistrovala až před týdnem na tisícovce v Pekingu, kde před branami finále schytala neskutečný výprask od krajanky a pozdější šampionky Amandy Anisimovové.
V letošní sezoně má ne zrovna lichotivou bilanci 4:3 ve čtvrtfinálových duelech. Největším úspěchem v tomto období je jednoznačně zisk druhého grandslamového titulu na antukovém French Open. Pokud v pátek uspěje, zapíše své páté kariérní semifinále na čínských turnajích WTA. Všechna čtyři dosavadní zaregistrovala právě na akcích WTA 1000.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking (semifinále)
Bilance: 44:14
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 26:9
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 11:3 (kariérní 85:13)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:1 (kariérní 11:9)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Gauffová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 5:1
Nejlepší výsledek: semifinále (2024)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Peking (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Učidžimaová (6:1, 6:0), Shuai Zhang (6:3, 6:2)
Laura Siegemundová sice poprvé na probíhajícím turnaji nepotřebovala všechny tři sety, nicméně i tak se na postup nadřela. Sedmatřicetiletá německá veteránka musela v obou dějstvích likvidovat manko 1:4 a také odvracet setbol ve druhé sadě, než v osmifinále udolala poměrem 6:4, 7:6 žebříčkově podobně postavenou Magdalenu Frechovou.
Bývalá světová sedmadvacítka se nadřela ve všech třech zápasech, což jí ale vadit nebude, protože na jakékoli vítězství čekala přes měsíc. Před Frechovou vyřadila ve třech setech Dajanu Jastremskou (skreč) a nasazenou pětku Mirru Andrejevovou, proti níž slavila svůj druhý kariérní skalp TOP 5 mimo domácí půdu (Qinwen Zheng, letošní Australian Open).
Letos to není poprvé, co na těch největších turnajích zazářila. Parádní tažení předvedla už nedávno ve Wimbledonu, kde se dostala až do čtvrtfinále. Následně se i díky třetímu kolu na US Open vrátila do TOP 50 žebříčku. Ve Wuhanu zaútočí na své desáté kariérní a největší semifinále.
Siegemundová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Wuhan (čtvrtfinále)
Bilance: 23:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 15:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 13:25)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)
Siegemundová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 4:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: kvalifikace
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Soul (1. kolo), Peking (1. kolo)
Cesta turnajem: Jastremská (7:5, 4:6, 4:1 skreč), (5) M. Andrejevová (6:7, 6:3, 6:3), Frechová (6:4, 7:6)
Vzájemná bilance: 1:1. V obou předchozích střetnutích se vítězka radovala po obratu z manka setu. Gauffové se povedla otočka na předloňském US Open a Siegemundové oplatila porážku z Aucklandu 2020. Gauffová je dle očekávání obrovskou favoritkou na postup a měla by tuto roli zvládnout.
Šwiateková – Paoliniová | 13:00 SELČ
Iga Šwiateková měla v osmifinále velké potíže s Belindou Bencicovou. Švýcarské soupeřce nedovolila dopodávat úvodní set, v tom následujícím dohnala manko 0:2 a nakonec po více než dvou hodinách boje zvítězila 7:6, 6:4. Mnohem méně práce měla o dva dny dříve v úvodním zápase s českou tenistkou Marií Bouzkovou (6:1, 6:1).
Majitelka šesti grandslamových trofejí na tisícovce ve Wuhanu debutuje a určitě by ráda pokračovala v úspěšné druhé polovině letošní sezony. Čtyřiadvacetiletá Polka v červnu ukončila více než roční čekání na jakoukoli finálovou účast a od té doby posbírala tituly ve Wimbledonu, na tisícovce v Cincinnati a naposledy na pětistovce v jihokorejském Soulu.
Triumf v Soulu byl jejím teprve druhým kariérním na východoasijských turnajích (předloňský Peking). Do Wuhanu sice přijela po šokující porážce s Emmou Navarrovou v osmifinále v Pekingu, nicméně i tak by měla vylepšit svou letošní čtvrtfinálovou bilanci 9:4. Sedm semifinále v tomto roce zaregistrovala na úrovni WTA 1000 či vyšší.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Soul, Cincinnati, Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Soul, Cincinnati (triumf)
Bilance: 61:14
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 40:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:5 (kariérní 52:24)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 4:2 (kariérní 20:3)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf), US Open (čtvrtfinále)
Šwiateková – Wuhan Open
Kariérní bilance: 2:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Soul (triumf), Peking (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Bouzková (6:1, 6:1), (13) Bencicová (7:6, 6:4)
Jasmine Paoliniová musela v obou zápasech dohánět manko setu, ale i tak si ve Wuhanu druhým rokem po sobě zahraje čtvrtfinále. Po obratu proti domácí divoké kartě a outsiderce Yue Yuan měla nakročeno k úspěšné otočce také proti nasazené Claře Tausonové, ovšem mladá Dánka jí v průběhu rozhodujícího dějství kvůli zranění stehna vzdala.
Ve Wuhanu debutovala 29letá italská tenistka loni a do čtvrtfinále prošla po naopak dvou snadných výhrách. Ve čtvrtfinálové fázi ji zastavila po třísetové bitvě domácí hvězda Qinwen Zheng. Ve své kariéře prohrála tři ze čtyř čtvrtfinálových duelů na čínské půdě, do semifinále dokázala postoupit pouze předloni v Zhengzhou.
Aktuální světová osmička prožívá další velmi povedenou sezonu a v letošním roce se jí daří zejména právě na prestižních tisícovkách. Tři z pěti letošních semifinálových účastí zaznamenala na turnajích WTA 1000, což zahrnuje triumf na domácí antuce v Římě a postup do finále na betonu v americkém Cincinnati.
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Cincinnati (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 43:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 24:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:5 (kariérní 10:23)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:1 (kariérní 3:3)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)
Paoliniová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 4:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Peking (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Yue Yuan (3:6, 6:4, 6:3), (10) Tausonová (3:6, 6:1, 3:1 skreč)
Vzájemná bilance: Šwiateková dominuje 6:0. Bývalá světová jednička na Paoliniovou umí, dohromady jí povolila pouze jeden set a očekává se, že svou neporazitelnost proti této kolegyni z TOP 10 žebříčku uhájí. Letos se potkaly dvakrát a Šwiateková se radovala z vítězství v semifinále v Bad Homburgu i ve finále v Cincinnati.
Páteční program
CENTER (od 05:00 SELČ)
1. Siniaková (ČR) - Pegulaová (6-USA)
2. Sabalenková (1-) - Rybakinová (8-Kaz.) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Gauffová (3-USA) - Siegemundová (Něm.) / nejdříve v 09:30 SELČ
4. Šwiateková (2-Pol.) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
5. Andreescuová/Y. Yuan (Kan./Čína) - Danilinová/Kruničová (8-Kaz./Srb.)
COURT 1 (od 08:30 SELČ)
1. Hunterová/Siniaková (Austr./ČR) - H. Chan/X. Jiang (Tchaj-wan/Čína)
2. Nosková/Šramková (ČR/SR) - Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.)
3. Siegemundová/Stollárová (Něm./Maď.) - Jovicová/Olmosová (USA/Mex.)
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře