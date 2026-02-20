Sinner chválil Menšíka, ale přiznal krizi: Umím hrát lépe, jsem trochu zklamaný
Sinnerovi vstup do nové sezony nevychází a nedokáže dominovat tak jako jeho největší rival Carlos Alcaraz, který ovládl Australian Open a na rozdíl od Itala v katarském Dauhá stále pokračuje a po jeho vyřazení se stal jasně největším favoritem.
Majitel čtyř grandslamových trofejí svůj výkonnostní i výsledkový propad moc dobře vidí. "Jsem s tím v pohodě. Dostanu se z toho. Jsem si tím jistý. Budeme se snažit, abych zase získal sebevědomí. Neděje se nic hrozného. Mám za sebou dvě neuvěřitelné sezony a vzestupy i pády k tenisu patří," ubezpečil na tiskové konferenci.
"Tyhle okamžiky mohou přijít, každý tenista si tím prošel. Jsem opravdu klidný a jsem si jistý, že se mi tvrdá práce vyplatí. Možná ne hned v Indian Wells a Miami, ale přinese ovoce. Je normální si procházet těžkými momenty. V minulosti jsem na tom byl hůř a vím, jak se vrátit na vrchol," dodal.
Pro Menšíka, svého prvního českého přemožitele v kariéře, měl slova chvály. "V prvním setu velmi dobře podával, trefil asi 90 % prvních servisů a se skvělými úhly. Měl jsem pár šancí na brejk. Ve třetím setu jsem se snažil tlačit, ale nešlo to. Začal jsem špatně a manko brejku nedohnal."
"Umím hrát lépe, ale Jakub hrál i podával vážně dobře a odehrál vynikající tie-break. Jsem trochu zklamaný z toho, jak jsem odehrál některé pasáže zápasu, ale to se může stát. Udělal jsem dvě nebo tři špatná rozhodnutí."
Netají se tím, že jedním z jeho největších letošních cílů je French Open. Právě trofej z pařížské antuky mu totiž chybí ke zkompletování kariérního Grand Slamu, na což před pár týdny dosáhl Alcaraz v Melbourne. Sinner byl blízko triumfu v areálu Rolanda Garrose už loni, ale právě proti španělskému rivalovi nedotáhl náskok dvou setů a neproměnil mečboly.
