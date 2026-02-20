Sinner chválil Menšíka, ale přiznal krizi: Umím hrát lépe, jsem trochu zklamaný

DNES, 13:00
Rozhovory 5
Jannik Sinner (24) senzačně prohrál čtvrtfinále v katarském Dauhá s Jakubem Menšíkem (20) a roli jednoho z hlavních adeptů na triumf nepotvrdil. Majitel čtyř grandslamových trofejí svého českého přemožitele chválil, nicméně zároveň upozornil, že na začátku sezony není v nejlepší formě.
Jakub Menšík a Jannik Sinner po souboji v Dauhá (© ČTK / imago sportfotodienst / NOUSHAD)

Sinnerovi vstup do nové sezony nevychází a nedokáže dominovat tak jako jeho největší rival Carlos Alcaraz, který ovládl Australian Open a na rozdíl od Itala v katarském Dauhá stále pokračuje a po jeho vyřazení se stal jasně největším favoritem.

Majitel čtyř grandslamových trofejí svůj výkonnostní i výsledkový propad moc dobře vidí. "Jsem s tím v pohodě. Dostanu se z toho. Jsem si tím jistý. Budeme se snažit, abych zase získal sebevědomí. Neděje se nic hrozného. Mám za sebou dvě neuvěřitelné sezony a vzestupy i pády k tenisu patří," ubezpečil na tiskové konferenci.

"Tyhle okamžiky mohou přijít, každý tenista si tím prošel. Jsem opravdu klidný a jsem si jistý, že se mi tvrdá práce vyplatí. Možná ne hned v Indian Wells a Miami, ale přinese ovoce. Je normální si procházet těžkými momenty. V minulosti jsem na tom byl hůř a vím, jak se vrátit na vrchol," dodal.

Pro Menšíka, svého prvního českého přemožitele v kariéře, měl slova chvály. "V prvním setu velmi dobře podával, trefil asi 90 % prvních servisů a se skvělými úhly. Měl jsem pár šancí na brejk. Ve třetím setu jsem se snažil tlačit, ale nešlo to. Začal jsem špatně a manko brejku nedohnal."

"Umím hrát lépe, ale Jakub hrál i podával vážně dobře a odehrál vynikající tie-break. Jsem trochu zklamaný z toho, jak jsem odehrál některé pasáže zápasu, ale to se může stát. Udělal jsem dvě nebo tři špatná rozhodnutí."

Netají se tím, že jedním z jeho největších letošních cílů je French Open. Právě trofej z pařížské antuky mu totiž chybí ke zkompletování kariérního Grand Slamu, na což před pár týdny dosáhl Alcaraz v Melbourne. Sinner byl blízko triumfu v areálu Rolanda Garrose už loni, ale právě proti španělskému rivalovi nedotáhl náskok dvou setů a neproměnil mečboly.

Menšík senzačně skolil Sinnera | Menšík: Šel jsem na kurt vyhrát

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
paddy
20.02.2026 13:42
jdi nějam s tím genderem
když tam sedí ženská, tak se nemůže ozvat?

progresivisté potřebují vytvářet problémy i tam, kde nejsou
Reagovat
paddy
20.02.2026 13:42
pod Martinice
Reagovat
JLi
20.02.2026 14:11
Seřvat babu je nechutné, ale chápu, že primitiv nepozná rozdíl.
Reagovat
aligo
20.02.2026 13:36
Každý může říct že uni hrát lépe, o tom to není. Napříkla naše Katka S. umí hrát neuvěřitelně a je na svém maximu schopná vypráskat každého, ale o tom to prostě není. Když bude tohle říkat každý po každé prohře, tak to bude fakt paráda
Reagovat
Martinice
20.02.2026 13:33
zase ty řeči..."umím hrát lépe"...bla bla blaaaaaaa......že ho to baví.....všichni uměj hrát lépe, ale o tom to je neee, že jen jeden může vyhrát...pořád ty stejný keci a výmluvy .....a další na řadě...Alcaraz??? No to bylo chování rozmazlenýho spratka, ještě si to vybíjí na ženské...chudák jeden
Reagovat

Nový komentář

