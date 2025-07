Sinner je pro mladé větším vzorem než Alcaraz, nepochybuje Wilander

O jednoznačné kvalitě obou vládců současného tenisu vůbec nepochybuje. Přesto se legendární Mats Wilander (60) nechal slyšet, že Jannik Sinner (23) představuje pro mladou generaci dosažitelnější vzor než jeho velký rival Carlos Alcaraz (22). Důvod? Podle sedminásobného grandslamového šampiona může hrát jako Ital každý, pokud do tenisu vloží naprosté odhodlání.

Švédský expert nešetřil chválou na adresu obou mladých rivalů, kteří si mezi sebou rozdělili posledních sedm grandslamových titulů, včetně dvou finálových účastí. Naposledy se obě hvězdy potkaly ve finále letošního Wimbledonu, kde se ze svého čtvrtého grandslamového titulu radovala úřadující světová jednička.



"Nikdy jsem neviděl nikoho hrát tenis tak agresivně jako Sinner," řekl Wilander pro L'Équipe. "Nejde o to, že by pálil do každého míčku jako šílenec, ale o to, že se ho snaží hrát co nejdřív. Někteří hráči mají silnější úder, ale nikdo se k míči nedostane tak rychle a nezahraje ho tak brzy po odskoku jako on."



Podle Wilandera je Sinnerův styl hry vizí budoucnosti. "Jeho tenis je o pět až deset let napřed. Připomíná mi to fázi vývoje ve fotbale s rychlými přihrávkami na jeden dotek – tempo hry se úplně změnilo."

<br />

Právě tím se podle něj Sinner liší od Alcaraze. "Ne každý může hrát jako Carlos. K tomu je potřeba výjimečný talent. Ale každý se může pokusit hrát jako Sinner – jeho styl vyžaduje hlavně naprosté nasazení."



Alcaraz stále vede jak v grandslamové bilanci (5:4), tak ve vzájemných duelech (8:5). Mnohé zápasy však mohly podle švédské legendy dopadnout opačně, včetně červnového finále French Open, kde Alcaraz odvrátil tři mečboly ve čtvrtém setu.



"Když jsem sledoval finále, bylo těžké uvěřit, že Carlos vyhrál posledních pět zápasů proti Jannikovi," dodal Wilander. "Ale také bylo snadné si připomenout, že právě Sinner měl vyhrát Roland Garros. V Paříži i ve Wimbledonu byl lepším hráčem."



Wilander se také domnívá, že Sinner udělal v posledních dvou letech větší pokrok než Alcaraz. "Carlos má díky tomu před sebou víc prostoru ke zlepšení, zejména pokud jde o výběr úderů. Tam má ještě rezervy.“