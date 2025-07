Alcarazovo chování ve finále Wimbledonu? Nepřijatelné, zlobí se legenda

Zatímco tenisový svět oslavuje wimbledonský triumf Jannika Sinnera (23), objevují se i hlasy, které upozorňují na nepřesvědčivý výkon Carlose Alcaraze (22), který finále v All England Clubu nakonec ztratil po setech 6:4, 4:6, 4:6 a 4:6. Mezi nejhlasitější kritiky se zařadil Jimmy Connors (72), bývalý světový hráč číslo jedna a dvojnásobný vítěz turnaje v All England Clubu, který Španěla nešetřil ve svém podcastu Advantage Connors.

Americkou legendu zaskočila situace během třetího setu, kdy Alcaraz křičel směrem ke svému týmu: "Od základní čáry hraje mnohem lépe než já, mnohem lépe."



Překvapivé přiznání převahy soupeře působilo podle Connorse v prudkém kontrastu s jeho obvyklým odhodláním, které například v červnovém finále Roland Garros vedlo až ke zvratu navzdory třem mečbolům soupeře.



Podle Connorse Alcaraz nezvládl duševně ani takticky náročné finále a měl se proti Sinnerovi snažit hledat jiné cesty. "To je nepřijatelné. Nevím, jestli bych to někdy přiznal. Ať se stane cokoli, musíte do toho vstoupit, trochu promíchat svou hru nebo zkusit něco trochu jiného," prohlásil osminásobný grandslamový šampion, který byl známý svým impulsivním chováním během zápasů.

"Ve Wimbledonu jsem byl také několikrát poražen. A byly to hodně těžké nezdary," přiznal Connors. "Ale vždy jsem měl jasno. Pokud mě chtěl soupeř opravdu dostat na lopatky, tak se na to musel skutečně nadřít. Když mi nešla jedna varianta, zkusil jsem druhou nebo třetí. Musel mě prostě dostat ve všech směrech," dodal Connors.



Rodák z Illinois vyčítá Alcarazovi především to, že nenašel způsob, jak čelit Sinnerově dominanci v závěrečných dvou setech. "Vím, že to říkám často, ale když nefunguje plán A, musíte vymyslet něco jiného,“ zdůraznil Connors, který si jinak výkon mladého Španěla často pochvaluje. Tentokrát však nepochybuje: "Jeho přístup ve wimbledonském finále zklamal," dodal.