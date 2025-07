Sinnerova zpověď: Pokud nemáte špatné dny, nevážíte si těch dobrých

Jannik Sinner (23) znovu ukázal, proč patří mezi výjimečné postavy současného tenisu. Po vítězství ve Wimbledonu, kde si spravil chuť po bolestné prohře ve finále Roland Garros, se světová jednička otevřela v rozhovoru pro CNBC. Ital mluvil nejen o své životní filozofii, ale i o tlaku, který považuje za výsadu.

"Mám opravdu rád tlak. Myslím, že když ho necítíte, znamená to, že vám nezáleží na tom, co děláte," říká Sinner. "A že mám terč na zádech? To prostě k této pozici patří," dodává šampion.



Italský tenista se po úspěchu v All England Clubu nehodlá dlouho zdržovat oslavami. Už nyní svou pozornost obrací k dalším turnajům, kde bude na betonových podnicích obhajovat 2200 bodů. "To je přesně ta motivace, proč dál tvrdě pracuju. Musím se zlepšit i v tréninku. Být pod tlakem je privilegium," nepochybuje světová jednička.



Sinner zdůraznil i důležitost psychické pohody a prostředí, ve kterém se pohybuje. "Nejlepší rada, kterou jsem dostal? Moji trenéři mi řekli, abych se pořád usmíval. Během roku je toho opravdu spousta, co musíme jako tenisté zvládnout. Ale je potřeba se obklopit správnými lidmi i mimo kurt a nemyslet pořád na tenis."

Rodák z jihotyrolského Innichenu si během měsíce prošel oběma póly sportovní reality – od zklamání k triumfu. "Vždy je důležité, abyste všemu, co děláte, dali 100 procent. Přesto budete mít dobré i špatné dny: mám to štěstí, že jsem zažil obojí. Pokud neprožíváte špatné dny, nevážíte si těch dobrých."



Své největší vítězství si Sinner užil i díky přítomnosti rodiny. "Moje máma přijela ráno do Londýna jen proto, aby se podívala na finále, a to pro mě hodně znamenalo. Byla nadšená, že vidí svého syna hrát na centrálním dvorci Wimbledonu, a já jsem byl nadšený, že je vidím na tribuně," uzavřel svou zpověď současný tenisový vládce.

