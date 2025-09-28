Sinner nepříjemně překvapil celou Itálii. Nevím, zda na Davis Cup pojedu, prozradil

Itálie si dělá zálusk na hattrick v Davisově poháru a hlavním strůjcem triumfů v posledních dvou ročnících byl čtyřnásobný grandslamový šampion Jannik Sinner (24). Aktuálně druhý hráč světa si ovšem připravil pro svou zemi nepříjemné překvapení, protože stále neví, zda se listopadového finálového turnaje nejprestižnější mužské týmové soutěže zúčastní. Pokud do italské Boloni nedorazí, šance Italů výrazně klesnou.
Jannik Sinner byl v Davis Cupu hlavním strůjcem triumfů Itálie (© JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Sinner byl hlavním tahounem italského týmu v posledních dvou ročnících Davisova poháru a zejména díky němu jeho země edice 2023-24 ovládla. Je ale dost možné, že tentokrát bude na finálovém turnaji nejprestižnější mužské týmové soutěže, který se uskuteční od 18. do 23. listopadu, chybět.

"Davis Cup? Upřímně, na ten teď nemyslím. Je to rozhodnutí, které ještě musím udělat," uvedl Sinner na probíhajícím podniku v Pekingu. Tuto větu sdílela na sociálních sítích řada nejen italských médií a z jednotlivých příspěvků a článků je znát, že Itálii tato informace zaskočila a znepokojila.

To není žádné překvapení, protože při absenci Sinnera by šance italského týmu v závěrečných bojích letošního ročníku výrazně klesly. V TOP 30 žebříčku mají sice Italové hned čtyři zástupce, nicméně Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli ani Luciano Darderi nejsou na halovém betonu výraznější hrozbou. Itálie odehraje ve středu 19. listopadu čtvrtfinále s Rakouskem.

Naopak Carlos Alcaraz, největší rival Sinnera, účast na finálovém turnaji přislíbil a měl by nastoupit ve čtvrtfinále proti Česku. "Nejdřív budu hrát Turnaj mistrů v Turíně a pak chci být ve vrcholné formě na Davis Cup v Boloni, abychom mohli zabojovat o triumf," uvedl.

Váhání Sinnera nad účastí v Davis Cupu je celkem pochopitelné. V závěru sezony totiž obhajuje obrovský počet bodů, naplánoval si pořádně nabitý program a bude se chtít vrátit na post světové jedničky, z něhož ho po prohraném finále US Open sesadil právě Alcaraz.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
28.09.2025 18:48
Tady vám o zblvělosti v tenisu poví něco Jarda Dušků:

https://youtu.be/rtirQpkc894?si=bQVYikbO8UfLsr-o&t=5810
Reagovat
Mantra
28.09.2025 18:55
o Alcarasovi, Fedexovi, Monfilse zmiňuje jako oblíbence a navazuje na LaoC
Reagovat
pantera1
28.09.2025 18:18
Tak Araby si ujít nenechá .
Reagovat

