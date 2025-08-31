Sinner po bitvě se Shapovalovem: Nejsem stroj, i já musím někdy bojovat
"Je normální mít zápas, který není jednoduchý. Nemůžete vždy vyhrávat po jednoznačném výsledku, každý duel je jiný a jinak složitý. Každý den je výzva, obzvlášť proti hráčům s potenciálem, jako je Denis," říkal Sinner.
"Když podává dobře, je fantastický, má čisté údery od základní čáry, je fyzicky silný – má vše, čím vás může zaskočit. Věděl jsem to už před zápasem. Dnes byl skóre občas proti mně, ale snažil jsem se zůstat silný mentálně. Jsem rád, že jsem to zvládl, je to pro mě hodně důležité vítězství," dodal Ital na tiskové konferenci.
Sinner odmítá přemýšlet o obhajobě titulu a soustředí se podle vlastních slov na každý zápas zvlášť. "Nemyslím na obhajobu, jdu den po dni, protože každý den vás čeká těžký soupeř. Všechno, co mám v hlavě, je hrát nejlepší tenis."
"Tohle je dlouhá cesta, nechci se dívat příliš dopředu. Trénujete právě na tyto okamžiky, na těžké situace, abyste dokázali najít řešení. Myslím, že to byl z obou stran skvělý zápas a jsem spokojený, že jsem na kurtu nechal všechno,“ dodal.
Dalším soupeřem světové jedničky bude Alexander Bublik, který si po pětisetové bitvě poradil s domácím Tommym Paulem. "Bublik hraje už dlouho na vysoké úrovni, takže ho bude těžké porazit. Uvidíme, kdo vyhraje. Naposledy mě porazil v Halle na trávě, skvěle podává a je hodně nepředvídatelný. Bude to zajimavé.“
Na závěr Sinner přiznal, že i on má své limity. „Musíte podávat dobře, vytvářet tlak... Ale já nejsem stroj, i já musím někdy bojovat. Dnes jsem musel hodně vydržet. Hrál jsem dobrý tenis, on také, a proto byl zápas otevřený. Pokaždé, když jdu na kurt, potřebuju vědět, že jsem maximálně připravený – toho pak pramení sebevědomí."
"Klíčem je zůstat silný mentálně. Denis je ale skvělý hráč, to prokázal už mnohokrát. Letos vyhrál dva tituly, je ve formě a ukázal to i dnes. Když někdo dobře podává a skvěle returnuje, jako dnes on, může se stát cokoli,“ uzavřel Sinner.
