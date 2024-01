Sinner rozlítil francouzské pořadatele. Po triumfu v Melbourne se odhlásil z Marseille

Jannik Sinner v neděli v Melbourne ve svém prvním grandslamovém finále utekl Daniilu Medveděvovi ze stavu 0:2 na sety a stal se prvním italským vítězem Australian Open.

Sociální sítě zaplavily gratulace a úspěchu italského tenisty využili k vlastní propagaci také pořadatelé podniku ATP 250 v Marseille, kde měl být Sinner v týdnu od 5. února největší hvězdou. "Ještě sedm dní čekání a Jannik Sinner bude v Marseille," napsali nadšení organizátoři na platformu X a připojili odkaz na koupi vstupenek.

Druhý den už ale tolik nadšení nesdíleli. Sinner se s ohledem na únavu a mediální vytížení z turnaje na jihu Francie odhlásil a na oficiálním účtu turnaje se objevilo "Sinner pohrdá l'Open 13 Provence 2024". Na Francouze se okamžitě sesypala kritika a kontrovezní příspěvek byl nahrazen strohým "Sinner se odhlásil z Open 13 Provence 2024".

Sinner se oproti původním plánům v Marseille nepředstaví druhý rok po sobě. Loni se omluvil až v den svého prvního zápasu proti domácímu mladíkovi Arthuru Filsovi. Odhlášení vysvětloval únavou po čtyři dny staré porážce ve finále v nizozemském Rotterdamu.

It was not even their first post pic.twitter.com/KmrJJtlsFR — Anne Lenoir (@annegc1) January 29, 2024