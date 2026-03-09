Sinner si rýpl do novinářů. Co se mi nelíbí? Odpovídat stále na stejné otázky, řekl upřímně
Sinner zatím na Masters v Indian Wells neztratil set a turnajem proplouvá velmi hladce. Nedal šanci Čechovi Daliboru Svrčinovi ani Kanaďanovi Denisu Shapovalovovi a postoupil do osmifinále. Zdá se tak být ve velmi dobrém rozpoložení.
To ukázal i na tiskové konferenci po zápase třetího kola, kde si rýpl do novinářů. Na otázku, co se mu nelíbí na profesi profesionálního tenisty odpověděl jasně. "Tiskové konference. Vždycky musím odpovídat na ty stejné otázky," řekl upřímně.
"Není to tak, že by se mi to vyloženě nelíbilo. Je to prostě součást naší práce. Raději bych jen hrál a potom odešel," dodal Ital, který si následně život profesionálního hráče pochvaloval. Jeho odpovědi se však rozhodně nikdo z novinářů nemůže divit. "Nejsem ten typ člověka, který to má rád. Nechci ani nepotřebuji pozornost."
Aktuálně druhý hráč světa byl pod palbou častých nepříjemných otázek především v době, kdy se řešila jeho dopingová kauza. Další vlna dotazů "na tělo" přišla poté, co do svého realizačního týmu znovu přijal kondičního trenéra Umberta Ferraru. "V tiskovém prohlášení bylo řečeno vše. Nemám k tomu co dodat," reagoval tehdy na dotazy novinářů.
Sinner odmítá kontroverzní rozhodnutí komentovat. Novinářům na otázky neodpověděl
Alebo imitovať odpoveď na opakujúce sa otázky, ale v skutočnosti si hovoriť vlastné veci, ktoré považuje za dôležité.
Dobrá mediálna trénerka by mu to vedela pekne vysvetliť, aj ho to naučiť.
Ale někdy, hlavně když sleduji ty naše stupidní biatlonová studia a rozhovory, tak se těm závodníkům vůbec nedivím. Pořád dokola : tak co se na té střelnici stalo ?, na trati to nechutnalo, že?...prostě děs....