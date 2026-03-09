Sinner si rýpl do novinářů. Co se mi nelíbí? Odpovídat stále na stejné otázky, řekl upřímně

DNES, 10:30
Rozhovory 3
Jannik Sinner (24) si po postupu do osmifinále v Indian Wells na tiskové konferenci rýpl do novinářů. Na otázku, co se mu nelíbí na profesi profesionálního tenisty odpověděl jasně. "Vždycky musím odpovídat na ty stejné otázky," řekl upřímně. Narážel zřejmě na dobu, kdy velmi často musel odpovídat na dotazy ohledně jeho dopingové kauzy.
Jannik Sinner nerad odpovídá stále na stejné otázky novinářů (@ REUTERS)

Sinner zatím na Masters v Indian Wells neztratil set a turnajem proplouvá velmi hladce. Nedal šanci Čechovi Daliboru Svrčinovi ani Kanaďanovi Denisu Shapovalovovi a postoupil do osmifinále. Zdá se tak být ve velmi dobrém rozpoložení.

To ukázal i na tiskové konferenci po zápase třetího kola, kde si rýpl do novinářů. Na otázku, co se mu nelíbí na profesi profesionálního tenisty odpověděl jasně. "Tiskové konference. Vždycky musím odpovídat na ty stejné otázky," řekl upřímně.

"Není to tak, že by se mi to vyloženě nelíbilo. Je to prostě součást naší práce. Raději bych jen hrál a potom odešel," dodal Ital, který si následně život profesionálního hráče pochvaloval. Jeho odpovědi se však rozhodně nikdo z novinářů nemůže divit. "Nejsem ten typ člověka, který to má rád. Nechci ani nepotřebuji pozornost."

Aktuálně druhý hráč světa byl pod palbou častých nepříjemných otázek především v době, kdy se řešila jeho dopingová kauza. Další vlna dotazů "na tělo" přišla poté, co do svého realizačního týmu znovu přijal kondičního trenéra Umberta Ferraru. "V tiskovém prohlášení bylo řečeno vše. Nemám k tomu co dodat," reagoval tehdy na dotazy novinářů.

Sinner odmítá kontroverzní rozhodnutí komentovat. Novinářům na otázky neodpověděl

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Sincaraz
09.03.2026 10:43
Môže to uchopiť inovatívne a na rovnaké otázky neodpovedať rovnako.
Alebo imitovať odpoveď na opakujúce sa otázky, ale v skutočnosti si hovoriť vlastné veci, ktoré považuje za dôležité.
Dobrá mediálna trénerka by mu to vedela pekne vysvetliť, aj ho to naučiť.
baba
09.03.2026 10:39
no ještě že aspoň uznal, že je to nedílnou součástí profi sportu. Jinak by dopadl jako Naomi.
Ale někdy, hlavně když sleduji ty naše stupidní biatlonová studia a rozhovory, tak se těm závodníkům vůbec nedivím. Pořád dokola : tak co se na té střelnici stalo ?, na trati to nechutnalo, že?...prostě děs....
Sincaraz
09.03.2026 10:45
toto isté je aj u nás a vzhľadom na obsahu článku aj inde na svete: otázka novinára, v ktorej sa respondentovi rovno podsúva aj nejaká odpoveď
