Sinner: V Cincinnati je velmi těžké hrát dobře, nikdy nevíte, co se stane

Jannik Sinner (23) zvládl v Cincinnati náročný duel s francouzským veteránem Adrianem Mannarinem (37) a po setech 6:4, 7:6 postoupil do čtvrtfinále. Duel výrazně poznamenaly proměnlivé podmínky i dlouhé přerušení kvůli dešti. Světovou jedničku čeká v souboji o semifinále nepříjemný soupeř Felix Auger-Aliassime, s kterým má negativní bilanci vzájemných zápasů 0:2.
Sinner v rozhovoru pro Tennis Channel mluvil o náročnosti utkání s Mannarinem, o výzvách spojených s hrou v Cincinnati a o chystaném souboji s Kanaďanem.

O zápasu s Mannarinem

"Existuje mnoho faktorů, které z něj dělají velmi těžkého soupeře. Je levák, drží míč nízko a hodně spinuje, a to jak na forhendu, tak na bekhendu. Snažil jsem se zjistit, co na něj může fungovat, upravil jsem pozici při returnu, abych lépe četl jeho podání, a snažil jsem se narušit jeho rytmus. Pravdou ale je, že po celý zápas podával velmi dobře," uvedl Sinner.

Déšť jako zkouška trpělivosti

"V těchto zápasech se musíte snažit maximálně soustředit na každý míč, ale kvůli dlouhému přerušení to bylo velmi náročné. Během přestávky jsem se snažil koncentrovat na jiné věci, popovídat si s týmem a po návratu na kurt znovu najít tu maximální úroveň své hry. Není to vždy jednoduché, tenis má mnoho vzestupů a pádů, takže jsem rád, že jsem ve čtvrtfinále," řekl.


Cincinnati – místo, kde je těžké hrát naplno

"Mannarino podával velmi dobře a moc příležitostí na return jsem neměl. První set byl těžký, ale nakonec jsem měl šanci. Myslím, že jsem to říkal už loni – v Cincinnati je těžké hrát dobře. Někdy fouká vítr, jindy prší, pak vyjde slunce. Nikdy nevíte, co se stane, proto musíte zůstat mentálně soustředění," dodal Ital.

Výzva v podobě Augera-Aliassimeho

"Nikdy jsem ho neporazil. V roce 2019 jsme tu měli těžký zápas, měl jsem mečbol, ale byla to velká bitva. Má velký potenciál, zejména na servisu. Bude to náročné, ale těším se na to. Mám rád tyto výzvy a vím, že musím svou hru posunout výš, pokud chci uspět. Uvidíme, co se stane – čtvrtfinále už jsou závěrečné fáze turnaje a já si pobyt tady užívám," uzavřel Sinner, který i přes ne zcela ideální formu zůstává v boji o titul.

Sinner se s francouzským veteránem nadřel, čeká ho neoblíbený soupeř

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
