Sinnera nezastavil ani Jódar: Dotlačil mě na hranici možností, poklonil se soupeři Ital
Sinner - Jódar 6:3, 7:6
V zápase trvajícím hodinu a 55 minut odvrátil Sinner všech sedm brejkbolů, kterým čelil, prodloužil svou vítěznou sérii na 21 zápasů a zároveň završil sérii semifinálových účastí na všech devíti turnajích ATP Masters 1000.
"Dotlačil mě na hranici možností," řekl Sinner o Jódarovi. "Je to neuvěřitelný hráč. Snažil jsem se být připravený, jak jen to šlo. Ale jsem neuvěřitelně šťastný. Byl to zápas velmi vysoké kvality. Ve druhém setu jsem měl trochu štěstí, ale také jsem měl trochu víc zkušeností. Jsem samozřejmě velmi šťastný, že jsem tady poprvé v semifinále. Hodně to pro mě znamená."
Sinner se nyní může soustředit na souboj o semifinále s barcelonským šampionem Filsem nebo Lehečkou. Po triumfu v Paříži v listopadu minulého roku a letošních titulech v Indian Wells, Miami a Monte Carlu se snaží stát prvním mužem v historii, který získá pět po sobě jdoucích titulů Masters 1000.
Po účasti na loňském Next Gen ATP Finals začal Jódar na začátku letošní sezony výrazněji přitahovat pozornost. Jeho vzestup v uplynulém měsíci však byl raketový. Po zisku prvního titulu na ATP Tour v Marrákeši, postupu do semifinále v Barceloně a čtvrtfinále v Madridu opouští španělskou metropoli na 34. místě live žebříčku, přičemž rok začínal jako 168. hráč světa.
Jódar mohl hned na začátku svého madridského debutu pocítit tíhu okamžiku, domácí favorit však rychle rozptýlil nervozitu přesvědčivými vítězstvími nad Alexem de Minaurem – svým prvním vítězstvím proti soupeři z Top 10 – i nad devatenáctiletým Joao Fonsecou. Tuto sebedůvěru si přenesl i do úvodu střetnutí se Sinnerem a v těsném začátku utkání předvedl řadu výborných forhendových winnerů.
Za přítomnosti současných i bývalých hvězd Realu Madrid, jako jsou Jude Bellingham, Thibaut Courtois a Raúl, si Jódar a Sinner na stadionu Manola Santany vyměňovali dlouhé a intenzivní výměny od základní čáry. Přesto to byl Sinner, kdo prokázal svou extratřídu. V úvodním setu vyhrál tři ze čtyř delších výměn přesahujících devět úderů a získal vedení.
Ačkoli Jódar i ve druhém setu předváděl velmi kvalitní výkon, Sinner byl jistý v rozhodujících momentech a nepřipustil změnu vývoje utkání. Čtyřiadvacetiletý Ital odvrátil všech pět brejkbolů, kterým v setu čelil, a dovedl zápas k vítězství.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Madridu
Mohlo se to pokazit, odhalil Sinnerův trenér. Podle něj Ital zatím nedosáhl svého potenciálu
