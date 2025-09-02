Skandál na US Open obletěl svět. Známý milionář ukradl dítěti čepici Majchrzaka

DNES, 09:20
Kamil Majchrzak (29) si minulý týden na US Open připsal největší vítězství své kariéry, když z 0:2 otočil pětisetovou bitvu s Karenem Chačanovem (29). Více než jeho výhra ale na internetu koluje video, ve kterém chtěl po zápase předat svou čepici mladému divákovi. Tento dárek byl klukovi však okamžitě ukradnut jedním polským milionářem. Na sociálních sítích se následně strhla lavina nenávisti.
Kamil Majchrzak situaci s čepicí vyřešil setkáním s klukem (@ Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Majchrzak ve druhém kole letošního US Open předvedl životní výkon, když proti Chačanovovi utekl ze stavu 0:2 na sety a odvrátil celkem pět mečbolů. Zápas na sebe však upozornil úplně z jiného důvody, který vlastně ani nebyl součástí čtyř a půl hodinové bitvy.

Piotr Szczerek, milionář a CEO společnosti Drogbruk z Polska, se dopustil nemorální krádeže Majchrzakovi čepice, kterou chtěl tenista darovat mladému fanouškovi. Vytrhl mu ji z ruky a nacpal si ji do tašky. Vítěz náročného utkání si situace vůbec nevšímal a odešel. "Ukazoval jsem na něj a podával mu čepici, ale po zápase jsem měl spoustu práce, byl jsem hrozně unavený a nadšený z vítězství. Prostě jsem si toho nevšiml," komentoval situaci hráč.

Vyjádření milionářeVyjádření milionáře (@ Facebook)

Video incidentu začalo kolovat po sociálních sítích a donutilo miliardáře sepsat vyjádření. Szczerek v příspěvku na Facebooku poprosil veřejnost o odpuštění a uvedl, že čepici vrátil. "Vzhledem k situaci, která nastala po zápase Kamila Majchrzaka na US Open, bych se chtěl omluvit poškozenému chlapci, jeho rodině, všem fanouškům i samotnému hráči. Beru plnou zodpovědnost za moje extrémně špatné rozhodnutí," napsal poté, co sklidil obrovskou vlnu kritiky. "Čepici jsem vrátil klukovi a omluvil se jeho rodině."

Aktuální polská tenisová dvojka se o incidentu dozvěděla a s chlapcem jménem Brock si domluvila setkání, aby mu tuto nepříjemnou zkušenost vynahradila. "Ahoj světe, společně s Brockem vám přejeme hezký den," napsal Polák k fotce s fanouškem.

V dalším zápase musel Majchrzak skrečovat utkání se Švýcarem Leandrem Riedim, který byl jako 435. hráč světa největším překvapením v osmifinále. Přesto se Polák v New Yorku postaral o jeden ze zajímavých příběhů, který měl díky němu nakonec šťastné vyvrcholení.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
paddy
02.09.2025 10:20
opět se potvrdilo, že i ti nejbohatší nemají nikdy dost
obyčejná zpocená smradlavá kšiltovka smile

třeba je to úchyl, kdo ví, co s ní chtěl doma dělat smile
vojta912
02.09.2025 10:12
A co jako? Typek jede podpořit krajana přes půl světa a pak by mu to chtěl vyžrat nějaký určitě systematický vyžírač, jehož rodiče to pak bouchnou na eBay

Lynč nesmyslný
GaelM
02.09.2025 09:50
Není to první konflikt v hledišti kvůli nějakému propocenému hadru Už jsme viděli i fyzická napadení, kdyby bylo Brockovi o 10 víc, dost možná by to neskončilo jen těmi pohledy a slovy. Organizátoři si s tím taky neumí poradit, viz nahánění dětí k bariérám ještě před skončením utkání, po utkání Báry se mluvilo o tom že je to běžná praxe, ne ojedinělé pochybení.

Jestli by nebylo pro tenis důstojnější, kdyby se tahle žebrota prostě na kurtu zakázala. Určitě by šlo vymyslet něco civilizovanějšího. Hráči můžou například to co nechtějí nechat u lavičky, sběrači to odnesou na nějaké určené místo a může se to hrnout na internet a vydražit pro charitativní účely...
JLi
02.09.2025 09:32
Z videa to vypadá, že nabídl kšiltovku davu, nikoliv chlapci. Takže lynč na pána je nechutný.
The_Punisher
02.09.2025 09:48
To tak sice vypadá, ale taky to vypadá, že si o ni ten chlapec řekl a proto ji Kamil "nabídl". O to více je to od pana milionáře sprosté, protože to prostě musel vědět ... o tom už svědčí i ta rychlost, s jakou se na tu čepici vrhl. Jeho chování bylo nechutné
JLi
02.09.2025 10:03
Aha, že to v té řvavě jde slyšet. Zas další laciný lync na základě domněnek.
JLi
02.09.2025 10:09
Žádný oční kontakt s chlapcem při nabídnutí nenavázal, v podstatě ho a i nezaregistroval
