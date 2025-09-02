Skandál na US Open obletěl svět. Známý milionář ukradl dítěti čepici Majchrzaka
Majchrzak ve druhém kole letošního US Open předvedl životní výkon, když proti Chačanovovi utekl ze stavu 0:2 na sety a odvrátil celkem pět mečbolů. Zápas na sebe však upozornil úplně z jiného důvody, který vlastně ani nebyl součástí čtyř a půl hodinové bitvy.
Piotr Szczerek, milionář a CEO společnosti Drogbruk z Polska, se dopustil nemorální krádeže Majchrzakovi čepice, kterou chtěl tenista darovat mladému fanouškovi. Vytrhl mu ji z ruky a nacpal si ji do tašky. Vítěz náročného utkání si situace vůbec nevšímal a odešel. "Ukazoval jsem na něj a podával mu čepici, ale po zápase jsem měl spoustu práce, byl jsem hrozně unavený a nadšený z vítězství. Prostě jsem si toho nevšiml," komentoval situaci hráč.
Video incidentu začalo kolovat po sociálních sítích a donutilo miliardáře sepsat vyjádření. Szczerek v příspěvku na Facebooku poprosil veřejnost o odpuštění a uvedl, že čepici vrátil. "Vzhledem k situaci, která nastala po zápase Kamila Majchrzaka na US Open, bych se chtěl omluvit poškozenému chlapci, jeho rodině, všem fanouškům i samotnému hráči. Beru plnou zodpovědnost za moje extrémně špatné rozhodnutí," napsal poté, co sklidil obrovskou vlnu kritiky. "Čepici jsem vrátil klukovi a omluvil se jeho rodině."
Aktuální polská tenisová dvojka se o incidentu dozvěděla a s chlapcem jménem Brock si domluvila setkání, aby mu tuto nepříjemnou zkušenost vynahradila. "Ahoj světe, společně s Brockem vám přejeme hezký den," napsal Polák k fotce s fanouškem.
V dalším zápase musel Majchrzak skrečovat utkání se Švýcarem Leandrem Riedim, který byl jako 435. hráč světa největším překvapením v osmifinále. Přesto se Polák v New Yorku postaral o jeden ze zajímavých příběhů, který měl díky němu nakonec šťastné vyvrcholení.
Komentáře
Nový komentář
obyčejná zpocená smradlavá kšiltovka
třeba je to úchyl, kdo ví, co s ní chtěl doma dělat
Lynč nesmyslný
Jestli by nebylo pro tenis důstojnější, kdyby se tahle žebrota prostě na kurtu zakázala. Určitě by šlo vymyslet něco civilizovanějšího. Hráči můžou například to co nechtějí nechat u lavičky, sběrači to odnesou na nějaké určené místo a může se to hrnout na internet a vydražit pro charitativní účely...