Škoda, že mi servis odjel na dovolenou, smutnila Krejčíková po vyřazení
"Byl to těžký zápas. Hrála jsem s hráčkou, která je top, daří se jí tu a cítí se zde v pohodě. Škoda, že se mi to dnes nescházelo. Škoda, že mi dnes odjel servis na dovolenou," uvedla Krejčíková. "V prvním setu jsem bohužel měla úspěšnost prvního servisu 40 procent. S tím se prostě nedá proti hráčce z top ten hrát. To mě hodně mrzí, ale co se dá dělat," podotkla dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře.
Krejčíková ztratila duel za necelou hodinu a půl. O podání přišla pětkrát, soupeřce vzdala servis jen dvakrát. Loňská finalistka Pegulaová pokračuje v turnaji bez ztráty setu.
"Je nepříjemná v tom, že jí to tady sedí. Sedí jí, že ten míček tady létá hodně nízko a je to tady hodně rychlé. Snažila jsem se to mixovat, jak to šlo, měnit tempo, ale moc mi to nešlo. Bez toho prvního servisu to dnes nebylo hratelné," řekla Krejčíková.
I přes dnešní neúspěch hodnotila šampionka loňského Wimbledonu vystoupení na turnaji pozitivně. Porazila Kanaďanku Victorii Mbokovou, Japonku Mojuku Učidžimaovou, nasazenou desítku Emmu Navarrovou z USA a také její krajanku Townsendovou.
"Odehrála jsem pět slušných zápasů. Čtyři jsem vyhrála, pátý mi nevyšel. Celou americkou sérii jsem odehrála dobře. Zlepšovala jsem se a dařilo se mi. Odjíždím v úplně jiném, pozitivnějším rozpoložení, než v jakém jsem sem přijela. Za to jsem moc ráda. Škoda, že je konec, ale jede se dál. Konec sezony ještě není," uvedla svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka.
Nejvíce jí z turnaje zůstane v hlavě osmifinálový duel s Townsendovou, v němž odvrátila osm mečbolů. Stanovila tím nový rekord US Open. "Ten zápas s Taylor měl všechno. Byl to úžasný zápas, přesně zapadal do newyorského stylu a 'vibu'. Na ten budu vzpomínat nejvíc, takový zápas jsem asi nikdy nezažila. Jsem moc pyšná, že se mi to povedlo a že jsem si tu zkušenost mohla odžít," řekla Krejčíková.
Duel s Townsendovou jí také hodně psychicky vyčerpal. "Po zápase s Taylor jsem hodně spala. Víc, než co jsem spala za celou severoamerickou tour. Byla jsem hodně mentálně unavená. Zdravotně jsem jakž takž držela. Nějaké problémy jsem v minimálně posledních třech zápasech měla, ale nějak jsem je zvládla. Dneska to bohužel nestačilo, ale určitě to nebylo zdravotním stavem. Jessica byla lepší," podotkla Krejčíková.
Po US Open se někdejší světová dvojka posune v novém žebříčku z 62. místa do první čtyřicítky. Z elitních příček vypadla vinou zranění zad, kvůli němuž do května nehrála. "Určitě se to hodí, dostanu se na turnaje. Doufám, že se dostanu na všechny turnaje do Asie bez toho, aniž bych musela používat chráněný žebříček. Jsem za to ráda," řekla tenistka z Ivančic.
Její účast na turnajích v Asii je však ještě nejistá. Zatím totiž nedostala víza do Číny. "Budeme s tím asi trochu zápasit. Doufám, že nějaký turnaj vůbec odehraju, protože je stále nemáme. Řešili jsme to tady (v USA). Měli jsme pasy čtrnáct dní na čínském konzulátu, ale vrátili nám je bez víz. Jakmile se tedy vrátíme do Česka, budeme to řešit tam a doufám, že nám víza dají. Nevím, co se stalo, nikdy jsem toto nezažila. Je to poprvé, co se mi to stalo," uvedla Krejčíková.
Konec parádní jízdy. Krejčíková na Pegulaovou nestačila, končí ve čtvrtfinále
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře