Konec parádní jízdy. Krejčíková na Pegulaovou nestačila, končí ve čtvrtfinále
Pegulaová – Krejčíková 6:3, 6:3
Velmi soustředěně vstoupila do zápasu s Krejčíkovou domácí hvězda Pegulaová. Bez větších problémů vyhrála úvodní servis, následně čistou hrou prolomila podání české tenistky a ujala se velmi rychle vedení 2:0.
Američanka byla v prvních gamech aktivnější a přesnější hráčkou od základní čáry, svou soupeřku často dostávala pod tlak. Krejčíková se snažila odpovídat především na returnu stejně, její míče ale často končily po nevynucených chybách v autu. Po deseti minutách hry tak na ukazateli skóre svítil stav 3:0 pro světovou čtyřku.
I ve čtvrtém gamu čelila česká hvězda brejkbolu, tentokrát však svůj servis uhájila a získala první game. Zhruba z poloviny zaplněný stadion Arthura Ashe byl v prvním setu svědkem spíše průměrného zápasu, ve kterém měla i nadále navrch loňská finalistka. Za stavu 1:4 přežila svěřenkyně Jiřího Nováka další brejkovou možnost soupeřky a stále držela naději na obrat.
A vyplatilo se. Rodačce z Buffala přestalo vycházet první podání, čehož Krejčíková dokonale využila, poprvé v zápase uspěla na returnu a snížila na 3:4. Češka však brejk nevyužila a i ona vzápětí přišla o servis. Pegulaová už nabídnutou možnost nepromarnila, sadu za 41 minut získala 6:3 a šla do vedení.
Krejčíková se v utkání trápila především na servisu, což prokázal hned úvodní game druhé sady, kdy znovu čistou hrou přišla o podání. Za stavu 1:3 měla Češka možnost vrátit se na returnu do hry, brejk však nevyužila a vzápětí toho litovala.
Pegulaová proti špatně podávající soupeřce opět uspěla a vedla 4:1. Krejčíková však zápas nezabalila. Dvěma gamy v řadě snížila na rozdíl jediného gamu a vykřesala naději na obrat.
Ten se však nekonal. Pegulaová si podržela podání, vzápětí Krejčíková na svém servisu znovu neuspěla a zápas za hodinu a 27 minut ztratila ve dvou setech 3:6, 3:6. Rodačka z Brna tak zopakovala svůj nejlepší výsledek z US Open, když zde mezi posledních osm došla i při své první účasti v roce 2021.
"Barbora tady odehrála výborný zápas s Taylor (Townsendovou), dneska jí to nevyšlo, ale má za sebou výborný turnaj," vysekla poklonu své soupeřce během pozápasového rozhovoru Pegulaová.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
To samé bude s Muškou....
Celkově může být Bára s vystoupením na USO spokojená, ale momentálně převládá zklamání z promarněné šance na SF.
Ale čtvrtfinále s touto neformou je zázrak, takže s tímto spokojenost...
jo a na ty uvodni fotce vypadá jak kdyby se ji taky navalovalo
Jinak ale na ní vypadá, že už má navaleno.