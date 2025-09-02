Konec parádní jízdy. Krejčíková na Pegulaovou nestačila, končí ve čtvrtfinále

DNES, 19:12
Aktuality 15
US OPEN - Dál už to nešlo. Barbora Krejčíková (29) podlehla ve čtvrtfinále US Open domácí tenistce Jessice Pegulaové (31) po setech 3:6, 3:6. Na Američanku čeká v semifinále vítězka duelu mezi úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (27) a další českou hráčkou Markétou Vondroušovou (26). Do čtvrtfinále US Open postoupila i Karolína Muchová (29), kterou ve středu čeká souboj s Naomi Ósakaovou (27).
Profily hráčů
Pegula Jessica
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková na semifinále US Open nedosáhla (@ ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth)

Pegulaová – Krejčíková 6:3, 6:3

Velmi soustředěně vstoupila do zápasu s Krejčíkovou domácí hvězda Pegulaová. Bez větších problémů vyhrála úvodní servis, následně čistou hrou prolomila podání české tenistky a ujala se velmi rychle vedení 2:0.

Američanka byla v prvních gamech aktivnější a přesnější hráčkou od základní čáry, svou soupeřku často dostávala pod tlak. Krejčíková se snažila odpovídat především na returnu stejně, její míče ale často končily po nevynucených chybách v autu. Po deseti minutách hry tak na ukazateli skóre svítil stav 3:0 pro světovou čtyřku.

I ve čtvrtém gamu čelila česká hvězda brejkbolu, tentokrát však svůj servis uhájila a získala první game. Zhruba z poloviny zaplněný stadion Arthura Ashe byl v prvním setu svědkem spíše průměrného zápasu, ve kterém měla i nadále navrch loňská finalistka. Za stavu 1:4 přežila svěřenkyně Jiřího Nováka další brejkovou možnost soupeřky a stále držela naději na obrat.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

A vyplatilo se. Rodačce z Buffala přestalo vycházet první podání, čehož Krejčíková dokonale využila, poprvé v zápase uspěla na returnu a snížila na 3:4. Češka však brejk nevyužila a i ona vzápětí přišla o servis. Pegulaová už nabídnutou možnost nepromarnila, sadu za 41 minut získala 6:3 a šla do vedení.

Krejčíková se v utkání trápila především na servisu, což prokázal hned úvodní game druhé sady, kdy znovu čistou hrou přišla o podání. Za stavu 1:3 měla Češka možnost vrátit se na returnu do hry, brejk však nevyužila a vzápětí toho litovala.

Pegulaová proti špatně podávající soupeřce opět uspěla a vedla 4:1. Krejčíková však zápas nezabalila. Dvěma gamy v řadě snížila na rozdíl jediného gamu a vykřesala naději na obrat.

Ten se však nekonal. Pegulaová si podržela podání, vzápětí Krejčíková na svém servisu znovu neuspěla a zápas za hodinu a 27 minut ztratila ve dvou setech 3:6, 3:6. Rodačka z Brna tak zopakovala svůj nejlepší výsledek z US Open, když zde mezi posledních osm došla i při své první účasti v roce 2021.

"Barbora tady odehrála výborný zápas s Taylor (Townsendovou), dneska jí to nevyšlo, ale má za sebou výborný turnaj," vysekla poklonu své soupeřce během pozápasového rozhovoru Pegulaová.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

15
Přidat komentář
Ladi
02.09.2025 20:33
Škoda,výkonnost oproti předchozímu zápasu byla katastrofální.Pegula byla letos bez problémů k poražení. Měla Krejčíková respekt?
Reagovat
aligo
02.09.2025 20:18
Místo Karolíny zkolabovala Bára
Reagovat
baba
02.09.2025 19:54
Bylo to jasné hned od začátku, prostě 2krát zázračný obrat je skoro zázrak,Pegula ale je již zkušený harcovník, který se jen tak nezalekne.Ted už rozhoduje kvalita,a ta teď u Bary není stabilní po celou dobu.
To samé bude s Muškou....
Reagovat
PTP
02.09.2025 19:41
Dizzy Gillespie
Reagovat
Stippy
02.09.2025 19:39
Krejčíková na Pegulu stačila bohatě, jenomže byla moc utahaná. US Open je cirkus, jsem si jist, že ostatní GS jsou, jak bych to řekl, povahou i myšlením organizátorů jiné. Austrálie je úchvatný start sezóny, Paříž vidím jen jako odčárknutou Californii, po-Madridu a po-Římu a předtím po povinném ropáckém předjaří. Wimbledon je král. NY je vážně jen cirkus.S hráči zacházejí jako s kusy hadru. A Eurosport? Zlatá užvaněná Hlavajda, precizní skvělá Plíška, geniální moderátorka Hráďa, vlnící hlas Koukalová, občas i Baruše-kdo-by-ji-nemiloval! Eurosport zaplatil, jo, není to špatný, mohlo by to být o moc lepší. Takže zpět: Krejčíková byla lepší, nikdo mi to nevymluví.
Reagovat
Stippy
02.09.2025 19:42
Chybí větička, že bez těch moderátorek z Canalu je Eurosport lepší sledovat " bez dialogů".
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:55
Američtí komentátoři a hlavně komentátorky, žvatlající i do výměn, jsou vážně hrozní.
Reagovat
Liverpool22
02.09.2025 19:35
Statistika zápasu mluví za vše. Obě více chyb než vítězných úderů + více dvojchyb než es. A u Báry navíc 43% míčů po 1. servisu což je hodně špatné
Celkově může být Bára s vystoupením na USO spokojená, ale momentálně převládá zklamání z promarněné šance na SF. smile
Reagovat
Kandinsky1
02.09.2025 19:34
To tedy bylo zklamání
Reagovat
Dobry-den
02.09.2025 19:30
Báře evidentně došla šťáva. Byla zpomalená a pasivní, Jessicu vůbec neprověřila.

Ale čtvrtfinále s touto neformou je zázrak, takže s tímto spokojenost...
Reagovat
horska.kraslice
02.09.2025 20:14
Reagovat
com
02.09.2025 19:24


jo a na ty uvodni fotce vypadá jak kdyby se ji taky navalovalo smile
Reagovat
frenkie57
02.09.2025 19:35
Já tam vidím křečka s tvářemi plným obilí.
Reagovat
pantera1
02.09.2025 19:38
Možná si v tu chvíli uvědomila. Co to sakra hraju za šmrdlačku .
Reagovat
Kandinsky1
02.09.2025 19:36
Tu tam dali pro tebe
Jinak ale na ní vypadá, že už má navaleno.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist