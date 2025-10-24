Skvělá zpráva po vážném zranění. Krejčíková by snad mohla stihnout úvod další sezony
Poslední rok byl pro Krejčíkovou extrémně náročný fyzicky i psychicky. Letošní sezonu kvůli vleklému zranění zad zahájila až v polovině května a moc toho odehrát nestihla, jelikož už na podzim přišel další zdravotní problém. Na konci září v Pekingu totiž špatně došlápla a kvůli zranění kolene musela asijskou tour předčasně ukončit.
Zranění přišlo zrovna v momentě, kdy se dostávala do své obvyklé formy a prožívala nejlepší období po zmíněné dlouhé pauze. Je jasné, že bývalou světovou dvojku a majitelku dvou singlových grandslamových trofejí letos na turnajích už neuvidíme. Ale snad by mohla stihnout úvod sezony 2026.
"Po téměř čtyřech týdnech," napsala Krejčíková k videu na svém instagramovém účtu, v němž v rámci velmi lehkého tréninku a s ortézou na levém koleni trefuje míčky na kurtu.
Pokud Krejčíková stihne začátek následujícího tenisového roku, bude do poloviny května body jen připisovat. Po neúspěšné obhajobě titulu ve Wimbledonu klesla v žebříčku až na konec elitní stovky, nicméně postupně se vyšplhala zpátky do nejlepší čtyřicítky. Brzy ji čeká další propad, jelikož nemůže obhajovat loňské semifinále na Turnaji mistryň.
Sezona 2026 startuje na začátku ledna australským létem. V úvodním lednovém týdnu jsou na programu týmový United Cup a podniky WTA 500 v Brisbane a WTA 250 v novozélandském Aucklandu.
Zranění Krejčíkové je vážné. Neví, kdy se bude moct vrátit na kurty
