Skvělý skalp Vondroušové, obrat Valentové i jízda Siniakové. Češkám se v Adelaide dařilo
Vondroušová – Samsonovová 6:1, 4:6, 6:2
Vondroušová na předchozí pětistovce v Brisbane prohrála hned na úvod tříhodinovou bitvu proti Magdaleně Frechové, proti které nevyužila mečboly. Své zaváhání odčinila hned na dalším turnaji, když v Adelaide uspěla proti hráčce TOP 20 Samsonovové.
Česká hráčka do utkání vlétla skvěle a hned si vypracovala několik brejkbolů. Podání Rusku v úvodu prolomila dvakrát v řadě a rychle vedla 4:0. V první sadě byla na podání naprosto suverénní a ztratila po něm jen dva body ve druhém gamu. Na závěr ještě potřetí soupeřku brejkla a po 33 minutách vedla 1:0.
Ve druhém dějství to byla ale naopak Vondroušová, která se začala trápit na podání. Ztratila ho třikrát v řadě, a přestože si dva prohrané servisy dokázala vzít zpět, na obrat to nestačilo. Rozhodnout tak musela třetí sada.
V ní wimbledonská vítězka naskočila zpátky na vlnu z úvodního dějství a znovu skvěle servírovala. Ve čtvrté hře využila třetí brejkbol a znovu prolomila podání Samsonovové v samotném závěru. Vzájemnou bilanci upravila na 3:1, připsala si první výhru od jízdy do čtvrtfinále US Open a v Adelaide postoupila do osmifinále.
Česká hráčka, která zde loni musela skrečovat kvůli bolestem ramene, si o čtvrtfinále zahraje s domácí divokou kartou Kimberly Birrellovou. V případném čtvrtfinále se také vyhne nasazené soupeřce a čelila by vítězce duelu mezi kvalifikantkou Jaqueline Cristianovou a Darjou Kasatkinovou. Má v Adelaide tak jedinečnou šanci poprvé projít mezi čtyřku nejlepších.
Valentová – Ostapenková 7:5, 3:2 skreč
Do osmifinále postoupila také teenagerka Valentová. Poté, co v Brisbane padla hned na úvod s Annou Kalinskou se v Adelaide rozehrála v kvalifikaci a v prvním kole hlavní soutěže se postarala o nevídaný obrat proti grandslamové šampionce a bývalé světové pětce Ostapenkové.
Česká hráčka dvakrát v řadě ztratila servis a prohrávala už 0:5 a 15:30. V tu chvíli se zdála úvodní sada naprosto ztracená. 60, hráčka světa však ještě zabojovala a i díky obrovskému výpadku Lotyšky se jí povedlo sadu otočit. Za stavu 2:5 odvrátila dva setboly a po hodině a třech minutách dokonala zázračný obrat sedmi vyhranými gamy v řadě.
Ostapenková si ještě před koncem setu vyžádala medical timeout a bylo jasné, že ji dochází síly. Ve druhém dějství odehrála ještě pět her, ale po dalším ztraceném servisu už se rozhodla v utkání nepokračovat a skrečovala. Valentová v boji o čtvrtfinále vyzve loňskou vítězku Australian Open a aktuální světovou devítku Madison Keysovou.
Siniaková – Jastremská 6:0, 6:1
Siniaková sice na podniku WTA 500 v Adelaide prohrála ve finále kvalifikace s Elenou-Gabrielou Ruseovou, do hlavní soutěže se ale dostal po odstoupení naopak úspěšné kvalifikantky Sorany Cirsteaové. Druhou šanci jako lucky loser využila jak jen nejlépe mohla.
V prvním kole proti Jastremské začala výborně, když v prvních třech hrách prohrála jen tři body a následně po odvrácení brejkbolů zvýšila na 4:0. Češka skvěle returnovala i v další hře, a i díky chybám soupeřky prodloužila vítěznou šnůru gamů. Následně sadu čistou hrou ukončila a odevzdané soupeřce nadělila kanára za 24 minut.
Siniaková v tempu nezastavovala ani v druhé sadě. Po brejku sice musela odvracet tři šance soupeřky, kvalitním podání a bezchybnou hrou od základní čáry však získala i osmý game zápasu. Světová jednička v deblu soupeřku trápila také svou variabilitou. Ukrajinka uhrála první game až za stavu 06: a 0:2, výrazněji však vzdorovat nedokázala.
Češka si ve čtvrté hře poradila a dalšími dvěma brejkboly v řadě. Tím už Jastremskou nadobro složila, následně ji sebrala servis a zápas už bez problémů dohrála a druhou sadu ovládla taktéž jasně podobně jako tu úvodní 6:1. O čtvrtfinále si zahraje proti Rusce Dianě Šnajderové.
Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Všechny tam ale taky ve druhém kole mohou skončit protože mají velmi těžké soupeřky. Určitou šanci na postup má jen Markéta Vondroušová ale u té člověk nikdy neví ...
Ještě divnější byl následující. Terka proti Ostapenko prohrávala 1 : 5, pak se Penko složila a mělo to rychlý průběh.
Dobro noc všem, kdo viděli!