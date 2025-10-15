Slabě obsazenou exhibici UTS v Hongkongu bez Menšíka a Macháče ovládl Cerúndolo
Mělo se jednat o další hvězdami nabitou exhibici UTS, která přiláká mnoho diváků a ukradne pozornost tenisového světa aktuálně probíhajícím menším podnikům ATP. Opak byl ale pravdou a kvůli náročnosti letošní sezony do Hongkongu místo elitních hráčů dorazilo několik omluvenek.
Mezi nimi byli i dva čeští tenisté Macháč s Menšíkem. První jmenovaný se však v Šanghaji zranil a účast zřejmě i kvůli tomu, že už má finálový turnaj UTS v Londýně jistý, nakonec odřekl. Zdravotní stav překazil start na exhibici i dvacetiletému českému tenistovi, který měl být jednou z hlavních hvězd turnaje.
Nedostavil se ani jediný přihlášený člen TOP 10 Alex de Minaur a nejvýše postaveným hráčem tak zůstal 15. hráč světa Rubljov. V oslabené konkurenci nakonec triumfoval Cerúndolo, který cestou porazil Francouze Adriana Mannarina, s kterým se nejvíce nadřel. Poté vyřadil i favorizovaného ruského tenistu a ve finále si poradil s Američanem Jensonem Brooksbym, který byl v roli náhradníka a do Hongkongu odcestoval na poslední chvíli.
Nevídaná byla i účast australského bouřliváka Nicka Kyrgiose, který sice kvůli dlouhodobému zranění do utkání nezasáhl, působil však na lavičce jako kouč veterána Richarda Gasqueta.
Netradiční pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
