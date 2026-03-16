Smutná Rybakinová po bolestivé porážce: V koncovce jsem mohla zahrát něco lépe
"Zápas jsem začala dobře, ale ve druhém setu jsem ztratila hodně energie. Naopak to dodalo jistotu mé soupeřce. Ve třetím dějství to bylo nejvyrovnanější. Bojovala jsem s podmínkami, soupeřkou i chvílemi sama se sebou," hodnotila finále tisícovky v Indian Wells Rybakinová.
Proti Sabalenkové s přehledem získala první sadu a zdálo se, že jí připraví už třetí finálovou porážku v poslední době. Světová jednička však velmi vyrovnaný duel otočila a dočkala se odvety za předchozí finálové porážky, které proti Rybakinové utrpěla. Padla s ní v boji o titul zde před třemi lety, na loňském Turnaji mistryň a především letos v lednu na Australian Open.
Ve druhém setu šel výkon Rybakinové rapidně dolů. To přičítala velkému horku, protože zápas se hrál už velmi brzy v 11 hodin místního času, kdy bylo v Indian Wells kolem 30 stupňů. "Jsem ráda, že jsem předchozí zápasy hrála později, ale i kvůli tomu jsem si na tyto teplé podmínky nezvykla," stěžovala si na pozdější tiskové konferenci. "Mohla jsem něco udělat lépe i ve druhém setu, nějak najít energii," hledala drobnosti, které šly zlepšit.
Rybakinová ale litovala nejvíce samotného závěru. V tie-breaku rozhodující sady neproměnila mečbol při vlastním podání a ztratila tři body v řadě. "Navíc jsem měla mečbol, ale ona skvěle zreturnovala. Udělala jsem vše, co bylo v mých silách, ale stejně jsem v koncovce mohla zahrát něco lépe," dodala ke klíčovému okamžiku zápasu.
Dvojnásobná grandslamová šampionka i přes finálovou porážku potvrdila, že je poslední měsíce ve skvělé formě. Tu ukazuje především na těch nejprestižnějších turnajích. Zaslouženě se tak v žebříčku posunula na druhou příčku právě za Sabalenkovou a vylepšila své kariérní maximum.
Když už něco podělat, tak pořádně.