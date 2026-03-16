Smutná Rybakinová po bolestivé porážce: V koncovce jsem mohla zahrát něco lépe

DNES, 14:00
Jelena Rybakinová (26) po těsné finálové porážce na tisícovce v Indian Wells vysvětlila, co jí chybělo k tomu, aby v Kalifornii získala titul. Proti Aryně Sabalenkové v tie-breaku rozhodující sady neproměnila mečbol při vlastním podání a ztratila tři body v řadě. "Ona skvěle zreturnovala. Udělala jsem vše, co bylo v mých silách, ale stejně jsem v koncovce mohla zahrát něco lépe," popsala klíčový okamžik duelu.
Jelena Rybakinová promluvila o bolestivé porážce (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

"Zápas jsem začala dobře, ale ve druhém setu jsem ztratila hodně energie. Naopak to dodalo jistotu mé soupeřce. Ve třetím dějství to bylo nejvyrovnanější. Bojovala jsem s podmínkami, soupeřkou i chvílemi sama se sebou," hodnotila finále tisícovky v Indian Wells Rybakinová.

Proti Sabalenkové s přehledem získala první sadu a zdálo se, že jí připraví už třetí finálovou porážku v poslední době. Světová jednička však velmi vyrovnaný duel otočila a dočkala se odvety za předchozí finálové porážky, které proti Rybakinové utrpěla. Padla s ní v boji o titul zde před třemi lety, na loňském Turnaji mistryň a především letos v lednu na Australian Open.

Ve druhém setu šel výkon Rybakinové rapidně dolů. To přičítala velkému horku, protože zápas se hrál už velmi brzy v 11 hodin místního času, kdy bylo v Indian Wells kolem 30 stupňů. "Jsem ráda, že jsem předchozí zápasy hrála později, ale i kvůli tomu jsem si na tyto teplé podmínky nezvykla," stěžovala si na pozdější tiskové konferenci. "Mohla jsem něco udělat lépe i ve druhém setu, nějak najít energii," hledala drobnosti, které šly zlepšit.

Rybakinová ale litovala nejvíce samotného závěru. V tie-breaku rozhodující sady neproměnila mečbol při vlastním podání a ztratila tři body v řadě. "Navíc jsem měla mečbol, ale ona skvěle zreturnovala. Udělala jsem vše, co bylo v mých silách, ale stejně jsem v koncovce mohla zahrát něco lépe," dodala ke klíčovému okamžiku zápasu.

Dvojnásobná grandslamová šampionka i přes finálovou porážku potvrdila, že je poslední měsíce ve skvělé formě. Tu ukazuje především na těch nejprestižnějších turnajích. Zaslouženě se tak v žebříčku posunula na druhou příčku právě za Sabalenkovou a vylepšila své kariérní maximum.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
JLi
16.03.2026 15:07
Není všem dnům konec, sezóna teprve začala
George_Renel
16.03.2026 14:50
Ten její věčný, za všech okolností stále stejný, unylý úsměv mě tedy nebere.
Diabolique
16.03.2026 14:38
To jsou jenom kecy ... já si myslím, že je spokojená. Taky mohla místo toho sbírat brambory. A když je člověk vysokej, tak se blbě pro ty brambory ohýbá!
PTP
16.03.2026 15:03
V Kazachstánu se přeškolila na bavlnu.
volejman
16.03.2026 14:15
Co by měl říkat Medveděv, když v tie-breaku ztratil 7 bodů v řadě.
Když už něco podělat, tak pořádně.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

