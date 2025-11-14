Smutný zkrat české naděje. Palicová zahodila hromadu mečbolů i luxusní vedení
Palicová – De Stefanová 6:1, 6:7, 3:6
Obě utkání na Madeiře musela Palicová kvůli počasí absolvovat ve dvou dnech. Zatímco Španělku Carmen Lópezovou přehrála bez větších problémů, dohrávku s De Stefanovou vůbec nezvládla a nakonec po téměř dvouapůlhodinové bitvě vzdala.
Utkání s Italkou rozehrála již ve čtvrtek a do dohrávky šla s vedením 6:1, 5:3 a po jednom nevyužitém mečbolu. Servis ztratila, ale postupně se dostala k dalším pěti šancím zápas ukončit. V tie-breaku dokonce vedla už 6:2 a disponovala čtyřmi možnostmi v řadě.
Česká naděje však ve zbytku zkrácené hry nezískala ani jeden bod, prohrála ji 6:8 a nestačil jí ani náskok brejku v rozhodujícím setu. Od stavu 2:1 naopak uhrála jen jeden game. Musela tak kousat další bolestivou porážku z vítězné pozice.
Palicové se v letošní sezoně skoro vůbec nedaří. Potvrzuje to i negativní zápasová bilance 21:28. V tomto roce byla pouze dvakrát v semifinále, má na kontě jen jedno finále a nyní se pohybuje až ve třetí stovce žebříčku. Jejím maximem je 171. pozice.
