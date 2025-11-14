Smutný zkrat české naděje. Palicová zahodila hromadu mečbolů i luxusní vedení

DNES, 18:01
Aktuality 2
ITF FUNCHAL - Barbora Palicová (21) měla ve čtvrtek i v pátek nakročeno k tomu, aby postoupila do čtvrtfinále podniku W50 na Madeiře. Česká naděje ale ve Funchalu zahodila celkem šest mečbolů, nedokázala utkání doservírovat a nakonec své italské vrstevnici Samiře De Stefanové (21) podlehla 6:1, 6:7, 3:6.
Profily hráčů
Palicová Barbora
De Stefano Samira
Barbora Palicová nevyužila ani jeden ze šesti mečbolů (© ČTK / AP / Pete Staples)

Palicová – De Stefanová 6:1, 6:7, 3:6

Obě utkání na Madeiře musela Palicová kvůli počasí absolvovat ve dvou dnech. Zatímco Španělku Carmen Lópezovou přehrála bez větších problémů, dohrávku s De Stefanovou vůbec nezvládla a nakonec po téměř dvouapůlhodinové bitvě vzdala.

Utkání s Italkou rozehrála již ve čtvrtek a do dohrávky šla s vedením 6:1, 5:3 a po jednom nevyužitém mečbolu. Servis ztratila, ale postupně se dostala k dalším pěti šancím zápas ukončit. V tie-breaku dokonce vedla už 6:2 a disponovala čtyřmi možnostmi v řadě.

Česká naděje však ve zbytku zkrácené hry nezískala ani jeden bod, prohrála ji 6:8 a nestačil jí ani náskok brejku v rozhodujícím setu. Od stavu 2:1 naopak uhrála jen jeden game. Musela tak kousat další bolestivou porážku z vítězné pozice.

Palicové se v letošní sezoně skoro vůbec nedaří. Potvrzuje to i negativní zápasová bilance 21:28. V tomto roce byla pouze dvakrát v semifinále, má na kontě jen jedno finále a nyní se pohybuje až ve třetí stovce žebříčku. Jejím maximem je 171. pozice.

Výsledky turnaje ITF W50 ve Funchalu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
tommr
14.11.2025 18:20
Bára je prostě na palici ...
Reagovat
Kandinsky1
14.11.2025 18:24
Konkurence je sice obrovská, ale z našich je to asi největší psycho.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist