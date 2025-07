Snad přežiju ve zdraví i další kolo, přeje si Šalková. V Praze opět vyzve krajanku

Dominika Šalková (21) byla spokojená, že zvládla v úvodu Livesport Prague Open nepříjemný souboj s krajankou Laurou Samson. Vítězství 6:3, 6:3 si vážila o to více, že vloni z turnaje ve Stromovce odstoupila kvůli zranění. V rozhovoru s novináři řekla, že si užila podporu fanoušků a rodiny. Příště narazí na další Češku Kateřinu Siniakovou.

"Musím to zaklepat, že jsem přežila první kolo ve zdraví. Snad tedy přežiju i to druhé," uvedla Šalková. Jednadvacetiletá hráčka TK Sparta Praha si vloni v boji o čtvrtfinále s Polkou Magdalenou Frechovou podvrtla levý kotník a musela za stavu 4:6, 7:6, 2:2 odstoupit. "Minulý rok to bylo nešťastné. Bohužel, stalo se a už s tím nic neudělám. Jsem ale ráda, že tu mohu znovu hrát," podotkla.

Samson porazila za hodinu a 23 minut. Do duelu proti spoluhráčce ze stejného klubu se jí nenastupovalo dobře. "Určitě je to hodně nepříjemné, když se hraje proti Češce. Zvláště na domácím turnaji. Byl to těžký zápas. Snažily jsme se obě zahrát co nejlépe. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla, vyhrála a těším se na další zápas," řekla Šalková.

Těšilo ji, že zvládla i nepříjemnou situaci na začátku druhého setu, kdy prohrávala 0:2. Později manko brejku dotáhla a od stavu 2:3 získala zbývající čtyři hry. "V úvodních dvou gamech jsem sice začala výborným prvním fiftýnem, ale od té doby jako bych měla zatmění. Naštěstí jsem se zase probudila, zahrála jsem pak lépe, vrátila se do hry a ty klíčové momenty zvládla. To pak rozhodlo o druhém setu," popsala Šalková.

Užila si také podporu domácího prostředí. V hledišti jí fandili členové rodiny i přátelé. "Teď ještě za nimi musím jít a poděkovat jim. Jsem ráda, že mají zájem přijít a podpořit mě," uvedla Šalková. "Když se hraje před domácím publikem, je to vždy nejlepší pocit. Ráda tu vždy hraju. Bylo mi jasné, že diváci budou fandit oběma hráčkám stejně. Užívala jsem si to a snažila jsem se zahrát co nejlépe," řekla.

Ve druhém kole narazí na Siniakovou, která porazila Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou. S čerstvou vítězkou wimbledonské smíšené čtyřhry se střetne poprvé. "Další Češka mě snad ani nepřekvapuje. Určitě to bude těžký zápas. Jsem ale jen ráda, že si tu mohu další zahrát," uvedla Šalková.