Šok pro celou Brazílii! Hvězdný Fonseca selhal proti peruánskému outsiderovi

DNES, 09:10
ATP RIO DE JANEIRO - Pořadatelé brazilské pětistovky v Rio de Janeiru přišli o všechny největší hvězdy už před branami závěrečných kol. Do čtvrtfinále překvapivě nepostoupil ani hlavní domácí tahák Joao Fonseca (19), který senzačně vypadl s peruánským outsiderem Ignaciem Busem (21) po výsledku 7:5, 3:6, 4:6.
Joao Fonseca senzačně končí už ve druhém kole (© MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF VIA AFP)

Fonseca – Buse 7:5, 3:6, 4:6

Ani Fonseca se nedokázal vyhnout hromadnému vypadnutí nasazených hráčů na antukové pětistovce v Rio de Janeiru. Největší domácí hvězda měla potíže s peruánským outsiderem Busem už v prvním setu, ale nakonec po téměř hodinové bitvě úvodní dějství urvala na svou stranu.

Jenže Fonseca pak v prvním gamu následující sady nevyužil sérii tří brejkbolů a jeho výkon se začal propadat. Aktuálně 38. hráč světa, který letos vyhrál jen jeden ze čtyř zápasů a bojoval na začátku sezony se zdravotními problémy, příliš chyboval a další dva sety ztratil.

"Hodně jsem kazil a musím na tom zapracovat," řekl Fonseca v noci na tiskové konferenci a vypadal hodně zklamaně. "Odehrál jsem dobrý první set, ale on byl pak lepší. Měl jsem spoustu šancí a na této úrovni je prostě musíte využívat," dodal vítěz dvou turnajů ATP a Next Gen ATP Finals.

Se vší úctou vypadá čtvrtfinálové obsazení spíše jako na challengeru než na pětistovce. Z nasazeného pole postoupil do osmifinále pouze 51. hráč světa Tomás Martín Etcheverry, což představuje velkou šanci pro českého zástupce Víta Kopřivu.

Je dost pravděpodobné, že poprvé v historii nemá některý z turnajů kategorie ATP 500 ani jednoho čtvrtfinalistu z TOP 50 pořadí.

Kopřiva dnes večer evropského času nastoupí ke svému největšímu čtvrtfinále v kariéře a vyzve Juana Manuela Cerúndola. Další čtvrtfinálové souboje obstarají Etcheverry s Jaimem Fariou, Buse s Mattem Berrettinim a Thiago Agustín Tirante s Alejandrem Tabilem.

Výsledky turnaje ATP 500 v Rio de Janeiru

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
TML
20.02.2026 09:52
Já ten hype kolem něj nechápu. Co je na něm a jeho dosavadních úspěších hvězdného?
A u holek je to poslední dobou taky samá "hvězdička" :)
Reagovat
aligo
20.02.2026 10:31
Hvězda střídá kometu
Reagovat
Blondie
20.02.2026 10:48
Je to celkem fešák, ve svém věku je žebříčkově velmi vysoko a hraje za marketingově a populačně velmi zajímavou zemi. Tož tak :)
Reagovat
Sincaraz
20.02.2026 09:47
Tieto vyhlásenia
Ale ak niekto nemá sebavedomie prirodzene v sebe, musí ho naháňať rečnením, to tak vždy bolo aj bude a nielen v tenise
Reagovat
pantera1
20.02.2026 09:43
Tomu nevěřím, vždyť hlásil, že je ve formě a plný síly. Syndrom tlučhuba je neúprosnej .
Reagovat

