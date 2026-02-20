Šok pro celou Brazílii! Hvězdný Fonseca selhal proti peruánskému outsiderovi
Fonseca – Buse 7:5, 3:6, 4:6
Ani Fonseca se nedokázal vyhnout hromadnému vypadnutí nasazených hráčů na antukové pětistovce v Rio de Janeiru. Největší domácí hvězda měla potíže s peruánským outsiderem Busem už v prvním setu, ale nakonec po téměř hodinové bitvě úvodní dějství urvala na svou stranu.
Jenže Fonseca pak v prvním gamu následující sady nevyužil sérii tří brejkbolů a jeho výkon se začal propadat. Aktuálně 38. hráč světa, který letos vyhrál jen jeden ze čtyř zápasů a bojoval na začátku sezony se zdravotními problémy, příliš chyboval a další dva sety ztratil.
"Hodně jsem kazil a musím na tom zapracovat," řekl Fonseca v noci na tiskové konferenci a vypadal hodně zklamaně. "Odehrál jsem dobrý první set, ale on byl pak lepší. Měl jsem spoustu šancí a na této úrovni je prostě musíte využívat," dodal vítěz dvou turnajů ATP a Next Gen ATP Finals.
Se vší úctou vypadá čtvrtfinálové obsazení spíše jako na challengeru než na pětistovce. Z nasazeného pole postoupil do osmifinále pouze 51. hráč světa Tomás Martín Etcheverry, což představuje velkou šanci pro českého zástupce Víta Kopřivu.
Je dost pravděpodobné, že poprvé v historii nemá některý z turnajů kategorie ATP 500 ani jednoho čtvrtfinalistu z TOP 50 pořadí.
Kopřiva dnes večer evropského času nastoupí ke svému největšímu čtvrtfinále v kariéře a vyzve Juana Manuela Cerúndola. Další čtvrtfinálové souboje obstarají Etcheverry s Jaimem Fariou, Buse s Mattem Berrettinim a Thiago Agustín Tirante s Alejandrem Tabilem.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
A u holek je to poslední dobou taky samá "hvězdička" :)
Ale ak niekto nemá sebavedomie prirodzene v sebe, musí ho naháňať rečnením, to tak vždy bolo aj bude a nielen v tenise