Spokojený Alcaraz: Tohle byl můj nejlepší zápas na turnaji
Nardi - Alcaraz 1:6, 4:6
Světová dvojka ovládla úvod zápasu, když získala proti Nardimu 13 z prvních 14 bodů, a první set dohrála za pouhých 27 minut. Alcaraz si tak vynahradil pozdní začátek svého hlavního večerního zápasu, který byl kvůli delšímu zpoždění způsobenému deštěm přesunut.
Druhý set byl mnohem vyrovnanější. Španěl nabral manko 2:4, než dokázal získat čtyři gemy v řadě a po 80 minutách zápas rozhodl. Klíčovým momentem byl dlouhý gem za stavu 4:4, kdy Nardi udělal dvakrát po sobě nevynucenou chybu a umožnil druhému nasazenému hráči podávat zápas.
"Myslím, že tento zápas byl pro mě zatím nejlepší na tomto turnaji," řekl Alcaraz v rozhovoru na kurtu. "Na začátku turnaje jsem se opravdu chtěl každý den zlepšovat, po každém tréninku a každém zápase. Myslím, že se mi to daří, na což jsem opravdu hrdý. Jsem opravdu spokojený s tím, jak jsem dnes cítil míč a jak jsem se pohyboval."
Pětinásobný grandslamový šampion se v dalším kole utká s devátým nasazeným Andrejem Rubljovem. Ruský tenista porazil Francisca Comesanu 6:2, 6:3 a pomstil tak loňskou prohru v prvním kole Wimbledonu s Argentincem. Ruský hráč ztratil pouhých šest bodů při svém prvním servisu a na utkání potřeboval pouhých 64 minut.
Alcaraz usiluje o svůj první titul v Cincinnati. V roce 2023 se dostal až do finále a dokonce měl proti Novakovi Djokovičovi mečbol, ani to mu ale nakonec na triumf nestačilo.
Alcaraz se letos pyšní fantastickou bilancí 51 vítězných zápasů oproti pouhým šesti porážkám; na svém kontě má letos už pět titulů.
Španěl vede nad Rubljovem 3:1 ve vzájemných zápasech, včetně čtvrtého kola Wimbledonu minulý měsíc, který vyhrál ve čtyřech setech. Jejich střetnutí v Cincinnati bude jejich prvním setkáním na venkovních tvrdých kurtech.
