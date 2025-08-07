Startuje další Masters. Vondroušová i Kopřiva si mohou zajistit duel se světovou jedničkou

DNES, 11:00
Hned úvodní hrací den letošního ročníku Masters v Cincinnati nabídne dva zápasy s českou účastí a obě naše naděje budou v rámci čtvrtečního programu bojovat o duel se světovou jedničkou a úřadujícím šampionem. Markéta Vondroušová (26) se pokusí splnit roli favoritky proti Jaqueline Cristianové a Vít Kopřiva (28) bude čelit kvalifikantovi Danielovi Galánovi.
Markéta Vondroušová nastoupí v roli favoritky (© BERTRAND GUAY / AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 7. 8.

Češi v akci
Vondroušová (ČR) - Cristianová (Rum.) | P&G Center Court (18:30 SELČ)
Kopřiva (ČR) - Galán (Kol.) | Court 6 (19:00 SELČ)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Vondroušová i Kopřiva o souboj se světovými jedničkami

Markéta Vondroušová nastoupí v prvním kole v Cincinnati jako celkem jasná favoritka, ale mohla by mít problémy. Wimbledonská šampionka totiž neměla na posledních dvou turnajích ideální formu a celkem jasně prohrála s Emmou Raducanuovou i Martou Kosťukovou. Na druhou stranu v probíhající sezoně pouze na jednom turnaji nezvládla úvodní zápas. Předloňská čtvrtfinalistka podniku v Cincinnati nastoupí proti Jaqueline Cristianové. Rumunka má letos pozitivní bilanci 3:1 s českými tenistkami a na předchozí tisícovce v Montrealu docela snadno porazila favorizovanou Lindu Noskovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Více informací

 

Vít Kopřiva má jedinečnou šanci podruhé v kariéře postoupit do druhého kola na úrovni Masters a zajistit si stejně jako Vondroušová souboj se světovou jedničkou. Po vynikajícím antukovém jaru přišel očekávaný pokles formy, nicméně pořád má v letošním roce pozitivní bilanci 5:3 v utkáních prvního kola na nejvyšším okruhu. Svůj debut v Cincinnati odstartuje proti kvalifikantovi Danielovi Galánovi, který má kariérní bilanci 2:9 v úvodním kole na Masters a do druhého kola na hlavní tour se letos podíval pouze na French Open coby lucky loser. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a poprvé se aktéři potkávají mimo antukové kurty, na které se oba specializují.

Více informací

 

Čtvrteční program

P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Fonseca (Braz.) - Yunchaokete Bu (Čína)
2. Vondroušová (ČR) - Cristianová (Rum.)
3. V. Williamsová (USA) - Bouzasová (Šp.)
4. Moutet (Fr.) - McDonald (USA) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
5. Stearnsová (USA) - Yafan Wang (Čína)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Cirsteaová (Rum.) - Vekičová (Chorv.)
2. Bergs (Belg.) - Fearnley (Brit.)
3. Etcheverry (Arg.) - Juncheng Shang (Čína)
4. C. Ngounoueová (USA) - Baptisteová (USA) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
5. Báez (Arg.) - Goffin (Belg.)


COURT 6 (od 17:00 SELČ)
1. Carballés (Šp.) - Gaston (Fr.)
2. Kopřiva (ČR) - Galán (Kol.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kandinsky1
07.08.2025 11:59
Jak to, že začíná Cincinnati ještě před dohráním kanadských master
Reagovat
tommr
07.08.2025 12:13
protože musí dva dvoutýdenní turnaje vměstnat do tří týdnů ...
Reagovat
tommr
07.08.2025 11:39
Markéta Vondroušová je sice papírová favoritka ale já jí moc nevěřím. Její forma je velice pochybná a Cristian je nebezpečná soupeřka která si v poslední době maže český hráčky na chleba ...
Reagovat
kubik37
07.08.2025 11:13
A kopřiva pak vyřadí jannika ????
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.08.2025 11:16
Yes smile
Reagovat
PTP
07.08.2025 11:27
Na Itala musí nastoupit jako Vitto Ortica a půjde to!
Reagovat
pantera1
07.08.2025 11:35
Musí žahat po italsku, hodně jedovatě .
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.08.2025 11:52
Reagovat
pantera1
07.08.2025 12:05
Možná si měl odskočit do Vatikánu a nechat posvětit žahadla, na papežovu Nejku se musí od lesa
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 12:12
To by ale byl střet zájmů, když už má papež posvěcenou svojí Nejku, tak přeci nemůže světit i jeho soupeře.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.08.2025 12:19
Nepotřebuje, taková Kopřiva když pořádně žahne... To nepomůže ani papež smile
Reagovat
muster
07.08.2025 12:23
Papež umí i z vody udělat víno ale to vlastně i spousta ,,vinařů,,
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 11:59
Když jsem sledoval to OF Mušky, tak v přestávkách mezi gamy běžela reklama s Jannikem, kterak tam na sebe patlá nějaké barevné mastičky. Zřejmě se rozhodl ten průser nějak marketingově zůročit.
Reagovat
PTP
07.08.2025 12:01
Tak to má docela smysl pro tumor
Reagovat
PTP
07.08.2025 12:07
Je to ambasador značky La Roche Posay, jedná se o opalovací přípravky. Clostebol tam asi není, jen ochranné filtry na sluníčko
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 12:09
Jo,to bude ono, patlál si to na tvář.
Reagovat
pantera1
07.08.2025 12:12
Patlamo, patlamo, paprťálo, žbruch... šikovnej masér to doladí na míru .
Reagovat
pantera1
07.08.2025 12:08
Baví mě jak se scházíme ve stejný časy
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 12:18
Já tady strašim od rána, protože sedím v práci a je celkem nuda, není do čeho hrábnout a vymýšlet si jí nebudu. Čekuju TP a sleduju, jak s časem přibývají příspěvky a od koho.
Také jsem si všiml, že náš šampion v blinkání com tady opravdu není a je tudíž asi opravdu uražen.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.08.2025 12:22
By mě zajímalo, co napsal tak strašnýho...
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 12:26
Vůbec netuším, buď nějakou sprosťarnu,co už byla za hranou nebo se do někoho navezl a ten to neunesl a nahlásil ho. Nevím. Ale myslím, že se to časem dozvíme.
Reagovat
pantera1
07.08.2025 12:26
Zaneřádil TP zvratkama tak, že už to někoho přestalo bavit. Taky jsem si nevšimla, že by napsal něco blbýho. Trucuje, že mu ještě pan PTP neodpustil .
Reagovat
lvicek
07.08.2025 12:24
Btw. taky te tak strasne rozciluje, ze vlastni prispevky se zobrazuji jako nove?
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 12:28
Ani ne, já už s tím počítám, ale v pořádku to není,to souhlasím.
Reagovat

