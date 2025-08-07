Startuje další Masters. Vondroušová i Kopřiva si mohou zajistit duel se světovou jedničkou
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 7. 8.
Češi v akci
Vondroušová (ČR) - Cristianová (Rum.) | P&G Center Court (18:30 SELČ)
Kopřiva (ČR) - Galán (Kol.) | Court 6 (19:00 SELČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Vondroušová i Kopřiva o souboj se světovými jedničkami
Markéta Vondroušová nastoupí v prvním kole v Cincinnati jako celkem jasná favoritka, ale mohla by mít problémy. Wimbledonská šampionka totiž neměla na posledních dvou turnajích ideální formu a celkem jasně prohrála s Emmou Raducanuovou i Martou Kosťukovou. Na druhou stranu v probíhající sezoně pouze na jednom turnaji nezvládla úvodní zápas. Předloňská čtvrtfinalistka podniku v Cincinnati nastoupí proti Jaqueline Cristianové. Rumunka má letos pozitivní bilanci 3:1 s českými tenistkami a na předchozí tisícovce v Montrealu docela snadno porazila favorizovanou Lindu Noskovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.
Vít Kopřiva má jedinečnou šanci podruhé v kariéře postoupit do druhého kola na úrovni Masters a zajistit si stejně jako Vondroušová souboj se světovou jedničkou. Po vynikajícím antukovém jaru přišel očekávaný pokles formy, nicméně pořád má v letošním roce pozitivní bilanci 5:3 v utkáních prvního kola na nejvyšším okruhu. Svůj debut v Cincinnati odstartuje proti kvalifikantovi Danielovi Galánovi, který má kariérní bilanci 2:9 v úvodním kole na Masters a do druhého kola na hlavní tour se letos podíval pouze na French Open coby lucky loser. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a poprvé se aktéři potkávají mimo antukové kurty, na které se oba specializují.
Čtvrteční program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Fonseca (Braz.) - Yunchaokete Bu (Čína)
2. Vondroušová (ČR) - Cristianová (Rum.)
3. V. Williamsová (USA) - Bouzasová (Šp.)
4. Moutet (Fr.) - McDonald (USA) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
5. Stearnsová (USA) - Yafan Wang (Čína)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Cirsteaová (Rum.) - Vekičová (Chorv.)
2. Bergs (Belg.) - Fearnley (Brit.)
3. Etcheverry (Arg.) - Juncheng Shang (Čína)
4. C. Ngounoueová (USA) - Baptisteová (USA) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ
5. Báez (Arg.) - Goffin (Belg.)
COURT 6 (od 17:00 SELČ)
1. Carballés (Šp.) - Gaston (Fr.)
2. Kopřiva (ČR) - Galán (Kol.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Také jsem si všiml, že náš šampion v blinkání com tady opravdu není a je tudíž asi opravdu uražen.