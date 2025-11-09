Startuje Turnaj mistrů. Zranitelný Alcaraz nastoupí poprvé po krachu, kolem Zvereva panuje nejistota
Alcaraz – De Minaur | 14:00 SEČ
Carlos Alcaraz má další šanci zabojovat o svůj premiérový triumf na Turnaji mistrů a také jednu z nejprestižnějších trofejí na mužském tenisovém okruhu, kterou by jistě rád vlastnil každý hráč. Zatím na něj nedosáhl hlavně kvůli tomu, že po US Open obvykle nebyl ve zbytku sezony v ideálním rozpoložení a na halových betonech je nejvíce zranitelný.
Dvaadvacetiletý Španěl se zatím k zisku trofeje z akce pro osm nejlepších tenistů sezony nijak výrazně nepřiblížil. Předloňský debut zakončil v semifinále po jasné porážce s Novakem Djokovičem a loni prohrál ve dvou setech s Casperem Ruudem a Alexanderem Zverevem a ztroskotal již ve skupinové fázi.
V posledních měsících skolil ve finále na Masters v Cincinnati (skreč) a také na US Open svého největšího rivala Jannika Sinnera a vypadá to, že by konečně mohl na Turnaji mistrů dojít minimálně do finále. Jenže během tažení za triumfem v Tokiu se zranil a pak prohrál dva z následujících tří zápasů. Poslední krach přišel nečekaně v úvodním utkání na Masters v Paříži proti Cameronovi Norriemu.
Přípravu na Turnaj mistrů tak neměl ideální. Ohledně svých šancí je ovšem aktuálně druhý hráč světa optimistický. "Rychlost kurtů tady v Turíně mi opravdu vyhovuje. Podmínky mi ale seděly i v Paříži, kde jsem ovšem hrál špatně po taktické stránce. Po trénincích tady v Turíně máme jasnější představu, jak budu hrát."
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Tokio, US Open, Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)
Bilance: 67:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na halových betonech: 6:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 13:3 (kariérní 48:23)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále), US Open (triumf)
Alcaraz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 3:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Paříž (2. kolo)
V posledních týdnech probíhaly tvrdé boje o poslední místa na Turnaji mistrů a Alex de Minaur ani na chvíli nezaváhal a posbíral důležité body. Na posledních čtyřech akcích se podíval minimálně do čtvrtfinále a zaslouženě se druhým rokem po sobě do Turína kvalifikoval.
Účast na Turnaji mistrů ve dvou ročnících v řadě jasně ukazuje, proč je 26letý Australan členem TOP 10 žebříčku a jedním z nejstabilnějších hráčů na tour. Pořád má však potíže v soubojích s užší špičkou, a proto mu stále chybí nějaká z těch nejcennějších trofejí.
Loňský debut na Turnaji mistrů se mu vůbec nepovedl a ve většině duelů byl bez šance. Před rokem prohrál všechny tři zápasy ve skupině, přičemž domácí hvězdě a vítězi loňského ročníku Jannikovi Sinnerovi ani Daniilovi Medveděvovi vůbec nevzdoroval a potrápit dokázal jen pozdějšího finalistu Taylora Fritze.
Se zástupci TOP 5 pořadí má mizernou kariérní bilanci 8:40 a vyhrál jen jeden z posledních 12 duelů. Mírnou vzpruhou je pro něj omluvenka Novaka Djokoviče, která znamená, že nebude ve skupině letošního Turnaje mistrů čelit jen výhradně členům nejlepší pětky žebříčku.
De Minaur – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)
Bilance: 55:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 11:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:8 (kariérní 19:58)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)
De Minaur – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 0:3
Nejlepší výsledek: skupina (2024-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede 4:0. De Minaurovi se proti hráčům TOP 5 hodnocení nedaří a loňský debut na Turnaji mistrů se mu vůbec nepovedl. Dá se tedy očekávat, že do souboje s Alcarazem nepůjde s velkým sebevědomím. Na druhou stranu pro Španěla jsou halové betony stále nejméně oblíbeným prostředím, a pokud De Minaur předvede nadstandardní výkon, mohl by zranitelného favorita aspoň potrápit.
Zverev – Shelton | 20:30 SEČ
Alexander Zverev je po omluvence Novaka Djokoviče nejzkušenějším účastníkem letošního Turnaje mistrů. Na této akci se mu dařilo několikrát, a dokonce dvakrát získal titul. Mnohem větší překážkou než zkušenosti jsou ale jeho momentální forma i kondice. Obojí bude muset rychle vyřešit, pokud chce v Turíně pomýšlet na výraznější výsledek.
Letošní sezonu nemůže hodnotit jako příliš povedenou. Během ní totiž utrpěl řadu nečekaných porážek, získal jen jeden titul a v posledních týdnech se trápil se zraněním zad. Po návratu do evropských hal to ovšem vypadá, že se výrazně zlepšil. Ve Vídni prohrál finálovou bitvu s Jannikem Sinnerem, kterého potkal také v semifinále na Masters v Paříži, kde nebyl stoprocentně fit a schytal debakl 0:6, 1:6.
Po kruté prohře se Sinnerem přiznal, že bude muset navštívit doktora v Mnichově, aby ho dal před startem Turnaje mistrů dohromady. Před vstupem do závěrečného vrcholu sezony tedy visí nad kondicí 28letého německého tenisty otazník.
Za sebou má sedm kariérních startů na Turnaji mistrů. Kromě zmíněných dvou triumfů porazil na tomto podniku všechny tři zástupce legendární Big Three. Navíc má skvělou bilanci 6:1 v úvodních zápasech, prohrál pouze s Daniilem Medveděvem v roce 2020, který nepatří mezi jeho oblíbené rivaly.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Vídeň, Stuttgart, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (finále)
Bilance: 54:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 6:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:9 (kariérní 57:78)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)
Zverev – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 17:10
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)
Loňský výsledek: semifinále
Generálka: Vídeň (finále), Paříž (semifinále)
Ben Shelton si už ve 23 letech poprvé v kariéře zahraje na Turnaji mistrů. Americký talent si sice účast s výrazným předstihem oficiálně nezajistil, nicméně o jeho startu nebylo moc pochyb a dalo se předpokládat, že v Turíně nebude chybět.
Během travnaté části sezony debutoval v TOP 10 světového pořadí a v nové roli se probil do čtvrtfinále slavného Wimbledonu a také získal na Masters v Torontu svůj nejcennější titul. V tuto chvíli tak zaslouženě figuruje na šestém místě žebříčku.
V posledních měsících ale přišlo zranění ramene, kvůli kterému musel skrečovat na domácím US Open. Od té doby není v nejlepší formě a možná ani kondici. Po zdravotní pauze odehrál šest zápasů a dokázal vyhrát jen polovinu z nich, což zahrnuje nečekané porážky s Davidem Goffinem a Jaumem Munarem.
Do Turína tedy podobně jako Zverev nedorazil v nejlepším rozpoložení. V neděli bude mít možnost vylepšit svou velmi nelichotivou bilanci 4:18 se zástupci TOP 5 hodnocení. Za poslední rok dokázal skolit z nejlepší pětky pouze Taylora Fritze po cestě za nedávným titulem na kanadském Masters.
Shelton – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Toronto (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (čtvrtfinále)
Bilance: 40:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na halových betonech: 4:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:7 (kariérní 7:19)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)
Shelton – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 0:0
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Basilej (osmifinále), Paříž (čtvrtfinále)
Vzájemná bilance: Zverev vede 4:0. Ani jeden z aktérů není v nejlepší formě a zřejmě ani kondici. Pro tento zápas tedy může být klíčové to, kdo vydrží víc fyzicky. Za normálních okolností by měl mít navrch mírně favorizovaný Zverev. Shelton na Turnaji mistrů totiž debutuje a prohrál s dvojnásobným šampionem všechny čtyři předchozí duely.
Nedělní program
INALPI ARENA (od 11:30 SEČ)
1. Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.) - Krawietz/Pütz (6-Něm.)
2. Alcaraz (1-Šp.) - De Minaur (7-Austr.) / nejdříve ve 14:00 SEČ
3. Cash/Glasspool (1-Brit.) - Bolelli/Vavassori (7-It.) / nejdříve v 18:00 SEČ
4. Zverev (3-Něm.) - Shelton (5-USA) / nejdříve ve 20:30 SEČ
Komentáře