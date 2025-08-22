Štruplová slaví pátý kariérní titul, v Krakově nedala soupeřce šanci
Štruplová – Bartaševičová 6:2, 6:3
Štruplová, která krůli zranění kolene přišla o první polovinu sezony, nenastupovala do turnaje v polském Krakově vůbec v dobrém rozpoložení, když za sebou měla sérii tří porážek v řadě. Na hře rodačky z Jablonce to však nebylo znát.
O jediný set při své cestě do finále přišla ve druhém kole proti Norce Astrid Olsenové a nic na tom nezměnil ani finálový duel dvacetileté Češky.
Její stejně stará soupeřka Bartaševičová musela o účast ve finále hodně tvrdě bojovat. V prvním kole jí za stavu 1:1 na sety vzdala duel Japonka Mana Kawamuraová, v následujících třech zápasech pak musela o postup bojovat vždy až v rozhodujícím setu.
Platilo to i o zápasu druhého kola s Češkou Karolínou Vlčkovou, která podlehla až po dramatickém souboji 3:6, 6:2, 5:7.
Sesterské finále se konat nebude, o titul si zahraje jen Jana Kovačková
A ve finále už Francouzka síly na další Češku nenašla. V souboji první nasazené Štruplové a druhé Bartaševičové česká tenistka od úvodních gamů dominovala. První set získala hladce 6:2, jen o game více dovolila soupeřce ve druhé sadě.
Štruplová si tak připsala svůj pátý kariérní titul z okruhu ITF. První získala coby sedmnáctiletá ve Frýdku-Místku v roce 2022, dva přidala v následující sezoně a jeden v loňském roce.
Štruplové v současnosti patří 464. příčka světa, jejím maximem je 250. pozice ze srpna loňského roku.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře