Strýcová? Neskutečný člověk i hráčka. Někdy jsem ji musel brzdit, vzpomíná trenér Noskové

DNES, 10:00
Bývalý profesionální tenista Lukáš Dlouhý, který momentálně vede tenisovou naději Lindu Noskovou, promluvil v rozhovoru pro CANAL+ Sport o spolupráci s Barborou Strýcovou. Ta aktuálně působí jako nová kapitánka českého týmu v rámci Poháru Billie Jean Kingové a Dlouhý vzpomínal na doby, kdy ještě sama jako hráčka bojovala o tituly.
Barbora Strýcová je nyní kapitánkou českého týmu v BJK Cupu (© ČTK / Lebeda Pavel)

Dlouhý byl členem týmu Strýcové už od konce sezony 2017 a pomohl jí i k senzačnímu semifinále ve Wimbledonu v roce 2019. Následně jednu z nejúspěšnějších českých tenistek historie doprovázel při její rozlučkové tour před třemi lety.

"Je to neskutečný člověk i hráč. Dřelo se a makalo na sto procent. Moje funkce byla ji i někdy brzdit. Ona by si toho naložila ještě víc, než by zvládla," vyprávěl Dlouhý o Strýcové v rozhovoru pro televizní stanici CANAL+ Sport.

O aktuální kapitánce českého týmu pro Pohár Billie Jean Kingové, která má za sebou úspěšnou premiéru ve Švýcarsku spojenou s postupem našich tenistek na finálový turnaj, mohl říkat jen slova chvály. "Myslím si, že ta spolupráce nebyla tak špatná, protože my se známe s Bárou asi od šesti let. Takže víme přesně, co jeden od druhého čekat," vzpomínal bývalý profesionální český tenista.

Strýcová byla vždy známá svým temperamentem na kurtech. Obrovská bojovnice se nebála dávat najevo pozitivní ani negativní emoce. "To, že tam jsou nějaké emoce nebo něco... Všichni říkají, že se blbě chová, ale na kurtě je dovoleno všechno," vysvětloval Dlouhý.

"Pak když přišla, tak jsme se domluvili a všechno si vyříkali. Jak to bylo a co tam bylo. A jelo se dál. Tahle spolupráce mě hodně bavila. Byla vlastně úspěšná a užíval jsem si to," doplnil.

Šampion čtyřhry na French Open a US Open 2009 promluvil i o momentální spolupráci s velkou nadějí českého tenisu Noskovou. U aktuální světové čtrnáctky obdivoval hlavně to, že si dělá vše podle sebe.

"Linda je svá a to je dobře. Nejde s davem a dělá si věci po svém. V průběhu času a až bude starší si přijde na to, co jí vlastně dělá dobře. Musí si to najít sama. Je super, že do toho jde, a když něco chce, tak to udělá. A pak zhodnotí, jestli to bylo dobré, nebo ne."

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Mantra
17.04.2026 10:54
opakovaně se zeptám, zda můžete napsat rozhovor ze své pozice? tedy přímo. Ne jen přebírat cizí práci. Sorry Ondro
PTP
17.04.2026 11:06
Canal+ Sport
https://www.youtube.com/watch?v=lGZaGpa1Cvs
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
