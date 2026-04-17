Strýcová? Neskutečný člověk i hráčka. Někdy jsem ji musel brzdit, vzpomíná trenér Noskové
Dlouhý byl členem týmu Strýcové už od konce sezony 2017 a pomohl jí i k senzačnímu semifinále ve Wimbledonu v roce 2019. Následně jednu z nejúspěšnějších českých tenistek historie doprovázel při její rozlučkové tour před třemi lety.
"Je to neskutečný člověk i hráč. Dřelo se a makalo na sto procent. Moje funkce byla ji i někdy brzdit. Ona by si toho naložila ještě víc, než by zvládla," vyprávěl Dlouhý o Strýcové v rozhovoru pro televizní stanici CANAL+ Sport.
O aktuální kapitánce českého týmu pro Pohár Billie Jean Kingové, která má za sebou úspěšnou premiéru ve Švýcarsku spojenou s postupem našich tenistek na finálový turnaj, mohl říkat jen slova chvály. "Myslím si, že ta spolupráce nebyla tak špatná, protože my se známe s Bárou asi od šesti let. Takže víme přesně, co jeden od druhého čekat," vzpomínal bývalý profesionální český tenista.
Strýcová byla vždy známá svým temperamentem na kurtech. Obrovská bojovnice se nebála dávat najevo pozitivní ani negativní emoce. "To, že tam jsou nějaké emoce nebo něco... Všichni říkají, že se blbě chová, ale na kurtě je dovoleno všechno," vysvětloval Dlouhý.
"Pak když přišla, tak jsme se domluvili a všechno si vyříkali. Jak to bylo a co tam bylo. A jelo se dál. Tahle spolupráce mě hodně bavila. Byla vlastně úspěšná a užíval jsem si to," doplnil.
Šampion čtyřhry na French Open a US Open 2009 promluvil i o momentální spolupráci s velkou nadějí českého tenisu Noskovou. U aktuální světové čtrnáctky obdivoval hlavně to, že si dělá vše podle sebe.
"Linda je svá a to je dobře. Nejde s davem a dělá si věci po svém. V průběhu času a až bude starší si přijde na to, co jí vlastně dělá dobře. Musí si to najít sama. Je super, že do toho jde, a když něco chce, tak to udělá. A pak zhodnotí, jestli to bylo dobré, nebo ne."
