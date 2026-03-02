Suverenita Šwiatekové s Gauffovou je pryč. Soupeřky se jich nebojí, věří si na ně, říká Navrátilová
Šwiateková i Gauffová vstoupily do sezony 2026 podle vlastních vysokých měřítek poněkud nevýrazně. Světová dvojka Šwiateková má bilanci 9–4 (69,2 %), když vyhrála tři z pěti utkání na United Cupu a následně došla do čtvrtfinále na Australian Open i v Dauhá. Čtvrtá hráčka světa Gauffová zaznamenala bilanci 10–4 (71,4 %). Na United Cupu vyhrála tři ze čtyř zápasů, poté postoupila do čtvrtfinále Australian Open, v Dauhá vypadla hned v úvodním kole a v Dubaji došla do semifinále.
Obě tenistky se nyní chystají na prestižní Indian Wells, kde hlavní program startuje ve středu. Navrátilová v rozhovoru uvedla, že zápasy, které dříve Šwiateková i Gauffová vyhrávaly poměrně snadno, jsou nyní často vyrovnanější. "Myslím, že jak pro Igu, tak pro Coco, zápasy, které dříve snadno vyhrávaly, nyní někdy vyhrávají s obtížemi nebo prohrávají.. Soupeřky si na ně prostě už věří, vědí, co proti nim mají hrát," řekla bývalá světová jednička.
Podle ní ostatní hráčky získávají větší jistotu v tom, jak proti favoritkám nastoupit. "I když Coco i Iga vyhrají zdánlivě s přehledem 6:4, 6:4, tak poměr bodů je třeba jen 100 ku 94. Myslím, že ostatní hráčky začínají přicházet na to, jak je porazit, protože teď mají nástroje k tomu, aby správně zvolily taktiku. Mají jasno, co na ně hrát. Nebojí se jich," uvedla Navrátilová.
Zároveň upozornila, že soupeřky jsou na jejich herní styl lépe připravené. "Jsou na to zvyklé, takže nejdou na kurt a neříkají si: ‚Bože můj, tolik topspinu jsem ještě nikdy neviděla.‘ Mohou se na topspiny připravit se svými sparingpartnery během tréninku. Dokážou vyladit nedostatky, kde se necítí dobře při konkrétním úderu, forhendu nebo bekhendu, a vybudovat si tak sebevědomí,“ dodala.
Osmnáctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se vyjádřila také k problémům Gauffové na podání a podpořila jednadvacetiletou Američanku v tom, že řešení najde.. "U Coco je, pokud vidím, technika v pořádku. Někdy může být problém spíše psychického charakteru, když je technika v pořádku. Dostane se vám to do hlavy, protože byste měli mít vše pod kontrolou. Jakmile si pomyslíte: ‚Nechci udělat dvojitou chybu,‘ tak ji o to pravděpodobněji uděláte," vysvětlila Navrátilová.
Závěrem vyjádřila přesvědčení, že mladá Američanka situaci zvládne. "Když si člověk je jistý sám sebou, tak si s tím nakonec dokáže poradit. Je jí teprve 21… Myslím, že to dá do pořádku," dodala.
