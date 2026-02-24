Suverénní Menšík ovládl souboj dělových servisů. V Dubaji poprvé skolil polskou hvězdu
Menšík – Hurkacz 6:4, 7:6
Úvod zápasu se nesl v očekávaném duchu. Oba aktéři si bez větších problémů hlídali servis a soupeře k žádné výraznější šanci nepustili. Hurkacz musel absolvovat první kritický game za stavu 4:5 a vůbec ho na rozdíl od Menšíka nezvládl.
Polský tenista pomohl dvěma chybami a ocitl se v manku 0:30. Pak zaúřadoval Menšík v delší výměně a svůj první brejkbol a zároveň setbol český tenista proměnil vynikajícím prohozem, na který Hurkacz nedokázal najít odpověď.
Menšík pokračoval v krasojízdě na vlastním podání i ve druhém setu. Hurkacz však držel krok i tentokrát a také v tomto setu se dostal do prvních vážnějších problémů na servisu až při skóre 4:5 ze svého pohledu.
Dvě chyby znamenaly ztrátu 0:30 a aktivní hra Menšíka o pár vteřin později zajistila českému tenistovi dva mečboly v řadě. Na ten první si ale Hurkacz vynutil chybu a český hráč poté nezreturnoval druhé podání. Polák nakonec servis uhájil a srovnal na 5:5.
Rozhodnout musel tie-break, ačkoli Hurkacz opět na vlastním podání prohrával už 0:30. Ve zkrácené hře se nicméně ukázalo, kdo je v tomto duelu po všech stránkách o kousek jistější.
Po zkaženém voleji Poláka za stavu 5:5 měl Menšík další mečbol a tentokrát první na servisu. Svou šanci však nevyužil, Hurkacz po vítězném forhendu dorovnal na 6:6 a pak esem upravil skóre na 7:7 a zažehnal i čtvrtou hrozbu. Pro prostějovského rodáka byla vítězná až pátá možnost, která přišla po další chybě soupeře a byla proměněna esem.
S Hurkaczem se Menšík utkal potřetí. V minulosti s ním těsně prohrál na Australian Open 2024 i loni na antukovém Masters v Římě a recept tak našel až na třetí pokus. Zároveň se jedná o jeho první vítězství po senzačním skalpu Jannika Sinnera před týdnem v Dauhá, kde se podíval až do semifinále.
V Dubaji hraje Menšík podruhé v kariéře a i tentokrát dorazil po vynikajícím výsledku v Dauhá. Předloni došel v katarské metropoli do svého prvního finále na hlavní tour a zajistil si definitivní průlom na nejvyšší okruh i do TOP 100 žebříčku.
Tehdy musel ve Spojených arabských emirátech skrečovat druhé kolo s Alejandrem Davidovichem. V případě vítězství nad Alexeiem Popyrinem by tedy vylepšil své osobní maximum na Dubai Tennis Championships. S Australanem vyhrál obě předchozí střetnutí ve dvou setech.
Lehečka vydřel výhru nad outsiderem
