Suverénní Menšík ovládl souboj dělových servisů. V Dubaji poprvé skolil polskou hvězdu

ATP DUBAJ - Jakub Menšík (20) si poradil s těžkou výzvou v prvním kole na pětistovce v Dubaji na výbornou. Nejlepší Čech v žebříčku ATP nemusel v souboji dělových servisů řešit žádné výraznější komplikace a na třetí pokus poprvé skolil Huberta Hurkacze (29). Polskou hvězdu přehrál 6:4, 7:6 a doplnil ve druhém kole krajana Jiřího Lehečku.
Jakub Menšík skvěle zvládl souboj dělových servisů (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Menšík – Hurkacz 6:4, 7:6

Úvod zápasu se nesl v očekávaném duchu. Oba aktéři si bez větších problémů hlídali servis a soupeře k žádné výraznější šanci nepustili. Hurkacz musel absolvovat první kritický game za stavu 4:5 a vůbec ho na rozdíl od Menšíka nezvládl.

Polský tenista pomohl dvěma chybami a ocitl se v manku 0:30. Pak zaúřadoval Menšík v delší výměně a svůj první brejkbol a zároveň setbol český tenista proměnil vynikajícím prohozem, na který Hurkacz nedokázal najít odpověď.

Menšík pokračoval v krasojízdě na vlastním podání i ve druhém setu. Hurkacz však držel krok i tentokrát a také v tomto setu se dostal do prvních vážnějších problémů na servisu až při skóre 4:5 ze svého pohledu.

Dvě chyby znamenaly ztrátu 0:30 a aktivní hra Menšíka o pár vteřin později zajistila českému tenistovi dva mečboly v řadě. Na ten první si ale Hurkacz vynutil chybu a český hráč poté nezreturnoval druhé podání. Polák nakonec servis uhájil a srovnal na 5:5.

Rozhodnout musel tie-break, ačkoli Hurkacz opět na vlastním podání prohrával už 0:30. Ve zkrácené hře se nicméně ukázalo, kdo je v tomto duelu po všech stránkách o kousek jistější.

Po zkaženém voleji Poláka za stavu 5:5 měl Menšík další mečbol a tentokrát první na servisu. Svou šanci však nevyužil, Hurkacz po vítězném forhendu dorovnal na 6:6 a pak esem upravil skóre na 7:7 a zažehnal i čtvrtou hrozbu. Pro prostějovského rodáka byla vítězná až pátá možnost, která přišla po další chybě soupeře a byla proměněna esem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

S Hurkaczem se Menšík utkal potřetí. V minulosti s ním těsně prohrál na Australian Open 2024 i loni na antukovém Masters v Římě a recept tak našel až na třetí pokus. Zároveň se jedná o jeho první vítězství po senzačním skalpu Jannika Sinnera před týdnem v Dauhá, kde se podíval až do semifinále.

V Dubaji hraje Menšík podruhé v kariéře a i tentokrát dorazil po vynikajícím výsledku v Dauhá. Předloni došel v katarské metropoli do svého prvního finále na hlavní tour a zajistil si definitivní průlom na nejvyšší okruh i do TOP 100 žebříčku.

Tehdy musel ve Spojených arabských emirátech skrečovat druhé kolo s Alejandrem Davidovichem. V případě vítězství nad Alexeiem Popyrinem by tedy vylepšil své osobní maximum na Dubai Tennis Championships. S Australanem vyhrál obě předchozí střetnutí ve dvou setech.

Lehečka vydřel výhru nad outsiderem

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

30
Mantra
24.02.2026 19:26
nuda, jsem si stihnul i zdřímnout
Reagovat
sojka1
24.02.2026 19:23
no proto! :-) Uz nekdo zmeril oficialne Kubovu vysku? Prislo mi, ze je s Hurkym nastejno.....
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.02.2026 19:26
ať už neroste!
Reagovat
PTP
24.02.2026 19:27
S čelenkou to vyžene ještě o štok vejš!
Reagovat
PTP
24.02.2026 19:22
Menšík solidní výkon. S Pepinkou bude večer zasloužený výron.
Reagovat
Mac
24.02.2026 19:21
jeden vetsi posera nez druhy...
Reagovat
elsky
24.02.2026 19:21
Neviděl jsem ani míč, ale Huhu je dobrej skalp
Reagovat
Mantra
24.02.2026 19:26
dnes ne, byl jalovej
Reagovat
elsky
24.02.2026 20:03
Tak možná dobře, že jsem to neviděl..
Reagovat
Krisboy
24.02.2026 19:20
Dobře Kubko!
Reagovat
com
24.02.2026 19:18
za kazdej projetej MB jeden blitek..

Tož
Reagovat
com
24.02.2026 19:19
a další
Reagovat
pantera1
24.02.2026 19:21
Kuba vyhrál, ty blítky pěkně spolykej
Reagovat
Krisboy
24.02.2026 19:21
A co za ten proměněnej?
Reagovat
com
24.02.2026 19:23
pusinku smile
Reagovat
Kapitan_Teplak
24.02.2026 19:34
Na tu tvou voblitou hubu
Reagovat
Krisboy
24.02.2026 19:41
Reagovat
com
24.02.2026 19:46
Blondie si nestezovala
Reagovat
PTP
24.02.2026 20:23
Při orálu se nějaká ta slina navíc ztratí.
Reagovat
Mac
24.02.2026 19:05
jak dat zpatky do sedla porazeneho soupere...
Reagovat
fialka
24.02.2026 19:00
Zo všetkých cz tenistov je mi najsympatickejší. Vždy mu držím palce. Dúfam, že sa nestretne s Carlitom, lebo potom...
Reagovat
PTP
24.02.2026 18:57
Hele, buď tommrujte pořádně nebo se na to vyserte!
Reagovat
Mantra
24.02.2026 18:55
HUHU už se zlepšil, tb volá, jsem zvědav. Čuju 3.set
Reagovat
Kapitan_Teplak
24.02.2026 18:37
Zajímavé jak se oba trápí na servisu.
Reagovat
sojka1
24.02.2026 18:44
vzdyt Hurky na udrzeni v setu nedopodaval s nulou.....
Reagovat
Mantra
24.02.2026 18:29
hm čistou hrou brejk do setu, prima
Reagovat
Mantra
24.02.2026 18:23
on ten Menšík moc fyzičku nemá co? Po každé rally 3+ funí jak vlak.
Reagovat
pantera1
24.02.2026 17:50
Kubíků, věřím že Hubiho Pajdu roztřílíš a jeho dělový servis mu v postupu nepomůže .

Jedem .

https://youtu.be/tP2GXM04BEU?si=hxYJoLMdwtidVV2m
Reagovat
com
24.02.2026 17:50
myslim, ze tu bude nablito
Reagovat
Sincaraz
24.02.2026 17:48
3 tie breky s vopred neistým víťazom na ich konci
Reagovat

