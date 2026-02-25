Suverénní úvod. Svrčina si poradil v Acapulcu s ostříleným Australanem
Duckworth – Svrčina 4:6, 1:6
Svrčina vstoupil do zápasu s Duckworthem ve velkém stylu, když si svůj úvodní game udržel čistou hrou a vzápětí ve třetí hře prolomil soupeřovo podání. Brejk bez větších problémů dokázal potvrdit a dostal se do nadějného vedení 3:1.
O jedenáct let starší Australan se ale dokázal vrátit do prvního setu. Výrazně zpřesnil hru, i on v šesté hře uspěl na returnu a srovnal na 3:3. Hned v následujícím gamu se odehrála jednoznačně nejdelší hra zápasu. Rodák ze Sydney během ní čelil dvěma brejkovým hrozbám, přes devět shod nakonec maratonskou hru získal a šel do vedení 4:3.
Ani ztráta tří gamů v řadě českého tenistu nezlomila. Ve zbytku setu jednoznačně převzal iniciativu, při svých servisech už nedal svému soupeři šanci, sám naopak vzal Duckworthovi podání a po 54 minutách získal úvodní dějství 6:4.
Druhý set už se nesl v jednoznačné režii českého tenisty. Ten vzal Australanovi obě jeho úvodní podání, sám na svých nezaváhal a rychle se dostal do vedení 4:0. Až za tohoto stavu se na výsledkovou tabuli zapsal i jeho soupeř, i tak však musel při svém podání odvracet dvě brejkové hrozby. Snížení na 1:4 ale bylo z jeho pohledu jen kosmetickou úpravou výsledku.
V následném gamu si při Svrčinově podání sice vypracoval svou první brejkbolovou možnost ve druhém setu, proměnit ji ale nedokázal. Ostravský rodák pak svůj postup do druhého kola završil dalším prolomením Australanova servisu a po hodině a 34 minutách mohl slavit pohodový postup do druhého kola.
Se svým dalším soupeřem Cobollim, který na turnaji plní roli pátého nasazeného, se na okruhu dosud nepotkal. Ital si v prvním kole poradil s domácím tenistou Rodrigem Méndezem, kterému patří až 218. příčka, po velkém boji ve dvou tie-breacích.
Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulcu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
