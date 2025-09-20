Svrčina byl proti servisu Bublika bez šance. Z životního turnaje v Hangzhou odjíždí po výprasku
Bublik – Svrčina 6:1, 6:1
Svrčina se v čínském Hangzhou dalšího překvapení nedočkal. Český tenista, který z pozice šťastného poraženého z kvalifikace postoupil až do svého premiérového čtvrtfinále na okruhu ATP, byl v zápase proti Bublikovi naprosto bez šance. Na agresivní hru aktuálně 19. hráče světa nedokázal najít recept a prohrál jednoznačně za 55 minut hry.
V obou sadách Svrčina alespoň odvrátil potupného kanára. V té první snížil po dlouhém gamu na 1:3, poté však ztratil pět her v řadě a bylo téměř rozhodnuto. Bezchybně hrající Bublik žádné komplikace nepřipustil a exceloval především při prvním servisu, při kterém vyhrál všech 22 míčů. Jediný brejkbol, který si Čech vypracoval na začátku druhé sady Bublik odvrátil a následně na podání už neprohrál ani jeden bod.
Pro Svrčinu se i přes výprask jednalo o nejúspěšnější turnaj kariéry. Do čtvrtfinále na takto velkém turnaji se dostal vůbec poprvé a v prvním kole přehrál bývalého člena TOP 10 Mattea Berrettiniho a slavil největší vítězství kariéry, na které navázal skalpem domácího Zhizhen Zhanga.
Bublik se po nepovedené první půlce sezony rozjel a málokdo ho dokáže zastavit. Na French Open postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamu, získal tituly v Halle, Gstaadu a Kitzbühellu a na US Open skončil až v osmifinále na Janniku Sinnerovi, na kterého nestačil ani v Paříži.
O finále se utká s domácí divokou kartou Yibingem Wu, který postaral o velké překvapení. Čínský tenista prohrával s turnajovou dvojkou Daniilem Medveděvem už 5:7 a 3:5, přesto dokázal zápas otočit, vyhrál 5:7, 7:6, 6:4 a zaznamenal jedno z nejcennějších vítězství kariéry.
Výsledky turnaje ATP 250 v Hangzhou
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře