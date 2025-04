Šwiateková chystá další pomstu, oslavenkyně Andrejevová si může nadělit skalp Gauffové

Obhájkyně titulu Iga Šwiateková (23) podnikla v úvodním zápase na tisícovce v Madridu úspěšnou odvetu proti Alexandře Ealaové a teď může Madison Keysové vrátit bolestivou porážku ze semifinále Australian Open. Mirra Andrejevová oslavila v úterý 18. narozeniny a mohla by si nadělit pozdní dárek v podobě skalpu Coco Gauffové (21). Další čtvrtfinálové duely žen obstarají Aryna Sabalenková s Martou Kosťukovou a Mojuka Učidžimaová s Elinou Svitolinovou. Muži budou dohrávat osmifinálovou fázi.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 30. 4.

Čtvrtfinále žen

Keysová (5-USA) - Šwiateková (2-Pol.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

M. Andrejevová (7-) - Gauffová (4-USA) | Arantxa Sánchez Stadium (15:00 SELČ)

Učidžimaová (Jap.) - Svitolinová (17-Ukr.) | Arantxa Sánchez Stadium (16:30 SELČ)

Sabalenková (1-) - Kosťuková (24-Ukr.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Keysová – Šwiateková | 13:00 SELČ

Madison Keysová si poradila snadno 6:2, 6:3 s Donnou Vekičovou a podruhé v kariéře prošla do čtvrtfinále Madrid Open. V předchozích kolech měla více práce, zejména proti Anně Kalinské (7:5, 7:6). Už teď na konci dubna může vyrovnat počet výher za celou loňskou sezonu. Letos jich má 23 a loni jich posbírala dohromady 24.

V Madridu se 30leté Američance dlouho vůbec nedařilo a při úvodních devíti startech v letech 2013-22 tady vyhrála dohromady pouhé tři zápasy v hlavní soutěži. Změna k lepšímu přišla až v loňském roce, kdy tady slavila své první zdejší vítězství od roku 2016 a probojovala se až do semifinále.

Aktuální světová pětka, která se stala na lednovém Australian Open zbrusu novou grandslamovou šampionkou, teď může vyrovnat svůj loňský výsledek v Caja Mágica. V Melbourne Parku přežila pět třísetových bitev a v posledních dvou kolech skolila právě Šwiatekovou a také Arynu Sabalenkovou.

Vizitka Madison Keysové. (@ Livesport / Enetpulse)

Keysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 23:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:1 (kariérní 33:47)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 7:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Keysová – Madrid Open

Kariérní bilance: 10:10

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Charleston (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Bronzettiová (6:4, 6:3), (30) Kalinská (7:5, 7:6), (19) Vekičová (6:2, 6:3)

Iga Šwiateková narazila v osmifinále na rozjetou Dianu Šnajderovou a v úvodu utkání dominovala. Nakonec ale na kurtu strávila přes dvě a půl hodiny a k vítězství 6:0, 6:7, 6:4 dokráčela i díky tomu, že v napínavé bitvě odvrátila 11 ze 13 brejkbolových hrozeb. Tři sety potřebovala také na úvod proti Alexandře Ealaové.

Třiadvacetiletá Polka prožívá těžkou obhajobu titulu, ale i tak protáhla vítěznou sérii v Madridu na devět zápasů a vylepšila svou bilanci na turnaji na 16:2. Navíc pořád v Caja Mágica bojuje o své první finále od hattricku na loňském French Open, kde triumfovala už počtvrté. Přitom prošla na každém z letošních turnajů minimálně do čtvrtfinále.

Pokud má někde už skoro roční krizi ukončit, pak by se jí to mělo podařit na evropských antukových dvorcích. Na kontě má 14 semifinálových účastí na antuce, 11 z nich zapsala v posledních čtyřech letech. Konkrétně v Madridu hrála finále v ročnících 2023-24. V souboji o titul pokaždé čelila Aryně Sabalenkové a loni už uspěla.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dauhá, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 25:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:1 (kariérní 48:20)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:2 (kariérní 18:3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Šwiateková – Madrid Open

Kariérní bilance: 16:2

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Ealaová (4:6, 6:4, 6:2), (31) Nosková (6:4, 6:2), (13) Šnajderová (6:0, 6:7, 6:4)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 4:2. Keysová se postarala o velký šok, když Šwiatekovou udolala v semifinále letošního Australian Open 5:7, 6:1 a 7:6, navíc po odvráceném mečbolu. Polská hvězda bude opět favoritkou a Keysovou ve všech třech předchozích soubojích na antuce, včetně loňského Madridu, porazila ve dvou setech.

Andrejevová – Gauffová | 15:00 SELČ

Mirra Andrejevová jako jedna z mála stihla v pondělí postoupit před masivním výpadkem elektřiny. V závěrečném gamu proti rozjeté kvalifikantce Julii Starodubcevové odvrátila čtyři brejkboly a Ukrajinku přehrála 6:1, 6:4. Bez ztráty setu porazila i Marii Bouzkovou a Magdalenu Frechovou.

Čerstvě 18letá Ruska má v Madridu skvělou bilanci 10:2 a ve čtvrtfinále je druhým rokem po sobě. Navíc při obou předchozích startech padla s pozdější finalistkou Arynou Sabalenkovou (osmifinále 2023 a loňské čtvrtfinále). Tentokrát dorazila do Caja Mágica coby hráčka TOP 10 a úřadující šampionka tisícovek v Dubaji a Indian Wells.

Ve čtvrtfinálových zápasech má sice jen lehce pozitivní bilanci 6:5, nicméně vyhrála poslední čtyři. V předchozí sezoně dosáhla na svá úvodní dvě antukové semifinále, konkrétně na French Open a ještě na menší akci v Rumunsku, kde získala svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 24:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:2 (kariérní 9:9)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – Madrid Open

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Stuttgart (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Bouzková (6:3, 6:4), (27) Frechová (7:5, 6:3), Starodubcevová (6:1, 6:4)

Rovněž Coco Gauffová slavila výhru 6:4, 6:2 nad Belindou Bencicovou krátce před blackoutem. Švýcarku přestřílela na vítězné údery 25:10 a dočkala se svého premiérového čtvrtfinále v Madridu. Přitom dorazila po prohraném čtvrtfinále s Jasmine Paoliniovou ve Stuttgartu a do turnaje vstoupila potupným kanárem.

Prohraný úvodní set (0:6) s Dajanou Jastremskou ji ale zřejmě probudil. Od té doby totiž 21letá Američanka vyhrála všech šest následujících setů a ve třetím kole si snadno poradila s krajankou Ann Liovou. Na Madrid Open prohrála obě dosavadní osmifinále, v roce 2022 se Simonou Halepovou a loni s Madison Keysovou.

Na antuce rozhodně hrát umí. Na kontě má už 10 čtvrtfinále za poslední čtyři roky (bilance 5:5), čtyři z nich zapsala na French Open. Teď ale není v ideálním rozpoložení. V závěru loňské sezony vyhrála Peking a Turnaj mistryň a letos začala sérií devíti proher, jenže po Australian Open vyhrála tři zápasy po sobě až teď v Madridu.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 17:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 24:30)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 8:8)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – Madrid Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Jastremská (0:6, 6:2, 7:5), Liová (6:2, 6:3), Bencicová (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 2:0. Oba souboje se uskutečnily předloni, kdy se Andrejevová na nejvyšší tour teprve rozkoukávala. Na French Open zvítězila Gauffová až po obratu a na US Open jí naopak stačily dva sety. Poprvé se potkávají mimo grandslamy a šance jsou naprosto vyrovnané. Lepší formu měla v posledních měsících Andrejevová.

Učidžimaová – Svitolinová | 16:30 SELČ

Mojuka Učidžimaová měla na konci března jen jednu výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na antuce. Ovšem teď zapsala už druhé čtvrtfinále v řadě na tomto povrchu. Při debutu v Madridu exceluje a po Robin Montgomeryové a bývalé šampionce Ons Jabeurové zaskočila ve dvou setech nasazené Jessicu Pegulaovou a Jekatěrinu Alexandrovovou.

Její kariéra je zatím celkem zvláštní. Do TOP 60 světového pořadí se vyšplhala hlavně díky úspěchům na nižších okruzích a ještě před měsícem vlastnila jen jedno čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Do semifinále se nepodívala před třemi lety v Monastiru ani před pár týdny na antuce v Rouenu.

Na antukových dvorcích 23letá Japonka určitě hrát umí, v loňské sezoně zvládla na oranžové drti 22 z úvodních 25 duelů. A právě na španělských antukových kurtech získala dva ze svých tří loňských triumfů na podnicích kategorie W100, jmenovitě v Zaragoze a Madridu.

Vizitka Mojuky Učidžimaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Učidžimaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Rouen (čtvrtfinále)

Bilance: 17:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:4 (kariérní 1:9)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Učidžimaová – Madrid Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Rouen (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Montgomeryová (1:6, 6:4, 6:3), (26) Jabeurová (4:6, 6:3, 6:4), (3) Pegulaová (6:3, 6:2), (21) Alexandrovová (6:4, 7:6)

Elina Svitolinová je vynikající hráčkou i na antuce, ovšem na Madrid Open zakončila úvodních devět startů vždy nejpozději ve druhém kole. Tentokrát ale v Caja Mágica porazila bez ztráty setu všechny tři soupeřky a v posledních dvou případech poměrem 6:3, 6:4 Jelenu Rybakinovou i Mariu Sakkariovou. Na antuce má tak letos stoprocentní úspěšnost 8:0.

Bývalá světová trojka se předloni vrátila po mateřské pauze a velmi rychle se rozjela do své nejlepší formy. Třicetiletá Ukrajinka zaznamenala v posledních 12 měsících mimo jiné čtvrtfinále ve Wimbledonu, Monterrey, na Australian Open a v Indian Wells a drží si své místo v nejlepší dvacítce žebříčku.

Před několika dny na antuce v rouenské hale dosáhla na své první semifinále od loňského ledna a následně získala svůj premiérový titul od předloňského triumfu na oranžové drti ve Štrasburku. Vítězství v Madridu by nebylo obrovským překvapením, jelikož má na kontě sedm antukových trofejí, dvě z nich slavila v Římě.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)

Bilance: 21:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 8:0

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 10:1 (kariérní 144:43)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 11:10)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Svitolinová – Madrid Open

Kariérní bilance: 6:9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Rouen (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Kartalová (6:3, 6:1), (10) Rybakinová (6:3, 6:4), Sakkariová (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Svitolinová vede 1:0. Také podruhé změří síly na antukovém povrchu, v prvním kole na loňském olympijském turnaji v areálu Rolanda Garrose dominovala Svitolinová 6:2, 6:1. Očekává se, že převahu bude mít zkušená Ukrajinka i v Madridu, ale mohla by mít přece jen o něco víc práce.

Sabalenková – Kosťuková | 20:00 SELČ

Aryna Sabalenková absolvovala v osmifinále madridské tisícovky souboj s Peyton Stearnsovou. Zatímco loni v Indian Wells musela proti Američance likvidovat čtyři mečboly a zdolala ji až v tie-breaku rozhodujícího setu a po třech hodinách, na španělské antuce zvítězila hladce 6:2, 6:4. V utkání nicméně čelila 13 brejkbolům a 12 z nich odvrátila.

Až na prohraný set s bývalou deblovou parťačkou Elise Mertensovou postoupila do čtvrtfinále s přehledem. Světová jednička má na Madrid Open velmi zajímavou historii. Buď skončila v prvním kole, nebo to dotáhla až do finále. Právě v tomto dějišti získala v letech 2021 a 2023 své jediné antukové tituly a loni tady prohrála těsné finále s Igou Šwiatekovou.

Šestadvacetiletá Běloruska vyhrála posledních šest čtvrtfinálových duelů. V aktuální sezoně má v této fázi bilanci 5:0 a pokaždé nakonec postoupila do finále. Poslední nezdar v této fázi utrpěla proti Karolíně Muchové loni na podzim v Pekingu. Ačkoli vlastní jen dvě trofeje z antuky, má na tomto povrchu vynikající čtvrtfinálovou úspěšnost 13:2.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Brisbane (triumf); Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (finále)

Bilance: 28:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 19:5 (kariérní 200:102)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:0 (kariérní 17:9)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – Madrid Open

Kariérní bilance: 20:4

Nejlepší výsledek: triumf (2021, 2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 3:0

Generálka: Stuttgart (finále)

Cesta turnajem: volný los, Blinkovová (6:3, 6:4), (28) Mertensová (3:6, 6:2, 6:1), Stearnsová (6:2, 6:4)

Marta Kosťuková si v osmifinále poradila snadno 6:3, 6:2 s Anastasií Potapovovou a poprvé v tomto ročníku Madrid Open nepotřebovala všechny tři sety. Rozhodující sadě se naopak 22letá Ukrajinka nevyhnula proti další ruské zástupkyni Veronice Kuděrmetovové ani v úvodním duelu s grandslamovou šampionkou Emmou Raducanuovou.

V posledních dnech už několikrát vylepšila své maximum v Madridu. Každý z předchozích pěti startů v hlavním losu totiž zakončila nejpozději ve druhém kole. Nyní bude mít možnost vylepšit svou bilanci 9:22 s hráčkami TOP 10 žebříčku, s nimiž prohrála úvodních 14 střetnutí. Na antuce je její úspěšnost s takto vysoko postavenými soupeřkami mnohem lepší (4:5).

Čtvrtfinále na akcích série WTA 1000 absolvuje teprve potřetí v kariéře a poprvé mimo betony. Loni v Indian Wells přehrála Potapovovou a letos v Dauhá podlehla ve třech těsných setech pozdější šampionce Amandě Anisimovové. Jedná se o její jediný čtvrtfinálový duel v letošní sezoně. I proto momentálně zaostává o 20 příček za svým žebříčkovým maximem.

Vizitka Marty Kosťukové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kosťuková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 14:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 9:22)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Kosťuková – Madrid Open

Kariérní bilance: 4:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Raducanuová (6:4, 2:6, 6:2), V. Kuděrmetovová (6:0, 4:6, 6:4), Potapovová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 2:0. Kosťukové povolila shodně pouhých pět gamů před třemi lety na betonu v Dubaji i předloni na antukovém French Open. Mladá Ukrajinka sice od posledního souboje učinila mírný progres, nicméně Běloruska by měla i tentokrát potvrdit roli jasné favoritky. Podmínky v Madridu jí sedí a očekává se další hladká výhra nad touto soupeřkou.

Středeční program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 13:00 SELČ)

1. Keysová (5-USA) - Šwiateková (2-Pol.)

2. Draper (5-Brit.) - Paul (11-USA) / nejdříve v 16:00 SELČ

3. Sabalenková (1-) - Kosťuková (24-Ukr.) / nejdříve ve 20:00 SELČ

4. De Minaur (6-Austr.) - Musetti (10-It.) / nejdříve ve 21:30 SELČ



ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 13:00 SELČ)

1. Tiafoe (16-USA) - Arnaldi (It.)

2. M. Andrejevová (7-) - Gauffová (4-USA) / nejdříve v 15:00 SELČ

3. Učidžimaová (Jap.) - Svitolinová (17-Ukr.)

4. Dimitrov (15-Bulh.) - Diallo (Kan.) / nejdříve v 19:30 SELČ



COURT 5 (od 13:00 SELČ)

1. S. Hsieh/Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.) - Haddadová Maiaová/Siegemundová (Braz./Něm.)

2. Nosková/Tausonová (ČR/Dán.) - Cirsteaová/Kalinská (Rum./-)

